Tako je videti empatija pri dvoletniku

Posnetek prikazuje malčka, ki mirno, a odločno prinese mucka v hišo, medtem ko v ozadju svetijo lučke božičnega drevesa. Svojo odločitev je dvoletnik zagovarjal z besedami, kot so: "Mucek je še dojenček. Želi biti notri, v varnem zavetju. Rad se zadržuje v svojem gnezdu."

Ta simpatična in ganljiva logika je nasmejala uporabnike družbenih omrežij, ki so delili svoje odzive in interpretacije otrokovega vedenja.

Video ni le vir zabave, mnoge je presenetilo, kako otrok kaže skrb do živali. Komentarji so polni pohval za otrokovo nežnost in skrb za dobrobit mucka. Nekateri komentatorji so poudarili, da otrok očitno odrašča v okolju, kjer se spoštuje živali, saj pristopa k mucki z nežnostjo in pozornostjo.