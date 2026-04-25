Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?

Šah je športna panoga, igra, umetnost in znanost, predvsem pa šola za življenje. Igranje šaha ima za otroke številne prednosti in koristi. Otroke uči discipline, potrpežljivosti in vztrajnosti. Krepi tako njihove kognitivne kot motorične sposobnosti. Otroci se s šahom najpogosteje spoznajo že doma ali v vrtcu, pa tudi kasneje, v šoli. Osnovne igre se otroci naučijo zelo hitro in tudi na tekmovanja začnejo hoditi že zelo zgodaj. Zato je šahovski krožek postal eden najbolj priljubljenih krožkov v slovenskih osnovnih šolah.

Šah je temeljni kamen človekovega razuma. - Goethe

Tehnologija, internet, pa tudi pop senzacije, kot je recimo Netflixova serija Damin gambit, so naredili svoje pri priljubljenosti šaha med mladimi. Šah je zanimiva igra, ki je vedno malce drugačna, vedno je kaj novega, otroci se igrajo s sošolci, prijatelji, pa tudi s starimi starši. V prvih razredih osnovne šole se mladi šahisti učijo tudi drug od drugega, ne le od učiteljice, in tudi na tekmovanja se resno pripravljajo. In čeprav je šah teoretično igra, ki žensk in moških ne ločuje na podlagi telesnih sposobnosti tako kot drugi športi, je šahistk med igralci šaha le 16 odstotkov.

Neomejenost, odprtost uma, prilagodljivost, postavljanje prioritet, ocenjevanje tveganja – vse to je šah. Z igranjem šaha se otroci naučijo reševanja problemov in strateškega razmišljanja. Igra jim omogoča tudi razvijanje drugih socialnih veščin, kot so potrpežljivost, upoštevanje in spoštovanje pravil, hkrati pa otroci skozi igro krepijo svojo samozavest, ki temelji na znanju in uspehih. In kar je pri šahu najboljše, je to, da je zanimiv za vse generacije. Igre se lahko naučijo že štiriletniki in jo igrajo s svojimi vrstniki, starši ali dedki in babicami. Za šah niso potrebna predhodna znanja ali veščine, le dobra volja in želja po odkrivanju nečesa novega. Zato so otroci, ki so po naravi izjemno radovedni, še najbolj primerni za usvajanje te čudovite igre. O koristih igranja šaha za otroke in mladostnike pa smo se pogovarjali tudi s šahovskim mentorjem in trenerjem iz Šahovskega društva Domžale, Lanom Timotejem Turkom, ki nam je odgovoril na naslednja vprašanja:

Kakšne so koristi igranja šaha za otroke?

Koristi igranja za otroke so učenje analitičnega razmišljanja, treniranje potrpežljivosti, učenje na napakah, sprejemanje porazov, spoštovanje nasprotnika, treniranje spomina, psihološka analiza nasprotnika in še bi lahko naštevali.

Na kakšen način se v prvi triadi učite igranja šaha? Kako poteka uvajanje v igro?

Uvajanje igranja šaha v prvi triadi poteka preko reševanja enostavnih šahovskih problemov (mat v eni ali v dveh potezah) z malo figurami na šahovnici. Pred tem se razloži osnovna pravila šaha in vrednost figur. Otroci v osnovi znajo igrati šah, vendar nimajo izdelanega taktičnega razmišljanja, kar se trenira prav z reševanjem teh enostavnih šahovskih problemov (rečemo jim tudi šahovske kombinacije)

Nam lahko predstavite osnovno šahovsko opremo, ki je nujna za učenje šaha in jo je dobro imeti doma?

Včasih je bila potrebna šahovnica in figure za igranje ter kakšna enostavna šahovska knjiga za učenje strategij. Sedaj pa lahko najdemo vse na spletnih šahovskih platformah kot so Lichess, Chess.com in Chess24.

Ali je zanimanje za igranje šaha v zadnjih letih med šolarji v porastu? Čemu to pripisujete?

Zanimanje za šah je v zadnjih letih zagotovo naraslo. Za to pa obstaja več razlogov: - popularizacija šaha na spletu preko slavnih streamerjev, - predvajanje preko spleta vseh večjih turnirjev v živo, - Covid lockdown, ki je onemogočil treniranje fizičnih kontaktnih športov, - Netflixova serija Damin gambit.

Kako šah spodbuja razvoj otroka?

Skozi igro šaha otrok usvaja in razvija tako kognitivne kot izobraževalne spretnosti. Prednosti poučevanja šaha so že priznane po vsem svetu: v 30 državah je šah del šolskega programa (med njimi so Velika Britanija, Španija, Turčija, Nemčija, Italija in tudi Slovenija).

S katerimi metodami lahko starši spodbudijo igranje šaha pri otroku?