Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati

B.R.
Malček 0
09. 02. 2026 02.03

Če vaš otrok pogosto uničuje igrače, pohištvo ali druge predmete, je to lahko zaskrbljujoče. Pomembno je razumeti, da takšno vedenje običajno ni namenjeno škodovanju, temveč je lahko posledica različnih dejavnikov, kot so razvojne faze, čustvene potrebe ali vpliv iz okolja.

jeza

Razlogi za destruktivno vedenje otrok

1. Radovednost in raziskovanje

Otroci so naravno radovedni in pogosto raziskujejo svet okoli sebe. To lahko vključuje tudi razstavljanje igrač, da bi razumeli, kako delujejo. Takšno vedenje je del njihovega razvoja in učenja o vzrokih in posledicah.

2. Preobremenjenost in čustvena preobremenitev

Ko so otroci preobremenjeni z dražljaji, kot so glasni zvoki, svetle luči ali množica ljudi, lahko iščejo načine za uravnoteženje svojih čutov. Nekateri otroci se odzovejo z udarjanjem ali trčanjem v predmete, da bi se pomirili.

3. Frustracija in nezmožnost obvladovanja čustev

Otroci so naravno radovedni in pogosto raziskujejo svet okoli sebe. To lahko vključuje tudi razstavljanje igrač.
Otroci so naravno radovedni in pogosto raziskujejo svet okoli sebe. To lahko vključuje tudi razstavljanje igrač. FOTO: Adobe Stock

Ko se otroci soočijo z nepričakovanimi spremembami ali nalogami, ki jih ne želijo opraviti, lahko reagirajo z uničujočim vedenjem. To je še posebej pogosto pri otrocih z ADHD ali drugimi razvojnimi motnjami.

4. Iskanje pozornosti

Nekateri otroci uničujejo stvari, da bi pritegnili pozornost staršev ali skrbnikov. Če menijo, da jih ne opazite dovolj, lahko s takšnim vedenjem iščejo odziv.

5. Pomanjkanje aktivnosti in dolgočasje

Otroci, ki nimajo dovolj telesne ali duševne stimulacije, lahko uporabijo svojo energijo na destruktiven način. Pomembno je zagotoviti raznolike aktivnosti, kot so šport, branje ali ustvarjalne igre, da se prepreči dolgočasje.

Kako obvladovati destruktivno vedenje

Postavite jasna pravila in meje: Otroci potrebujejo strukturo. Povejte jim, da uničevanje stvari ni sprejemljivo, in določite posledice za takšno vedenje.

Nudite alternative za sproščanje čustev: Namesto uničevanja lahko otrokom ponudite stresne žogice, trampolin ali druge načine za sproščanje energije.

Bodite zgled: Otroci se učijo z opazovanjem. Če vidijo, da vi obvladujete svoja čustva, bodo verjetneje to posnemali.

Pogovorite se o čustvih: Pomagajte otroku prepoznati in izraziti svoja čustva. To jim bo pomagalo bolje razumeti svoje občutke in se ustrezno odzvati.

Poiščite strokovno pomoč, če je potrebno: Če destruktivno vedenje vztraja ali se poslabša, se posvetujte s pediatrom ali otroškim psihologom. Pomembno je izključiti morebitne zdravstvene ali razvojne težave.

Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Preberi še
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Preberi še
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
otroci vedenje uničevanje igrače razvoj jeza uničena igrača destruktivno vedenje otrok unIčevanje igrač otroška čustva starševski nasveti razvoj otroka
Naslednji članek
Vzgoja in vrtec

'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522