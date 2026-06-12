Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke

Z veliko količino izdelkov, ki jih potrebujejo dojenčki, vključno s plenicami, oblačili in dodatki za hranjenje, pride velika finančna obremenitev za starše, pa tudi obremenitev okolja z nepotrebnimi odvečnimi odpadki. Zato je dobro premisliti, katere stvari lahko kupite rabljene iz druge roke ali si jih sposodite od prijateljev.

Rabljena oblačila, ki so prestala večkratna pranja, so običajno mehkejša in nežnejša na občutljivi koži novorojenčka. Ta mehkoba lahko zmanjša tveganje za draženje ali alergije in spodbuja udobje vašega dojenčka.

Nova oblačila za dojenčke so lahko polna kemikalij. Včasih jih je treba večkrat oprati, da smo lahko prepričani, da so se kemikalije, dodane pri procesu proizvodnje in distribucije, resnično odstranile.

Prihod otroka lahko prinese različne stroške, od zdravstvenih računov do otroške opreme. Uporaba starih oblačil v prvih dneh ali tednih lahko zmanjša finančno breme novopečenih staršev in jim omogoči učinkovitejšo razporeditev sredstev.

Novorojenčki doživijo osupljivo rast v prvih mesecih. Oblačila, ki jim pristajajo ob rojstvu, lahko hitro postanejo premajhna. Naložba v obsežno garderobo novih oblačil je lahko potratna, saj jih dojenčki pogosto prerastejo, preden jih imajo priložnost obleči.

Poleg tega s ponovno uporabo pripomoremo k varčevanju z energijo ter zmanjšanju onesnaževanja, kajti za obdelavo tekstila se uporabljajo različne kemikalije. Kot zanimivost naj še omenimo, da se za izdelavo ene bombažne majice s kratkimi rokavi porabi približno 1500 litrov vode, za ene jeans hlače pa približno 6800 litrov vode.

Ponovna uporaba starih oblačil je v skladu z bolj trajnostnim načinom življenja. Tekstilna industrija ima namreč velik vpliv na okolje. S prodajo rabljenih oblačil naprej poskrbimo, da odvečna, a še uporabna oblačila ne končajo na odlagališčih, ki predstavljajo velik problem v svetu.

Dr. Anne Peirson-Smith, predavateljica, vodja magistrskega tečaja univerze Nottingham Trent za mednarodni modni menedžment in ena od vodij raziskovalne skupine za trajnost oblačil opaža, da se je trend skupne rabe otroških oblačil v zadnjem času povečal in zaživel na novo. V krizi življenjskih stroškov pa bo ta praksa po njenem mnenju samo še večja.

Kljub temu veliko staršev še vedno pospravi stara oblačila svojih otrok v škatle, kajti ne vedo, kaj bi z njimi lahko naredili. Strokovnjakinja predlaga, da jih ponudijo prijateljem, ki imajo mlajše otroke, se dogovorijo morda za izmenjavo oblačil ali jih prodajo v prodajalne z izdelki iz druge roke, kjer bodo poskrbeli, da bodo oblačila razveselila nove otroke.

"Ključ do zmanjšanja vpliva oblačil na okolje je povečanje količine nošenih oblačil. Podvojitev števila nošenj, ki jih doseže oblačilo, bo njegov vpliv na okolje zmanjšala za 40 odstotkov," pravi Charlotte Morley, ena izmed ustanoviteljic prodajaln z rabljenimi otroškimi oblačili v Angliji.

"Vsako oblačilo ima potencial, da ga bo nosilo več otrok – v povprečju celo štiri do pet otrok. Vendar pa neformalni sistem predaje vse prevečkrat zataji po prvih nekaj letih otrokovega življenja, saj so starši vse bolj zaposleni s svojo kariero in redkeje povezani z mrežo drugih staršev," še opozarja Morleyjeva in predlaga da v tem primeru oblačila prodate eni izmed trgovin z rabljenimi oblačili ali pa poskusite s prodajo in nakupom preko spletnih oglasov.

Pri rojstvu otroka je varčevanje denarja običajno prednostna naloga staršev. Navsezadnje stroški vzgoje otroka do 18. leta po mnenju Nemcev v povprečju znašajo 150.000 evrov. Nakup rabljenih otroških oblačil je lahko pametna poteza, saj dojenčki hitro rastejo – kar jim ustreza en teden, jim naslednji teden morda ne bo več.

Vrste otroških oblačil, ki jih je mogoče kupiti rabljene, vključujejo kombinezone, majice in pižame, srajce, hlače, plašče, kape in puloverje. Pri nakupu rabljenih otroških oblačil preverite madeže, raztrganine, manjkajoče gumbe in slabe zadrge.