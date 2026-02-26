Bibaleze.si
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom

B.R.
Malček 0
26. 02. 2026 02.00

V današnji digitalni dobi otroci preživijo ogromno časa pred zasloni – predvsem na telefonih in tablicah. Družbena omrežja, igre in video vsebine so zasnovane tako, da hitro pritegnejo pozornost in lahko povzročijo zasvojenost, zlasti pri mlajših.

Pri ’sadfishingu’ gre za javno deljenje svojih čustev.

Čeprav so dandanes otroci z napravami v stiku že od začetka, imajo starši še vedno moč in odgovornost, da postavijo jasne meje. Zakaj je to pomembno?

Britanska raziskava, ki jo je izvedel dr. John Shaw z univerze De Montfort, je razkrila zaskrbljujoče posledice prekomerne uporabe družbenih omrežij pri otrocih. Med 10-letniki, ki pred spanjem pogosto uporabljajo telefone, je bilo ugotovljeno:

- da povprečno spijo le 8,7 ure na noč (priporočilo za to starost je 9–12 ur),

- da tedensko izgubijo toliko spanja, kot če bi izpustili celo noč,

- da so bolj izpostavljeni tesnobi in motnjam spanja.

Zato je ključno, da otrokom pomagamo razviti zdrave digitalne navade že v zgodnjem otroštvu. 

6 učinkovitih strategij, s katerimi lahko začnete že danes:

1. Bodite zgled

Čeprav so dandanes otroci z napravami v stiku že od začetka, imajo starši še vedno moč in odgovornost, da postavijo jasne meje.
Čeprav so dandanes otroci z napravami v stiku že od začetka, imajo starši še vedno moč in odgovornost, da postavijo jasne meje. FOTO: Adobe Stock

Otroci posnemajo svoje starše. Če tudi vi pogosto posegate po telefonu med obroki, igro ali pred spanjem, jim pošiljate sporočilo, da je takšno vedenje sprejemljivo.

Rešitev:

Uvedite družinski digitalni odklop – določen čas v dnevu, ko vsi odložite naprave. Takrat se raje skupaj igrajte družabne igre, pojdite na sprehod ali se pogovorite. Telefoni naj bodo spravljeni izven dosega – na primer v škatli, predalu ali drugi sobi.

2. Ugasnite barve na telefonu

Barve na zaslonih so zasnovane tako, da stimulirajo možgane in povečujejo privlačnost vsebin. V črno-belem načinu je telefon manj zanimiv.

Kako to storiti:

Na otrokovem telefonu v nastavitvah vključite način sivine (greyscale). Tako bodo družbena omrežja, igre in video vsebine manj privlačne.

3. Določite časovne omejitve in jih dosledno upoštevajte

Otroci potrebujejo jasna pravila. Določite, koliko časa dnevno lahko preživijo pred zasloni – na primer eno uro – in uporabite digitalni časovnik, da to odštevate.

Ko čas poteče, se telefon ugasne – brez izjem.

Če se upirajo, ostanite mirni in dosledni. Meje postavljate z razlogom in dolgoročno jim boste s tem pomagali.

Pogosto otroci posežejo po telefonih iz dolgočasja. Pomagajte jim poiskati druge načine preživljanja prostega časa.
Pogosto otroci posežejo po telefonih iz dolgočasja. Pomagajte jim poiskati druge načine preživljanja prostega časa. FOTO: Adobe Stock

4. Omejite uporabo družbenih omrežij

Veliko otrok uporablja več družbenih omrežij hkrati (TikTok, Instagram, YouTube ...). Preprosto pravilo je: dovolite uporabo samo ene platforme.

Kaj lahko storite:

- Naj otrok izbere eno omrežje.

- Spremenite geslo in ga ne delite.

- Onemogočite nalaganje novih aplikacij brez vašega dovoljenja.

- Skupaj preverite, koga otrok spremlja, in odstranite vse, ki jih osebno ne poznate.

5. Uvedite "škatlo za telefone"

Dogovorite se, da otrok vsak dan ob določeni uri – na primer dve uri pred spanjem – odloži telefon v škatlo. Pred tem izklopite zvoke in obvestila, da naprava ne moti večernega miru.

Škatla ostane zaprta do naslednjega jutra. Ta navada bo pripomogla k boljšemu spancu in bolj mirnemu večeru.

6. Zaposlite jih z zanimivimi dejavnostmi

Pogosto otroci posežejo po telefonih iz dolgočasja. Pomagajte jim poiskati druge načine preživljanja prostega časa.

Predlogi:

- Skupaj pripravite večerjo ali čaj.

- Izzovite jih, da sami skuhajo enostaven obrok.

- Spodbujajte ustvarjalne dejavnosti, kot so risanje, sestavljanje ali branje.

- Poslušajte pravljico namesto gledanja risanke.

Pravila postavljajo starši, ne aplikacije

Tehnologija je nepogrešljiv del življenja, a ravno zato je pomembno, da otroci razvijejo zdrave navade in ne postanejo njeni ujetniki. Vi kot starš imate moč, da ustvarite okolje, kjer so zasloni pod nadzorom, ne obratno.

Začnite počasi. Ni treba, da vse spremenite čez noč. Pomembna je doslednost – že majhne spremembe lahko vodijo do velikih rezultatov.

Morda vam bodo otroci rekli, da ste najhujši starš na svetu – a nekega dne vam bodo hvaležni.

Vir: miss7mama

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
