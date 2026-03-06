Je vaš otrok ribica? Svet vidi drugače kot ostali

Ribi - 19. februar do 20. marec

Otroci, rojeni od 19. februarja do 20. marca, so po horoskopu ribi. Seveda ne bo vsak popolnoma ustrezal opisu, saj gre le za domneve horoskopskih značilnosti. A vseeno naj bi bila večina ribic izredno občutljiva, strastna in ustvarjalna.

Preberite še: Je vaš otrok vodnar? Čestitamo!

Otroci ribe so zelo čustveno inteligentni in naj bi začutili, ko je nekdo žalosten, nesrečen, jezen. Hitro dojemajo in le strog pogled mamice ali očka naj bi zadoščal, da spoznajo, da je zdaj pa res dovolj.

Najbolje je, če jim pustite, da delajo, kar želijo, če si le ne škodijo. Zelo so čustveni in romantični, kar pomeni, da se na omenjenih področjih ne znajo postaviti zase. Če se starši jezijo na njih zaradi nečesa, bodo odnehali, samo da bi bila mamica in očka spet dobre volje.

Potrebujejo ljubezen, razumevanje in podporo, da se lahko popolnoma odprejo in sprostijo. Jedo, ko so lačni, spijo, ko so zaspani, in se igrajo, ko se želijo. Ne marajo rutine niti ukazov, zato boste pri njih kaj dosegli le z ogromno ljubezni in potrpljenja.