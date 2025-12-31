Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati

Zakaj se otroci bojijo ognjemetov in petard?

Otroški živčni sistem je še v razvoju, zato glasne in nenadne zvoke pogosto zaznava kot nevarnost. Strah se lahko pojavi zaradi: - presenečenja, saj otrok ne ve, kdaj bo sledil naslednji pok, - neznanosti, ker ne razume, kaj povzroča zvok, - močnih kontrastov med tišino in glasnim pokom, - ali senzorične občutljivosti, ki je pri nekaterih otrocih izrazitejša. Tak strah ni znak razvajenosti ali pretirane občutljivosti, temveč naraven obrambni odziv telesa.

Kako lahko starši pomagajo?

1. Priznajte otrokova čustva Namesto da otroku govorite, da "ni nič hudega" ali da "se nima česa bati", raje pokažite razumevanje. Stavki, kot so Vidim, da te je strah ali Razumem, da so ti ti zvoki neprijetni, otroku sporočajo, da so njegova čustva sprejeta in varna. 2. Otroka vnaprej pripravite Otroku razložite, kaj so ognjemeti in zakaj jih ljudje uporabljajo. Povejte mu, kdaj se bodo približno začeli in kako dolgo bodo trajali. Ko otrok ve, kaj pričakovati, je strah pogosto manjši.

3. Ostanite mirni Otroci zelo hitro zaznajo čustva odraslih. Če ste vi mirni in sproščeni, bo to pomagalo tudi otroku. Vaša umirjena prisotnost mu daje občutek varnosti. 4. Zmanjšajte jakost zvoka Uporaba zaščitnih slušalk ali čepkov za ušesa lahko bistveno zmanjša stres. Če ste doma, zaprite okna, spustite rolete ali vključite pomirjujočo glasbo, da ublažite zunanje zvoke. 5. Ustvarite varen prostor Otroku omogočite umik v prostor, kjer se počuti varno – s priljubljeno odejo, igračo ali knjigo. Pomaga tudi fizična bližina starša, kot je objem ali držanje za roko. 6. Postopna izpostavljenost Če otrok želi, lahko ognjemete najprej gleda od daleč ali skozi okno, kasneje pa morda tudi v živo. Nikoli ga ne silite v situacijo, ki mu povzroča močan strah – zaupanje se gradi postopoma. 7. Kdaj poiskati strokovno pomoč Če je strah zelo intenziven, dolgotrajen ali vpliva na otrokovo vsakdanje življenje (spanje, razpoloženje, vedenje), je smiselno poiskati nasvet otroškega psihologa. Strokovnjak lahko pomaga pri obvladovanju tesnobe in iskanju ustreznih strategij. Strah pred petardami in ognjemeti je pri otrocih pogost in razumljiv. S potrpežljivostjo, razumevanjem in pravilno pripravo lahko starši otroku pomagajo, da se ob glasnih prazničnih dogodkih počuti varneje. Najpomembnejše sporočilo otroku je, da ni sam in da je varen.