Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Skoraj umrl zaradi električnega udara: opozorilo za vse starše

B.R.
Malček 0
03. 12. 2025 10.33

8-letni Lorenzo Renzo Lopez iz Kansasa okreva po grozljivi nesreči, ki se je skoraj končala tragično. Med spanjem ga je stresla elektrika, zaradi kratkega stika pa je njegovo telo celo zagorelo. Le hitra reakcija – ko si je uspel strgati verižico z vratu – mu je po besedah zdravnikov najverjetneje rešila življenje.

lorenzo

Do nesreče je prišlo, ko je Lorenzo spal s telefonom na postelji, ki je bil priključen v podaljšek; kabel polnilca je bil rahlo iztaknjen, tako da je med vtičem podaljška in priključkom nastala majhna vrzel, v katero se je ujela njegova ogrlica in povzročila električni udar. Dotik kovine je med obema kontaktoma povzročil električni udar in hkrati vžig. Po besedah mame je ogenj izbruhnil v trenutku.

Lorenzo je za lokalno televizijo KWCH povedal, da je na vratu začutil vročino. Poskušal je zakričati, a ni mogel – elektrika ga je v tistem trenutku paralizirala. Z velikim  naporom mu je uspelo potegniti verižico z vratu in tako prekiniti tok. S tem si je rešil življenje. "Mislil sem, da bom umrl. Bilo je kaotično in zelo strašljivo," je dejal.

Njegova mama Kourtney Pendleton je povedala, da ji je zdravstveni delavec v bolnišnici dejal: "Če ne bi strgal verižice z vratu, bi ga elektrika ubila."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Opečen, prestrašen, a neverjetno pogumen

Po nesreči je moral Lorenzo v bolnišnico, kjer se zdravi zaradi hudih opeklin. Zdravniki so sporočili, da bo moral ostati vsaj dva tedna, čaka pa ga tudi zahtevna operacija presaditve kože.

Za presaditve mu bodo obrili celotno glavo in odvzeli del kože z lasišča, pa tudi z nog in stopal. To je za 8-letnega dečka izjemno težka preizkušnja, tako fizično kot čustveno. "To se zelo pozna na njegovi psihi, ampak bori se neverjetno pogumno – je pravi mali borec."

V objavi na GoFundMe je mama še zapisala: "Ta grozna nesreča se je lahko zgodila komur koli. Zelo smo hvaležni Bogu, da je naš Renzo še z nami."

Staršem: nikoli ne dovolite, da otroci spijo z elektroniko v postelji

Lorenzo in njegova mama si želita, da bi njegova izkušnja rešila življenje še komu. "Starši, prosim, prosim – nikoli ne dovolite, da vaši otroci spijo z elektroniko ali polnilci v postelji. Ni vredno tveganja," še opozarja mamica.

V ZDA so v zadnjih letih že poročali o otrocih, ki so utrpeli hude opekline ali električni udar zaradi polnilcev, zapletenih kablov ali kovinskih ogrlic v bližini vtičev. Lorenzo želi, da se njegova zgodba širi – da bi rešil druge otroke. "Renzo želi, da se njegova zgodba deli, da morda reši drugega otroka," je še za konec dejala mama.

Kot 13-letnik preživel hudo nesrečo z električnim tokom
Preberi še
Kot 13-letnik preživel hudo nesrečo z električnim tokom
Deklica skoraj utrpela trajno poškodbo zaradi detergenta za perilo
Preberi še
Deklica skoraj utrpela trajno poškodbo zaradi detergenta za perilo
električni udar pri otrocih nevarnost polnilcev varnost otrok elektronika v postelji ozaveščanje staršev
Sorodni članki
Tragična nesreča: Dvoletnik se je zadušil s kapuco – opozorilo za vse starše
Novice

Tragična nesreča: Dvoletnik se je zadušil s kapuco – opozorilo za vse starše

Nesreča otroka na planini Razor: Kaj morajo starši vedeti za varno hojo z otroki v hribe
Novice

Nesreča otroka na planini Razor: Kaj morajo starši vedeti za varno hojo z otroki v hribe

Otroku v Murski Soboti eksplozivna past močno poškodovala roko – opozorilo staršem
Novice

Otroku v Murski Soboti eksplozivna past močno poškodovala roko – opozorilo staršem

Fantku se je med igranjem v glavo zabil žebelj dolžine 8 cm
Novice

Fantku se je med igranjem v glavo zabil žebelj dolžine 8 cm

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mrzel, a prešeren vstop v novo leto
novice Mrzel, a prešeren vstop v novo leto
Domen Prevc: Skakalnica v Innsbrucku mi ustreza
šport Domen Prevc: Skakalnica v Innsbrucku mi ustreza
Silvestrovanja po Sloveniji ponudila pester glasbeni izbor
popin Silvestrovanja po Sloveniji ponudila pester glasbeni izbor
Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti
odkrijte carobnost rogle zimska pravljica ki se ji je tezko upreti.html Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti
Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?
Vizita.si Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Okusno.je Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Zadovoljna.si Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026
Moskisvet.com Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Bibaleze.si Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Cekin.si Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj
Dominvrt.si Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj
Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Vizita.si Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329