Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku

Kot piše portal Healthline, so prvi znaki avtizma pogosto tako nežni, da jih starši sprva pripišejo značaju ali razvojnim posebnostim. Strokovnjaki poudarjajo, da zgodnje prepoznavanje omogoča hitrejšo podporo in boljše dolgoročne izide.

Pomanjkanje očesnega stika

Portal Parents navaja, da je eden najzgodnejših znakov avtizma zmanjšan ali odsoten očesni stik. Dojenčki običajno vzpostavljajo očesni stik že zelo zgodaj, zato lahko njegovo vztrajno pomanjkanje kaže na razvojne posebnosti. Pri malčkih se to lahko kaže kot izogibanje pogleda, hitro preusmerjanje pozornosti ali nezmožnost vzdrževanja očesnega stika med igro ali hranjenjem.

Avtizem

Omejen odziv na ime

Portal Verywell Family poroča, da je neodzivnost na ime eden izmed najbolj prepoznavnih zgodnjih znakov avtizma. Dojenček ali malček se morda ne obrne, ko ga pokličemo, čeprav dobro sliši in se odziva na druge zvoke. Strokovnjaki poudarjajo, da gre pogosto za težavo v socialni pozornosti, ne za težavo s sluhom.

Zakasnitev govora ali nenavadni vzorci vokalizacije

Portal Today's Parent navaja, da se pri nekaterih otrocih z avtizmom pojavi zakasnjen razvoj govora ali odsotnost tipičnega brbljanja. Namesto raznolikih glasov lahko otrok proizvaja ponavljajoče se zvoke ali monotone vokalizacije. Pri malčkih se lahko pojavi tudi eholalija, ponavljanje besed ali fraz brez razumevanja njihovega pomena.

Avtizem je razvojna motnja, ki vpliva na način, kako posameznik komunicira, vzpostavlja socialne stike in doživlja svet okoli sebe.

Pomanjkanje socialnega nasmeha in odzivnosti

Kot piše Parents, se dojenčki običajno začnejo socialno smehljati okoli šestega tedna starosti. Če otrok ne vrača nasmeha, se ne odziva na obrazno mimiko ali ne kaže zanimanja za socialno interakcijo, je to lahko zgodnji znak avtizma. Malčki lahko kažejo manj zanimanja za igro z drugimi otroki ali se umikajo iz socialnih situacij.

Ponavljajoče se vedenje in posebni vzorci gibanja

Portal Healthline navaja, da so ponavljajoči se gibi, kot so mahanje z rokami, zibanje telesa ali ponavljajoče se obračanje predmetov, pogosti zgodnji znaki avtizma. Pri malčkih se lahko pojavijo tudi močne rutine, odpor do sprememb ali intenzivno zanimanje za določene predmete, ki presega običajno radovednost.

Prepoznavanje avtizma v zgodnji starosti je izziv, a ključnega pomena za kakovost življenja otroka in njegove družine.

Opazovanje in beleženje sprememb

Strokovnjaki, kot navaja Verywell Family, priporočajo, da starši beležijo vedenjske vzorce, ki se ponavljajo ali vztrajajo. To pomaga pri pogovoru s pediatrom in omogoča hitrejšo obravnavo.

Zgodnja strokovna ocena

Portal Today's Parent poudarja, da zgodnja ocena pri specialistu za razvoj otrok omogoča pravočasno vključitev v podporne programe, ki dokazano izboljšujejo komunikacijo, socialne veščine in prilagoditveno vedenje.

Avtizem

Podpora skozi igro

Kot piše Parents, je igra eden najučinkovitejših načinov za spodbujanje socialne interakcije. Starši lahko otroka nežno vključujejo v igre, ki spodbujajo očesni stik, izmenjavo pozornosti in komunikacijo.

Ustvarjanje predvidljivega okolja

Portal Healthline navaja, da otroci z avtizmom pogosto bolje delujejo v strukturiranem okolju. Rutina, jasni prehodi med aktivnostmi in mirno okolje zmanjšujejo stres in izboljšujejo občutek varnosti.

Zgodnje prepoznavanje avtizma pri dojenčku ali malčku je izjemno pomembno, saj omogoča pravočasno podporo in boljše razvojne izide. Če starši opazijo subtilne spremembe v vedenju, komunikaciji ali socialni odzivnosti, je priporočljivo, da se posvetujejo s pediatrom ali strokovnjakom za razvoj otrok. S pravočasno pomočjo lahko otrok razvije svoje potenciale v varnem in spodbudnem okolju.