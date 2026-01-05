Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona

Sophie Winkleman se uveljavlja kot zagovornica zmanjšanja prisotnosti pametnih telefonov pri otrocih, še posebej v zgodnjih letih. Verjame, da tehnologija pogosto izpodriva knjige in da bi družba morala znova ceniti klasične načine učenja in povezovanja s knjigami, osebnimi pogovori in nezaslonskimi dejavnostmi. Njena stališča spodbujajo razmislek o ravnovesju med digitalnim svetom in potrebami otrok po zdravem razvoju.

1. Pametni telefoni odvračajo otroke od branja

Sophie, znana tudi kot Lady Frederick Windsor in po vlogi v televizijski seriji Peep Show, je poudarila, da otroci, ki so nekoč radi brali, pogosto opustijo to navado, ko v njihovo življenje pridejo telefoni in digitalne naprave. Po njenih besedah "telefon zmaga; naprava zmaga; iPad zmaga", saj zaslon hitro postane privlačnejši od knjige. Zato podpira kampanjo Get Britain Reading, ki spodbuja dnevno branje vsaj deset minut in si prizadeva, da bi knjige in papirni učbeniki ostali pomemben del otroškega življenja.

icon-expand Sophie Winkleman FOTO: Profimedia

2. Omejevanje pametnih telefonov pri otrocih do 16. leta

Winklemanova meni, da so zasloni pogosto razlog, da knjige postanejo manj privlačne. Nasprotuje uporabi pametnih telefonov pri otrocih, mlajših od 16 let, saj po njenem mnenju vplivajo na socialne interakcije, pozornost in družinsko dinamiko. Čeprav je svoji 12-letni hčerki dovolila telefon, je izključila družbena omrežja, da bi omejila negativne vplive.

3. "Brick phone" kot alternativa

V svojih izjavah predlaga tako imenovane "brick phone", osnovne mobilne telefone, ki omogočajo le klice in SMS. Po njenem mnenju taki telefoni staršem omogočajo stik z otroki, hkrati pa preprečujejo zasvojenost z aplikacijami in zasloni.

4. Skrbi glede razvoja in duševnega zdravja

Opozarja tudi na to, da so zasloni zasnovani tako, da jih je težko odložiti, kar lahko vodi v odvisnost, zmanjšano pozornost, težave s telesno držo in duševnim zdravjem. Njen pogled se ujema s širšimi raziskavami, ki preučujejo vpliv tehnologije na mlade.

5. Politika in zakonodaja

Dodaja še, da starševski ukrepi sami niso dovolj. Po njenem je potreben zakonodajni okvir, ki bi staršem in šolam omogočil učinkovitejše omejevanje uporabe pametnih telefonov pri otrocih. V podporo tej ideji se je pogovarjala celo s kraljem Karlom III., ki je v svojo božično poslanico vključil misli o digitalnem odmiku in družinskih vrednotah.