Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati

Čeprav gre za dar, lahko visoka občutljivost brez ustrezne podpore privede do čustvenih preobremenitev in stisk.
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka?
Visoka občutljivost se pri otrocih kaže na različne načine, vendar obstaja nekaj pogostih znakov:
Močno doživljanje čustev – otrok intenzivno občuti veselje, žalost, jezo ali sočutje, kar lahko vodi v pogoste čustvene izbruhe ali solze.
Občutljivost na dražljaje – glasni zvoki, močne luči, intenzivni vonji ali grobi materiali jih hitro zmotijo ali izčrpajo.
Globoko razmišljanje – otrok pogosto analizira dogodke, zastavlja vprašanja in išče globlje pomene.
Visoka empatija – hitro zazna čustva drugih in močno sočustvuje, kar ga lahko tudi čustveno obremeni.
Potreba po miru in umiku – pogosto si poišče miren prostor, kadar postane okolje preveč stimulativno ali stresno.
Kako pomagati visoko občutljivemu otroku?
Da bi visoko občutljiv otrok uspešno rasel in se razvijal, potrebuje varen prostor, razumevanje in prilagojen pristop. Tu je nekaj preverjenih strategij:
1. Priznajte otrokova čustva
Otrokove občutke vedno vzemite resno. Namesto da rečete Ne bodi tako občutljiv, raje recite: Vidim, da te to zelo prizadene. Razumem te. S tem sporočite, da so njegova čustva sprejeta in varna.
2. Učite ga čustvene pismenosti
Pomagajte mu, da bo znal poimenovati in razumeti svoja čustva. Uporabljajte čustvene karte, zgodbe ali igre, ki krepijo čustveno inteligenco.
3. Ustvarite varen prostor za umik
Vsak visoko občutljiv otrok potrebuje kotiček, kjer se lahko umiri – bralni kotiček, soba z mehko svetlobo ali prostor za sprostitev.
4. Vzpostavite rutino in strukturo
Predvidljiv urnik zmanjšuje negotovost in stres. Redna rutina daje otroku občutek varnosti in nadzora nad dogajanjem.
5. Učite sprostitvenih tehnik
Globoko dihanje, meditacija ali vizualizacija otroku pomagajo obvladovati stres in se pomiriti.
6. Spodbujajte ustvarjalnost
Umetnost, glasba, pisanje ali igra so odlični načini, da otrok izrazi svoja čustva in razvija samozavedanje.
Starši visoko občutljivih otrok se pogosto znajdejo v zahtevni vlogi. Pomembno je, da tudi sami poiščejo podporo, se izobražujejo in se zavedajo, da otrokova občutljivost ni nekaj, kar je treba popraviti, temveč nežno voditi in krepiti. Tudi starši, ki sami prepoznajo visoko občutljivost pri sebi, lahko to uporabijo kot prednost pri razumevanju svojega otroka.
Vir: ParentCircle, Psychology Today
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV