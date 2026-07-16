Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju

Čeprav so gazirane pijače za mnoge otroke priljubljena izbira ob kosilu, na rojstnodnevnih zabavah ali med druženjem s prijatelji, strokovnjaki opozarjajo, da njihovo pogosto uživanje ni nedolžno. Poleg velike količine sladkorja številne vsebujejo tudi kofein in kisline, ki lahko dolgoročno vplivajo na otrokovo zdravje. Zato pediatri staršem svetujejo, naj gazirane pijače ostanejo le občasna poslastica, ne pa del vsakodnevne prehrane. Ameriška pediatrična akademija (AAP) staršem svetuje, naj otrokom za žejo ponudijo predvsem vodo in mleko, sladke gazirane pijače pa naj ne postanejo del vsakodnevnih navad.

Zakaj so gazirane pijače problematične?

Največja težava ni mehurčkastost, temveč velika količina dodanega sladkorja. Ena pločevinka gazirane pijače lahko vsebuje tudi deset čajnih žličk sladkorja, kar hitro preseže priporočeni dnevni vnos pri otrocih. Poleg tega takšne pijače vsebujejo veliko "praznih kalorij". Otroku sicer zagotovijo energijo, ne vsebujejo pa pomembnih hranil, vitaminov ali mineralov, ki jih potrebuje za rast in razvoj.

icon-expand Redno pitje sladkih gaziranih pijač je povezano s številnimi zdravstvenimi tveganji. FOTO: Adobe Stock

Strokovnjaki opozarjajo, da pogosto uživanje sladkih pijač povečuje tveganje za: - prekomerno telesno težo in debelost, - zobno gnilobo in poškodbe zobne sklenine, - sladkorno bolezen tipa 2, - bolezni srca in ožilja, - nealkoholno zamaščenost jeter.

Težava ni le sladkor

Številne gazirane pijače vsebujejo tudi kofein, ki ga otroci ne potrebujejo. Pediatri opozarjajo, da lahko kofein povzroči nemir, slabšo koncentracijo, razdražljivost, motnje spanja in hitrejši srčni utrip. Zaradi tega Ameriška pediatrična akademija odsvetuje redno uživanje pijač s kofeinom pri otrocih in mladostnikih. Poleg tega kisline v gaziranih pijačah sčasoma poškodujejo zobno sklenino, zato se tveganje za karies še dodatno poveča.

Kaj pa "dietne" gazirane pijače?

Mnogi starši menijo, da so pijače brez sladkorja bolj zdrava izbira, vendar strokovnjaki opozarjajo, da tudi te niso priporočljive za redno uživanje. Vsebujejo umetna sladila, katerih dolgoročni vpliv na otroke še ni povsem raziskan. Poleg tega lahko ohranjajo otrokovo željo po zelo sladkem okusu, zaradi česar težje sprejme manj sladke in bolj zdrave izbire.

Občasno ni težava

Dobra novica je, da občasno uživanje gazirane pijače pri sicer zdravem otroku ne predstavlja večjega tveganja. Pomembno je predvsem, da ne postane vsakodnevna navada. Pediatri svetujejo, da so najboljša izbira za žejo voda, nesladkani napitki in mleko, sladke gazirane pijače pa naj ostanejo rezervirane za posebne priložnosti. Prav vsakodnevne navade namreč najbolj vplivajo na otrokovo zdravje tudi v odrasli dobi.