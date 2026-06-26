Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo

Vročinski udar pri majhnih otrocih je ena tistih zdravstvenih nevarnosti, ki se v praksi pogosto razvije tiho, hitro in brez jasnega "dramatičnega začetka". Prav zato ga starši včasih ne prepoznajo pravočasno. Strokovne organizacije poudarjajo, da pri otrocih ne gre za redko stanje, temveč za tveganje, ki se v vročinskih valovih in poletnih aktivnostih pojavlja razmeroma pogosto, še posebej v kombinaciji igre, premalo tekočine in dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Težava pri vročinskem udaru je v tem, da se ne začne nujno kot "alarmantna" situacija. Otrok je lahko še pred kratkim aktiven, razigran ali zgolj utrujen, nato pa se stanje v razmeroma kratkem času poslabša. Vročinski udar nastopi, ko telo ne zmore več uravnavati svoje temperature in ta naraste na nevarno raven, običajno nad 40 C. Takrat začnejo odpovedovati naravni mehanizmi hlajenja, kot je potenje, kar pomeni, da se telo dejansko začne pregrevati od znotraj.

icon-expand Pri majhnih otrocih je tveganje še večje, ker njihov termoregulacijski sistem še ni popolnoma razvit. FOTO: Adobe Stock

Pri majhnih otrocih je tveganje še večje, ker njihov termoregulacijski sistem še ni popolnoma razvit. Telo se hitreje segreva, počasneje ohlaja, hkrati pa otroci med igro pogosto ne zaznajo pravočasno, da so že dehidrirani ali pregreti. Dodaten dejavnik je njihova naravna vedenjska dinamika, otrok se redko ustavi zato, ker mu je vroče. Pogosteje se ustavi šele, ko je že izčrpan. Eden glavnih razlogov, da starši vročinski udar spregledajo, je prav v začetnih simptomih. Ti so zelo nespecifični in zlahka delujejo kot običajna utrujenost. Otrok je lahko razdražljiv, manj zbran, morda se pritožuje nad glavobolom ali slabostjo. To so znaki, ki jih odrasli pogosto pripišejo normalnemu vedenju po igri na soncu ali pa zgolj slabemu razpoloženju. Vendar prav ti "blagi" znaki lahko predstavljajo začetek vročinske izčrpanosti, ki brez ukrepanja napreduje v vročinski udar. Ko stanje napreduje, se pojavijo bolj resni znaki, ki pa so včasih še vedno napačno interpretirani. Otrok lahko postane nenavadno miren ali zmeden, ima težave z ravnotežjem, lahko bruha ali izgleda "odsoten". Nekateri otroci ne pokažejo klasičnega potenja, koža pa je lahko vroča na dotik. Prav ta sprememba vedenja je pogosto tista točka, kjer bi moral biti odziv že takojšen, vendar se v praksi še vedno dogaja, da odrasli čakajo, ali se bo stanje izboljšalo.

icon-expand Otrok lahko postane nenavadno miren ali zmeden, ima težave z ravnotežjem, lahko bruha ali izgleda "odsoten". FOTO: Adobe Stock

Posebej zavajajoče je tudi prepričanje, da je otrok varen, če je bil "samo v senci" ali "na zraku kratek čas". Znanstveni in javnozdravstveni viri jasno poudarjajo, da se nevarnost ne nanaša zgolj na neposredno sonce, ampak na kombinacijo temperature, vlažnosti, fizične aktivnosti in pomanjkanja hidracije. Tudi igra v senci je lahko nevarna, če je okolje vroče in otrok aktivno teče ali se igra dalj časa brez dovolj tekočine. Dodatno tveganje predstavljajo avtomobili, kjer se temperatura v zelo kratkem času lahko dvigne na življenjsko nevarno raven, tudi če je zunaj "zmerno" toplo. To je eden najbolj kritičnih scenarijev, ki ga strokovnjaki izpostavljajo kot absolutno nujen primer, kjer lahko pride do vročinskega udara v nekaj minutah.