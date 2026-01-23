Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?

Dojenčki in malčki se v prvih letih zelo hitro razvijajo, zato lahko stalen pritisk dude na obrazne kosti, jezik ali zobe vpliva na njihov pravilen razvoj. Če otrok dudo uporablja predolgo ali prepogosto, lahko to vodi v naslednje težave:

Spremenjena oblika zobnega loka – namesto naravne oblike črke U se lok lahko zoži in dobi obliko črke V.

Zgoščeni zobje – zobje imajo manj prostora in postanejo prenatrpani.

Izbočeni zgornji zobje – ti postanejo bolj izpostavljeni in ranljivi za poškodbe.

Odprt ugriz – zgornji in spodnji sprednji zobje se ne stikajo, med njimi ostaja odprtina.