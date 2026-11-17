Takšne reakcije lahko starše hitro presenetijo, še posebej kadar od vzgojiteljev ali učiteljev slišimo, da je bil otrok čez dan povsem dobre volje. A prav prihod domov je lahko trenutek, ko popusti zbranost, ki jo je otrok čez dan potreboval za prilagajanje pravilom, novim situacijam in odnosom z drugimi.

Tudi otroški dan je lahko zelo intenziven

Za odraslega je odhod v vrtec ali šolo rutina. Za otroka pa se v nekaj urah zgodi ogromno. Upoštevati mora pravila, poslušati navodila, čakati na vrsto, sodelovati z drugimi otroki, se znajti v nesoglasjih, poskusiti nekaj novega, odgovoriti pred skupino ali sprejeti, da se nekaj ni odvilo tako, kot si je želel. Pri starejših otrocih se temu pridružijo še naloge, ocene, predstavitve, športne dejavnosti in odnosi s sovrstniki. Velik del dneva tako preživijo v okolju, kjer se od njih pričakuje prilagajanje. In čeprav se nam od zunaj morda zdi, da so dan preživeli povsem brez težav, to še ne pomeni, da zanje ni bil čustveno intenziven. Ko pridejo domov, pridejo v okolje, kjer se počutijo najbolj varno. In včasih prav tam vse, kar so čez dan držali zase, pride na plano.

Samo vprašala sem ga, kako je bilo v vrtcu

Starši običajno želimo izvedeti, kako je otrok preživel dan. Toda otrok, ki je zadnjih nekaj ur poslušal vprašanja, navodila in zahteve, morda v trenutku, ko stopi skozi domača vrata, preprosto še ni pripravljen na nov pogovor. Včasih potrebuje najprej malico. Drugič objem. Nekaj minut zase. Igro. Ali samo občutek, da mu doma nekaj časa ni treba ničesar razlagati ali dokazovati. To ne pomeni, da se z otrokom ne smemo pogovarjati. Pomeni le, da lahko veliko naredi tudi pravi trenutek. Namesto vprašanja takoj ob prihodu lahko pustimo, da se najprej nekoliko prilagodi domačemu ritmu. Pogovor o dnevu bo morda deset ali dvajset minut pozneje stekel povsem drugače.

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Ko majhna stvar sproži veliko reakcijo

Ko otrok burno odreagira zaradi napačnega krožnika ali ker mora pospraviti čevlje, se lahko zdi, da je njegova reakcija veliko večja od samega problema. In pogosto tudi je. Morda krožnik sploh ni bistvo. Pred njim je bil dolg dan. Zjutraj se je težko poslovil od vas. V vrtcu se je sprl s prijateljem. Pri dejavnosti mu nekaj ni uspelo. V šoli je moral predstaviti nalogo. Na treningu je bila nova skupina. Nato pride domov in še ena majhna neprijetnost postane tista, ki je preprosto preveč. Zato je včasih bolj koristno kot vprašanje Zakaj se razburjaš zaradi take malenkosti? pomisliti: Kaj vse se je morda nabralo pred to malenkostjo?

Rutina, ki otroku pove: zdaj si doma

Otroci imajo radi stvari, ki jih poznajo. Prigrizek po vrtcu. Nekaj minut igre po šoli. Najljubša glasba v avtomobilu. Takšni majhni rituali lahko ustvarijo jasen prehod med delom dneva, polnim zahtev in novih dražljajev ter domačim okoljem. Ni treba, da je rutina zapletena. Pravzaprav je njena prednost pogosto ravno v tem, da je preprosta in ponovljiva. Del takšne vsakodnevne rutine so lahko tudi Bach RESCUE KIDS kapljice z okusom jagode, namenjene otrokom od 3. leta dalje kot podpora pri vsakodnevnih čustvenih izzivih doma, v vrtcu ali šoli. Njihovo ozadje sega v prvo polovico 20. stoletja, ko je britanski zdravnik dr. Edward Bach razvil sistem cvetne terapije. Izhajal je iz prepričanja, da so čustva pomembno povezana s človekovim splošnim počutjem, zato je posameznim čustvenim stanjem pripisal različne cvetne esence. Na njegovem pristopu temelji tudi mešanica Bach RESCUE, ki jo lahko družine vključijo v vsakodnevno rutino ob novih ali čustveno zahtevnejših izkušnjah, kot so odhod v vrtec, šolske preizkušnje ali prilagajanje na novo okolje.

icon-expand Bach RESCUE KIDS FOTO: Arhiv naročnika

Pet Bachovih cvetnih esenc za otroški vsakdan

Bach RESCUE KIDS vsebujejo originalno kombinacijo petih cvetnih esenc, ki imajo po Bachovem pristopu vsaka svojo vlogo: popon je povezan s pogumom, žlezava nedotika s potrpežljivostjo, srobot z zbranostjo, betlehemska zvezda s čustveno tolažbo, češnjelika sliva pa s samokontrolo. Kapljice imajo prijeten okus jagode in ne vsebujejo dodanih sladkorjev. Njihova uporaba je preprosta: štiri kapljice lahko kanemo neposredno na jezik ali jih dodamo otrokovi izbrani pijači. Tako jih lahko brez večjih sprememb vključimo v otrokove že ustaljene navade.

Včasih otrok doma pokaže največ prav zato, ker se doma počuti varno