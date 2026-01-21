Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj

Čeprav mnogi starši opazijo, da svetle barve in gibljive slike na zaslonih pritegnejo otrokovo pozornost, strokovnjaki opozarjajo, da to ni dober način za učenje. Sveža raziskava je med otroki, ki začnejo hoditi v šolo, pokazala, da je vedno več takih, ki jim primanjkuje osnovnih veščin, kot so sposobnost govora, razumevanje besed in pravilna uporaba knjig. Raziskave so tudi pokazale, da 32 odstotkov otrok ne zna držati svinčnika ali barvice zaradi pomanjkanja mišične moči in slabo razvite motorike.

Dojenčki in majhni otroci se pogosto hitreje umirijo, ko jim starši pokažejo zaslon. Zaslon je tako postal 'pomirjevalni pripomoček'. Strokovnjaki pa opozarjajo, da to ni pravi način za otrokov razvoj ter da lahko preveč časa, preživetega pred zasloni, negativno vpliva na njihov napredek.

Psiholog dr. Aric Sigman pravi, da starši pogosto uporabljajo zaslone zaradi preobremenjenosti z delom in pomanjkanja družinske podpore. "Učenje uporabe tehnologije že od malih nog ni dokazano koristno," dodaja.

Strokovnjaki za otrokov razvoj poudarjajo, da bi se morali otroci učiti, kako se socializirati in razvijati jezikovne spretnosti skozi interakcijo z odraslimi in vrstniki, ne pa skozi pasivno gledanje zaslonov. Če otroci preživijo preveč časa pred zasloni, brez kakovostnih interakcij s starši, to lahko negativno vpliva na njihov razvoj.

Raziskave med drugim kažejo, da so otroci zmedeni in pod stresom, ko starši preveč gledajo v svoje telefone, in da lahko izguba medsebojne povezanosti povzroči dolgoročne posledice za občutek varnosti in socialne veščine otrok. Čeprav je olajšanje, ko majhni otroci prenehajo jokati, ko dobijo mobilni pripomoček, se hitro zgodi, da zamudijo pomembno priložnost za učenje samoregulacije čustev, kar je ključno za njihove prihodnje uspešne in srečne odnose.

"Starši bi morali upoštevati nasvete Svetovne zdravstvene organizacije in omejiti uporabo zaslonov za otroke, mlajše od dveh let," sporoča psiholog. Nekatere države, kot je Švedska, so že uvedle jasna navodila za starše. Dodaja še, da namesto da otroci za darilo dobijo mobilno napravo ali prenosnik, je najboljše darilo v resnici njihov čas in podpora svojim malčkom.