Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci

Prvorojenci naj bi v družini pogosto nevede prevzeli vodilno vlogo. Velikokrat prvorojenci hitreje postanejo odgovorni in dozorijo ter postanejo vzor svojim mlajšim sestram in bratom. To pa je nekaj najpogostejših značajskih lastnosti, povezanih z najstarejšimi otroki v družini:

Zanesljivost

Starši se velikokrat lahko zanesejo na svoje prvorojence, ki so tako njim kot bratcem in sestricam pogosto v veliko oporo in pomoč. Najstarejši otroci svoje vloge jemljejo resno in si prizadevajo izpolniti pričakovanja, pa naj gre za dokončanje nalog, upoštevanje rokov ali pomoč, ko je to potrebno.

Odgovornost

Starejši otroci pogosto že zgodaj razvijejo močan občutek odgovornosti, prevzamejo pomembne vloge v družini in pomagajo skrbeti za mlajše brate in sestre. Prvorojenci imajo včasih občutek, da morajo biti zgled in prevzeti odgovornost v različnih situacijah, tudi ko se to od njih ne pričakuje.

Prilagodljivost

Starejši otroci pogosto doživljajo prehode in spremembe v družinski dinamiki, kot je prihod mlajših otrok ali spremembe v družinski rutini. Posledično postanejo najstarejši otroci v družini zlahka prilagodljivi, razumljivi in kos številnim nepredvidljivim situacijam.

Neodvisnost

Najstarejši otroci v družini so pogosto bolj neodvisni in samostojni kot njihovi bratje in sestre, poroča The Times of India. Razlog za to je, da so že v otroštvu dobili več odgovornosti in so bila pričakovanja višja. Sprejemajo izzive, pripravljeni so sprejemati odločitve in priložnosti, ki se jim ponujajo.

Skrbnost

V vlogi najstarejšega otroka med odraščanjem v družini pogosto razvijejo skrbno plat do svojih mlajših bratov in sester. Najstarejši otroci v družini pogosto veljajo za zaščitnike mlajših od sebe in poskušajo skrbeti za njihovo dobro počutje in varnost v odsotnosti družine in bližnjih.

Imajo vodstvene lastnosti

Za starejše otroke je večinoma povsem naravno, da prevzamejo vodstvo in pobudo. Zanje je prevzem vloge voditelja nekaj najbolj normalnega, pozneje v življenju pa bodo oni tisti, ki bodo organizirali aktivnosti, mirili konflikte in skrbeli za družinske zadeve in srečanja.