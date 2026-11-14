Zato so lesene igrače odlične za otroke

Otrok se ob igranju z lesenimi igračami poveže z naravo in občuti naravne materiale. Hkrati so okolju prijazne, so iz naravnih materialov, iz njih nastaja manj odpadkov, imajo dolgo življenjsko dobo. Lahko jih vedno znova in znova uporabimo ali predelamo, po končni uporabi pa se znova vrnejo v naravo. In krog je sklenjen.

Za novorojenčke in dojenčke do enega leta so po nasvetu psihologinje dr. Nere Božin najbolj primerne lesene senzorne igrače, kot denimo ropotuljice ali viseče igrače. Lahko so živih barv in močnih kontrastov, proizvajajo zvok in so zelo zanimive na otip. "Dojenčki namreč veliko predmetov raziskujejo s tipanjem, nosijo jih v usta in opazujejo, kaj se zgodi, ko padejo na tla. Prav tako lahko po šestem mesecu starosti uporabljajo igrače, ki jih potiskajo ali zlagajo, kot so večje kocke za zlaganje, velika vozila za potiskanje in večje lutke. Okoli prvega rojstnega dne lahko ponudimo igrače, ki spodbujajo fino motoriko in spretnosti razvrščanja, kot na primer igrače z obračanjem gumbov, enostavne sestavljanke, igrače za razvrščanje oblik in kocke za grajenje stolpov," je opisala.

icon-expand Lesene igrače so okolju prijazne in iz naravnih materialov. FOTO: Shutterstock

Med prvim in tretjim letom starosti lahko malčku tudi že ponudimo igrače za pretvarjanje, sestavljanje, igre za razvoj jezika in igrače, na katerih se lahko vozi. "To so na primer leseni poganjalčki, vozički, kocke za sestavljanje, konjiček za potiskanje, kuhinjica, manjši stoli," je nanizala. "Po tretjem letu starosti pa otroci počasi že razumejo pojem časovnega sosledja in hitro napreduje njihovo razumevanje socialnega sveta. Razvije se razumevanje, da drugi ljudje ne mislijo enako kot oni, prav tako se vedno več igrajo pretvarjanje. Zato so za njih primerne lutke, lesene figurice ljudi, ure, koledarji, sheme dneva in noči," je razložila.

Med prvim in tretjim letom starosti je otroku manj pomembno, da je igrača podobna dejanskemu predmetu. Tedaj se je zmožen pretvarjati, da je lesena palica recimo telefon. Dr. Nera Božin

Otroci naravnost obožujejo naravne materiale, kot so vejice, paličice, pa tudi kamni in storži, in je zanje resnično dobro, če se čim več igrajo z njimi. Lahko si celo sami izdelajo najrazličnejše igrače, saj je njihova domišljija resnično brezmejna. Material zanje lahko naberejo okoli hiše, doma, v gozdu ali koščke lesa poiščejo v trgovini za ustvarjanje. "Ustvarjalnost otrok je res velika in iz lesa lahko izdelajo najrazličnejše igrače. Lahko lepijo, barvajo, naredijo avtomobile in vlake ter črke, če imajo manjše lesene kroglice. Možnosti je ogromno," je prepričana ustanoviteljica in direktorica Inštituta za razvoj igrač, mag. Klavdije Höfler.

icon-expand Igrače iz lesa lahko prispevajo k zelenemu podjetništvu in k novim produktom. FOTO: Adobe Stock

Po njenih izkušnjah so za otroke še posebej zanimive preproste in doma narejene igrače. Sploh, če lahko tudi sami sodelujejo pri izdelavi, saj tako vzpodbujamo njihovo ustvarjalno mišljenje, hkrati pa doma izdelane igrače ne predstavljajo stroška in z reciklažo poskrbimo tudi za okolje. Opaža, da so otroci sposobni sestaviti igrače po junakih iz knjig in tudi ustvariti lastne zgodbe. "Vejice lahko sestavijo v možiclja, kamne lahko porišejo na različne načine, na primer narišejo znake in ustvarijo igro. Lahko narišejo posamezne like, denimo piščančke ali žabice, in oblikujejo zgodbo. Za božič lahko iz storžev izdelajo Božičke, iz odpadlih vejic in manjših storžev naredijo božični venček," je naštela.

icon-expand Izdelovanje lesenih igrač in izdelkov je odlična priložnost za povezovanje med generacijami, denimo med dedkom in vnukom. FOTO: Dreamstime

Dojenčki in malčki do tretjega leta starosti bodo enostavne predmete, kot so vejice, paličice, kamni ..., morda uporabljali kot glasbila. "Z njimi bodo tolkli po različnih površinah, opazovali bodo vejice, kako padejo na tla, iz njih bodo poskušali kaj sestaviti," je razložila dr. Nera Božin. Otroci po tretjem letu starosti pa bodo enostavne lesene materiale že veliko lažje in raznoliko uporabljali pri zelo različnih igrah. "Po tretjem letu starosti bodo lahko lesene naravne igrače začeli uporabljati namesto žlic, se pretvarjali, da je palica telefon, ali bodo palice postale simbolen denar v socialni igri," je dodala. Večji otroci, ki že znajo varno uporabljati nožek, lahko medtem izdolbejo piščalko. Čedalje več je tudi okoljsko ozaveščenih proizvajalcev, ki se poslužujejo naravnih materialov za zmanjševanje onesnaževanja, in je posledično vse pestrejša izbira v trgovinah. Nekaj je tudi slovenskih oblikovalcev, ki izdelujejo zdrave, varne in didaktične igrače iz naravnih in okolju prijaznih materialov, ki jih je možno reciklirati. Praviloma je za njimi zgodba in domišljijska zasnova, ki se jo trudijo predstaviti skozi igro tako otrokom kot tudi staršem. Nekatere so moderno oblikovane, ostale se zgledujejo po zgodovinski dediščini in jo nadgradijo s času primerno obliko.

Igrače iz lesa lahko prispevajo k zelenemu podjetništvu in k novim produktom, ki ne samo ohranjajo okolje ter prispevajo k ohranjanju živali in rastlin, temveč tudi k ozaveščanju otrok in njihovi motivaciji za naravo z neposrednim stikom in skozi igro. Lahko tudi spodbujajo ozaveščenost in uporabo obnovljivih virov energije, z recikliranjem pa obenem prihranimo naravne vire in energijo.—Mag. Klavdija Höfler Mag. Klavdija Höfler

Prednosti slovenskih igrač so poleg zgoraj naštetega, spodbujanja lokalnih zelenih podjetij in podjetnikov ter uporabe slovenskih materialov še kakovost, trajnost in butičnost. V sebi skrivajo bogastvo naravne dediščine in kulturi ter se poklanjajo starejšim generacijam. Lesene igrače so pogosto prav tako izredno kakovostne, lahko se ohranijo za bratce in sestrice, prehajajo iz roda v rod. Obenem lahko obujajo lepe spomine in povezujejo različne generacije, ko se recimo babica ob igri z vnučkom spominja prijetnih trenutkov iz svoje mladosti, je naštela mag. Klavdija Höfler.

icon-expand Lesenih igrač je že ogromno in za vsakega otroka se najde kakšna, ki mu bo izjemno všeč. FOTO: Shutterstock