Skoraj umrl zaradi električnega udara: opozorilo za vse starše

Do nesreče je prišlo, ko je Lorenzo spal s telefonom na postelji, ki je bil priključen v podaljšek; kabel polnilca je bil rahlo iztaknjen, tako da je med vtičem podaljška in priključkom nastala majhna vrzel, v katero se je ujela njegova ogrlica in povzročila električni udar. Dotik kovine je med obema kontaktoma povzročil električni udar in hkrati vžig. Po besedah mame je ogenj izbruhnil v trenutku.
Lorenzo je za lokalno televizijo KWCH povedal, da je na vratu začutil vročino. Poskušal je zakričati, a ni mogel – elektrika ga je v tistem trenutku paralizirala. Z velikim naporom mu je uspelo potegniti verižico z vratu in tako prekiniti tok. S tem si je rešil življenje. "Mislil sem, da bom umrl. Bilo je kaotično in zelo strašljivo," je dejal.
Njegova mama Kourtney Pendleton je povedala, da ji je zdravstveni delavec v bolnišnici dejal: "Če ne bi strgal verižice z vratu, bi ga elektrika ubila."
Opečen, prestrašen, a neverjetno pogumen
Po nesreči je moral Lorenzo v bolnišnico, kjer se zdravi zaradi hudih opeklin. Zdravniki so sporočili, da bo moral ostati vsaj dva tedna, čaka pa ga tudi zahtevna operacija presaditve kože.
Za presaditve mu bodo obrili celotno glavo in odvzeli del kože z lasišča, pa tudi z nog in stopal. To je za 8-letnega dečka izjemno težka preizkušnja, tako fizično kot čustveno. "To se zelo pozna na njegovi psihi, ampak bori se neverjetno pogumno – je pravi mali borec."
V objavi na GoFundMe je mama še zapisala: "Ta grozna nesreča se je lahko zgodila komur koli. Zelo smo hvaležni Bogu, da je naš Renzo še z nami."
Staršem: nikoli ne dovolite, da otroci spijo z elektroniko v postelji
Lorenzo in njegova mama si želita, da bi njegova izkušnja rešila življenje še komu. "Starši, prosim, prosim – nikoli ne dovolite, da vaši otroci spijo z elektroniko ali polnilci v postelji. Ni vredno tveganja," še opozarja mamica.
V ZDA so v zadnjih letih že poročali o otrocih, ki so utrpeli hude opekline ali električni udar zaradi polnilcev, zapletenih kablov ali kovinskih ogrlic v bližini vtičev. Lorenzo želi, da se njegova zgodba širi – da bi rešil druge otroke. "Renzo želi, da se njegova zgodba deli, da morda reši drugega otroka," je še za konec dejala mama.
