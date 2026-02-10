Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug

A.K.
Malček 0
10. 02. 2026 02.37

Risani junaki, živali, vilinska bitja - našemljenost je za odrasle pogosto le zabavna tradicija, za otroke pa ima precej globlji pomen. Gre za obliko simbolne igre, ki ima pomembno vlogo pri razvoju identitete, čustvene regulacije in socialnega razumevanja. Raziskave razvojne psihologije kažejo, da pustna igra vlog ni zgolj zabava, temveč eden ključnih načinov, kako otrok predeluje notranje doživljanje in razume svet okoli sebe.

pust

Igra vlog kot razvojno pomemben proces

Ko se otrok našemi v lik, ki mu je blizu, s tem ne posnema zgolj njegovih zunanjih lastnosti, temveč vstopa v vlogo, ki mu omogoča raziskovanje različnih vidikov sebe: moči, poguma, ranljivosti, nadzora ali pripadnosti.

Preko igre vlog otrok:

- preizkuša različne identitete brez trajnih posledic,

- raziskuje, kako je biti nekdo drug,

- razvija razumevanje socialnih odnosov,

- krepi domišljijo in simbolno mišljenje.

Našemljenost ustvarja psihološko varno distanco: otrok lahko izrazi čustva ali vedenja, ki jih sicer ne bi, ker jih pripiše vlogi, ne sebi (npr. Saj to nisem jaz, to je pogumen kavboj.).

Občutek moči in nadzora

Otroci imajo v vsakdanjem življenju omejen nadzor nad dogajanjem okoli sebe, saj odrasli postavljajo pravila, urnike in meje. Igra vlog pa jim omogoča izkušnjo nadzora, izražanje notranjih napetosti, varno raziskovanje agresivnih ali intenzivnih čustev. Gre za zdrav način regulacije, ki zmanjšuje pritisk in prispeva k razvoju samozavesti. Prav zato mnogi otroci izbirajo like, ki so močni, pogumni, včasih tudi strašljivi.

Vloga maske pri čustveni varnosti

Za nekatere otroke maska pomeni zaščito, saj lahko zmanjša občutek izpostavljenosti, socialne anksioznosti ali preplavljenosti z dražljaji. Otrok se za masko počuti varnejšega, bolj pogumnega ali manj ranljivega. Pomembno je razumeti, da želja po maski ali pa morda odpor do nje nista kaprica; otrok s tem izraža svojo trenutno potrebo po varnosti ali nadzoru, siljenje v našemljenost pa lahko poveča stisko. Sprejemanje otrokove izbire lika, v katerega se želi našemiti, podpira njegov občutek avtonomije.

Vprašanja, kot so Kaj ti je pri tem liku všeč? ali Kako se počutiš, ko si tako našemljen?, otroku pomagajo razvijati zavedanje sebe brez pritiska.

Kaj se otrok uči o sebi in drugih

Našemljenost je tudi pomembna socialna izkušnja, saj otrok skozi reakcije okolice opazuje, kako se drugi odzovejo na njegovo izražanje, drugačnost in izbiro pustnega kostuma. Preverja, ali je sprejet tudi takrat, ko izstopa, ali je njegova drugačnost dovoljena in ali lahko svobodno raziskuje različne vloge. Če je okolje odzivno in neobsojajoče, otrok postopoma razvija bolj stabilno samopodobo ter večje zaupanje v socialne odnose. Kadar pa se sreča s posmehom, opozarjanjem ali pritiskom, lahko postane bolj zadržan in previden pri izražanju sebe.

Če se otrok ne želi našemiti, je to smiselno razumeti kot izraz njegove trenutne potrebe po varnosti, nadzoru ali umiku. Spoštovanje teh odločitev krepi otrokovo avtonomijo.

Našemljenost kot del zdravega psihološkega razvoja

Našemljenost in igra vlog nista nepomembna ali površinska dejavnost, temveč pomemben del otrokovega psihološkega razvoja. Preko takšne igre otrok krepi sposobnost simbolnega mišljenja, razvija čustveno regulacijo in gradi občutek identitete. Hkrati se uči, kako biti v odnosu z drugimi, ne da bi pri tem izgubil stik s seboj. Otrok za to ne potrebuje popolnega kostuma, temveč okolje, ki dopušča raziskovanje, drugačnost in izražanje sebe brez strahu pred zavrnitvijo. Ko ima otrok ta prostor, tudi pustna igra postane sredstvo učenja in razvoja, ne le trenutna zabava.

Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Preberi še
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji

Viri: ChildMindInstitute / TheBump

igra vlog otrokov razvoj našemitev čustvena regulacija identiteta otroka
Naslednji članek
Zdrav otrok

Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522