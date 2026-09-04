Solze ob odhodu v vrtec? Tako lahko otroku pomagate

Gen Muir, strokovnjakinja za starševstvo in mama štirih otrok, zelo dobro ve, kako težki so lahko trenutki ločitve od otrok. V svoji dolgoletni praksi je ugotovila, da lahko pravi pristop in nekaj preprostih besed pomagajo pri premagovanju ločitvene tesnobe ter otrokom omogočijo lažji prehod skozi težke trenutke. Kot mama štirih dečkov Muir dobro pozna težave, ki jih prinašajo težavni odhodi. Spomni se, kako je njen najmlajši sin zelo težko prestal svoje prve dni v vrtcu. Od trenutka, ko se je zbudil, je začel odlašati, se upirati in prositi za "prost dan". Ko je prišel trenutek slovesa, so se solze pojavile pred vsemi. A skozi čas je Muir odkrila preprost, a zelo močan pristop, ki lahko popolnoma spremeni dinamiko ločitve. Kaj je ključ? Dve preprosti besedi: "Slišim te."

Moč besed "Slišim te"

Za otroke, ki se spopadajo z ločitveno tesnobo, so lahko poslovilni trenutki zelo stresni. Po mnenju Muir je ključnega pomena, da namesto da bi minimizirali njihova čustva, jih resnično priznamo.

icon-expand Za otroke, ki se spopadajo z ločitveno tesnobo, so lahko poslovilni trenutki zelo stresni. FOTO: Adobe Stock

Fraze, kot so "Vse bo v redu" ali "Všeč ti bo v šoli", pogosto zmanjšajo pomen otrokovih čustev, kar lahko poveča njihovo tesnobo. Preprosto "Slišim te" pomeni, da otroka poslušamo in resnično razumemo, kar čuti. Ti dve besedi nista le pomirjujoči; otrokom pomagata, da se počutijo slišane in razumljene, kar zmanjšuje njihovo tesnobo in pomaga pri prehodu skozi ločitev.

5 Nasvetov za premagovanje ločitvene tesnobe pri otrocih

Uporabite "Slišim te", ko vaš otrok reče "Ne želim iti v vrtec!" Namesto da bi to prezrli ali takoj poskušali rešiti situacijo, odgovorite z: "Slišim te." Lahko dodate: "Posloviti se od mame je res težko, kajne? Kako bi lahko ostala povezana, ko bova narazen?" To pomaga potrditi otrokov občutek in odpira vrata za skupno iskanje rešitev. Preverite, kako se počutite vi. Pomembno je, da si zastavite vprašanje, kako se vi počutite glede ločitve od svojega otroka. Pogosto se osredotočimo na otrokovo tesnobo, vendar pozabimo preveriti lastna čustva. Ste zaskrbljeni zaradi prejšnjih težkih izkušenj ali žalostni, ker vaš otrok raste? To so povsem običajni občutki, vendar je pomembno, da se zavedamo, kaj prinašamo v ta trenutek.

icon-expand Pogovarjajte se o čustvih, ne izogibajte se jim. FOTO: Adobe Stock

Če čutimo tesnobo, je pomembno, da to prepoznamo in priznavamo: "Ja, tudi jaz sem malce zaskrbljena zaradi tega ločevanja. To je povsem normalno, saj je bilo prejšnjič res težko." Tako bomo sebi omogočili bolj miren odziv, kar bo pomagalo tudi otroku. Pogovarjajte se o čustvih, ne izogibajte se jim. Včasih se starši izogibajo pogovoru o ločitvi, ker želijo otroke zaščititi pred dodatno tesnobo. A resnica je, da pogovor o čustvih pred ločitvijo pomaga otroku, da procesira svoja čustva in se nanje pripravlja. To zmanjšuje stres, ko nastopi trenutek ločitve. Za mlajše otroke so lahko v pomoč vizualni pripomočki, kot so urniki ali koledarji, ki jim omogočajo, da vedo, kaj jih čaka. Starejši otroci morda raje napišejo seznam nalog ali pa se z vami pogovorijo o tem, kaj se bo zgodilo. Ko otrok ve, kaj pričakovati, je lažje obvladovati ločitev. Povezovanje je ključno. Otroci se bolje spopadajo z izzivi, ko se počutijo povezani z nami. Dr. Donald Winnicott, znan pediater, je uvedel idejo, da otroci oblikujejo notranjo sliko svojega odnosa s starši, ki jim pomaga, da se počutijo varne, tudi ko so ločeni. Da bi okrepili to notranjo povezavo, lahko uvedete posebne rituale – na primer, poseben pozdrav, sliko ali najljubšo igračo, ki otroku pomaga, da ohrani občutek povezanosti s svojim domom, tudi ko nista skupaj. Verjemite v svojega otroka. Ločitev ni nikoli enostavna. A pomembno je, da se zavedamo, da težki poslovilni trenutki ne pomenijo, da je nekaj narobe. To je povsem naraven odziv otrok, ki so čustveno povezani s starši. Zadnji korak pri premagovanju ločitvene tesnobe je, da verjamete v svojega otroka. Otrok, ki se bori z odhodom v vrtec ali šolo, daje vse od sebe. In to bo minilo. Verjeti v svojega otroka pomeni, da se boste poslovili in zaupali, da bo otrok vse obvladal.