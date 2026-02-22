Bibaleze.si
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati

B.R.
Malček 0
22. 02. 2026 02.05

Visoka občutljivost pri otrocih ni napaka ali motnja, temveč posebna osebnostna lastnost, ki otrokom omogoča globoko doživljanje sveta, izjemno empatijo in ustvarjalnost. Takšni otroci pogosto opazijo podrobnosti, ki jih drugi spregledajo – od sprememb v razpoloženju do subtilnih dražljajev iz okolja.

jok

Čeprav gre za dar, lahko visoka občutljivost brez ustrezne podpore privede do čustvenih preobremenitev in stisk.

Kako prepoznati visoko občutljivega otroka?

Visoka občutljivost se pri otrocih kaže na različne načine, vendar obstaja nekaj pogostih znakov:

Močno doživljanje čustev – otrok intenzivno občuti veselje, žalost, jezo ali sočutje, kar lahko vodi v pogoste čustvene izbruhe ali solze.

Občutljivost na dražljaje – glasni zvoki, močne luči, intenzivni vonji ali grobi materiali jih hitro zmotijo ali izčrpajo.

Globoko razmišljanje – otrok pogosto analizira dogodke, zastavlja vprašanja in išče globlje pomene.

Visoka empatija – hitro zazna čustva drugih in močno sočustvuje, kar ga lahko tudi čustveno obremeni.

Potreba po miru in umiku – pogosto si poišče miren prostor, kadar postane okolje preveč stimulativno ali stresno.

Čeprav gre za dar, lahko visoka občutljivost brez ustrezne podpore privede do čustvenih preobremenitev in stisk.
Čeprav gre za dar, lahko visoka občutljivost brez ustrezne podpore privede do čustvenih preobremenitev in stisk. FOTO: Adobe Stock

Kako pomagati visoko občutljivemu otroku?

Da bi visoko občutljiv otrok uspešno rasel in se razvijal, potrebuje varen prostor, razumevanje in prilagojen pristop. Tu je nekaj preverjenih strategij:

1. Priznajte otrokova čustva

Otrokove občutke vedno vzemite resno. Namesto da rečete Ne bodi tako občutljiv, raje recite: Vidim, da te to zelo prizadene. Razumem te. S tem sporočite, da so njegova čustva sprejeta in varna.

2. Učite ga čustvene pismenosti

Pomagajte mu, da bo znal poimenovati in razumeti svoja čustva. Uporabljajte čustvene karte, zgodbe ali igre, ki krepijo čustveno inteligenco.

3. Ustvarite varen prostor za umik

Vsak visoko občutljiv otrok potrebuje kotiček, kjer se lahko umiri – bralni kotiček, soba z mehko svetlobo ali prostor za sprostitev.

4. Vzpostavite rutino in strukturo

Predvidljiv urnik zmanjšuje negotovost in stres. Redna rutina daje otroku občutek varnosti in nadzora nad dogajanjem.

Vsak visoko občutljiv otrok potrebuje kotiček, kjer se lahko umiri – bralni kotiček, soba z mehko svetlobo ali prostor za sprostitev.
Vsak visoko občutljiv otrok potrebuje kotiček, kjer se lahko umiri – bralni kotiček, soba z mehko svetlobo ali prostor za sprostitev. FOTO: Adobe Stock

5. Učite sprostitvenih tehnik

Globoko dihanje, meditacija ali vizualizacija otroku pomagajo obvladovati stres in se pomiriti.

6. Spodbujajte ustvarjalnost

Umetnost, glasba, pisanje ali igra so odlični načini, da otrok izrazi svoja čustva in razvija samozavedanje.

Starši visoko občutljivih otrok se pogosto znajdejo v zahtevni vlogi. Pomembno je, da tudi sami poiščejo podporo, se izobražujejo in se zavedajo, da otrokova občutljivost ni nekaj, kar je treba popraviti, temveč nežno voditi in krepiti. Tudi starši, ki sami prepoznajo visoko občutljivost pri sebi, lahko to uporabijo kot prednost pri razumevanju svojega otroka.

Vir: ParentCircle, Psychology Today

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
visoko občutljivi otroci čustvena inteligenca starševstvo otrokova občutljivost razvoj otroka
