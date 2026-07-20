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En sam pik lahko povzroči veliko težav: kako letos zaščititi najmlajše pred komarji

S.B.
Malček 0
20. 07. 2026 04.00

Poletni večeri, igra na vrtu, sprehodi ob vodi in družinski izleti so za otroke eden najlepših delov počitnic. A letos mnogi starši opažajo isto težavo. Komarjev je veliko, piki pa so pri otrocih pogosto še posebej neprijetni. Srbečica, rdečina in oteklina lahko malčkom pokvarijo spanec in brezskrbno igro, strokovnjaki pa opozarjajo, da komarji niso le nadležni, temveč lahko v določenih primerih prenašajo tudi bolezni.

Komar

Čeprav večina pikov pri otrocih povzroči le lokalno reakcijo kože, pediatri staršem svetujejo, naj zaščito pred komarji jemljejo resno, predvsem pri majhnih otrocih, ki se pogosto ne znajo pravočasno zaščititi in težje prenašajo močno srbenje.

Zakaj so otroci za komarje še posebej zanimivi?

Komarji iščejo gostitelje predvsem s pomočjo toplote telesa, vonja in izdihanega ogljikovega dioksida. Otroci, ki se poleti veliko gibajo, tekajo in se igrajo na prostem, so zato pogosto hitro opaženi.

Piki so lahko pri otrocih izrazitejši, saj njihov imunski sistem na določene snovi v komarjevi slini reagira z močnejšo lokalno reakcijo. Na mestu pika se lahko pojavi:

- rdečica,

- oteklina,

- srbenje,

- občutljivost kože,

- včasih tudi večja vneta bulica.

Piki so lahko pri otrocih izrazitejši, saj njihov imunski sistem na določene snovi v komarjevi slini reagira z močnejšo lokalno reakcijo.
Piki so lahko pri otrocih izrazitejši, saj njihov imunski sistem na določene snovi v komarjevi slini reagira z močnejšo lokalno reakcijo.FOTO: Adobe Stock

 Najboljša zaščita: preprečiti pik

Strokovnjaki svetujejo, da je najbolj učinkovit pristop kombinacija več ukrepov. Samo en ukrep pogosto ni dovolj.

1. Uporabite primeren repelent

Repelenti so lahko varna in učinkovita zaščita, če jih uporabljamo pravilno. Ameriška pediatrična akademija med učinkovitimi učinkovinami navaja predvsem DEET, pikaridin (icaridin), IR3535 in nekatere druge preverjene sestavine. Pri otrocih je pomembno, da starši vedno sledijo navodilom na embalaži.

Pri nanašanju velja:

- repelenta ne nanašamo na otrokove roke, če si jih pogosto daje v usta,

- izogibamo se očem, ustom in poškodovani koži,

- pri mlajših otrocih naj ga nanaša odrasla oseba,

- po prihodu domov je dobro kožo umiti.

Otroku lahko pomagamo tako, da mesto pika nežno očistimo, preprečimo praskanje, uporabimo hladen obkladek in po potrebi uporabimo primeren pripravek za lajšanje srbenja.
Otroku lahko pomagamo tako, da mesto pika nežno očistimo, preprečimo praskanje, uporabimo hladen obkladek in po potrebi uporabimo primeren pripravek za lajšanje srbenja.FOTO: Dreamstime

 2. Oblačila so lahko preprosta, a učinkovita zaščita

Ko je mogoče, naj otroci nosijo lahka, zračna oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami, predvsem v času, ko je komarjev največ. Pomagajo tudi nogavice in svetlejša oblačila, ki bolje prekrijejo kožo.

Za dojenčke in malčke strokovnjaki priporočajo tudi uporabo mrež proti komarjem na vozičkih in nosilkah.

3. Pozor na večerne ure

Komarji so pogosto najbolj aktivni ob zori in mraku, zato je takrat zaščita še pomembnejša. Če se družina zadržuje zunaj v tem času, naj bodo otroci dodatno zaščiteni z oblačili, mrežami ali repelentom.

Tudi doma jim ne pustite prostora

Komarji se lahko razmnožujejo že v majhnih količinah stoječe vode. Zato strokovnjaki svetujejo, da okoli doma redno odstranjujemo:

- vodo v vedrih,

- posodice pod lončnicami,

- igrače, v katerih se nabira voda,

- nepokrite posode in druge zbiralnike vode.

Pomembni so tudi komarniki na oknih in vratih, saj preprečijo, da bi komarji vstopili v dom.

Kdaj lahko otrok uporablja zaščitno sredstvo proti komarjem?
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Kaj storiti, če komar otroka vseeno piči?

Večina pikov ne zahteva posebnega zdravljenja. Otroku lahko pomagamo tako, da mesto pika nežno očistimo, preprečimo praskanje, uporabimo hladen obkladek in po potrebi uporabimo primeren pripravek za lajšanje srbenja po nasvetu farmacevta ali zdravnika.

Če se po piku pojavijo večja oteklina, težave z dihanjem, otekanje obraza ali drugi znaki alergijske reakcije, je potreben posvet z zdravnikom.

Poletje brez komarjev? Morda ne, a lahko je precej prijetnejše

Komarji so del poletja, vendar njihova prisotnost ne pomeni, da se morajo otroci odpovedati igri na prostem. Z nekaj preprostimi ukrepi in ustrezno zaščito kože, primernimi oblačili in urejeno okolico, lahko starši močno zmanjšajo število pikov in poskrbijo, da bodo poletni večeri ostali prijetni za vso družino.

Vir: Ameriška pediatrična akademija

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