Skoraj umrl zaradi električnega udara: opozorilo za vse starše

Do nesreče je prišlo, ko je Lorenzo spal s telefonom na postelji, ki je bil priključen v podaljšek; kabel polnilca je bil rahlo iztaknjen, tako da je med vtičem podaljška in priključkom nastala majhna vrzel, v katero se je ujela njegova ogrlica in povzročila električni udar. Dotik kovine je med obema kontaktoma povzročil električni udar in hkrati vžig. Po besedah mame je ogenj izbruhnil v trenutku.

Lorenzo je za lokalno televizijo KWCH povedal, da je na vratu začutil vročino. Poskušal je zakričati, a ni mogel – elektrika ga je v tistem trenutku paralizirala. Z velikim naporom mu je uspelo potegniti verižico z vratu in tako prekiniti tok. S tem si je rešil življenje. "Mislil sem, da bom umrl. Bilo je kaotično in zelo strašljivo," je dejal.

Njegova mama Kourtney Pendleton je povedala, da ji je zdravstveni delavec v bolnišnici dejal: "Če ne bi strgal verižice z vratu, bi ga elektrika ubila."