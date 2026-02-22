Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati

Čeprav gre za dar, lahko visoka občutljivost brez ustrezne podpore privede do čustvenih preobremenitev in stisk.

Visoka občutljivost se pri otrocih kaže na različne načine, vendar obstaja nekaj pogostih znakov:

Močno doživljanje čustev – otrok intenzivno občuti veselje, žalost, jezo ali sočutje, kar lahko vodi v pogoste čustvene izbruhe ali solze.

Občutljivost na dražljaje – glasni zvoki, močne luči, intenzivni vonji ali grobi materiali jih hitro zmotijo ali izčrpajo.

Globoko razmišljanje – otrok pogosto analizira dogodke, zastavlja vprašanja in išče globlje pomene.

Visoka empatija – hitro zazna čustva drugih in močno sočustvuje, kar ga lahko tudi čustveno obremeni.

Potreba po miru in umiku – pogosto si poišče miren prostor, kadar postane okolje preveč stimulativno ali stresno.