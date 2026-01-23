Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?

Kdaj je duda lahko škodljiva?
Dojenčki in malčki se v prvih letih zelo hitro razvijajo, zato lahko stalen pritisk dude na obrazne kosti, jezik ali zobe vpliva na njihov pravilen razvoj. Če otrok dudo uporablja predolgo ali prepogosto, lahko to vodi v naslednje težave:
Spremenjena oblika zobnega loka – namesto naravne oblike črke U se lok lahko zoži in dobi obliko črke V.
Zgoščeni zobje – zobje imajo manj prostora in postanejo prenatrpani.
Izbočeni zgornji zobje – ti postanejo bolj izpostavljeni in ranljivi za poškodbe.
Odprt ugriz – zgornji in spodnji sprednji zobje se ne stikajo, med njimi ostaja odprtina.
Učinek na jezik in govor
Prekomerna uporaba dude vpliva tudi na gibanje in razvoj jezika. Otrok mora jezik potisniti navzdol, da duda ostane v ustih, kar lahko ovira njegovo naravno gibanje. To upočasnjuje razvoj govora in lahko vpliva na pravilno oblikovanje ustnega neba ter dihalnih poti.
Kdaj je pravi čas za slovo od dude?
Vsak otrok je drugačen – nekateri dudo potrebujejo več, drugi manj. Vendar strokovnjaki priporočajo:
Idealno do prvega rojstnega dne – takrat je opustitev najlažja in običajno brez večjih težav.
Najpozneje do drugega leta – po tej starosti se povečajo možnosti za razvoj težav z govorom, zobmi in ugrizom, spremembe pa so težje popravljive.
