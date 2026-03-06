Je vaš otrok ribica? Svet vidi drugače kot ostali

Ribi - 19. februar do 20. marec
Otroci, rojeni od 19. februarja do 20. marca, so po horoskopu ribi. Seveda ne bo vsak popolnoma ustrezal opisu, saj gre le za domneve horoskopskih značilnosti. A vseeno naj bi bila večina ribic izredno občutljiva, strastna in ustvarjalna.
Otroci ribe so zelo čustveno inteligentni in naj bi začutili, ko je nekdo žalosten, nesrečen, jezen. Hitro dojemajo in le strog pogled mamice ali očka naj bi zadoščal, da spoznajo, da je zdaj pa res dovolj.
Najbolje je, če jim pustite, da delajo, kar želijo, če si le ne škodijo. Zelo so čustveni in romantični, kar pomeni, da se na omenjenih področjih ne znajo postaviti zase. Če se starši jezijo na njih zaradi nečesa, bodo odnehali, samo da bi bila mamica in očka spet dobre volje.
Potrebujejo ljubezen, razumevanje in podporo, da se lahko popolnoma odprejo in sprostijo. Jedo, ko so lačni, spijo, ko so zaspani, in se igrajo, ko se želijo. Ne marajo rutine niti ukazov, zato boste pri njih kaj dosegli le z ogromno ljubezni in potrpljenja.
So sanjači in umetniki. Svet vidijo drugače kot drugi. Imajo razvito domišljijo in so naravni pripovedovalci zgodb, zato le spodbujajte njihovo ustvarjalnost in vizijo. A poskrbite, da se ne bi preveč zatekali k sanjarjenju. Predvsem da bodo morebitne težave reševali v dejanskem in ne domišljijskem svetu.
So nežne duše in dobri po srcu. V ljudeh vidijo le najboljše, zato se lahko zgodi, da bi jih kdo želel izkoristiti. Večkrat si kaj vzamejo k srcu in zato trpijo. Zelo je pomembno, da jim takrat pomagate, da jim poveste, da niso oni krivi za slabo.
Stremijo k popolnosti, saj so idealisti. Ko odkrijejo, da so v nečem dobri, se bodo temu popolnoma posvetili. Značilnost, ki jim bo prav prišla kot odraslim, ko bodo gradili kariero. Vendar pa morate pri tem biti nekoliko pozorni, saj zna perfekcionizem pri občutljivi ribici povzročiti tudi nerealne cilje, zaradi česar so potem lahko razočarani, če jim jih ne uspe doseči. Morda si bodo takrat preveč gnali k srcu in bodo potrebovali vašo podporo in razumevanje.
