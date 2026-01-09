Kako pomagati otroku, ko se počuti preobremenjen

Tvoja čustva so veljavna

Raziskave so pokazale, da je potrjevanje čustev ključno, saj pomaga pri uravnavanju stresa, spodbuja učenje, krepi samopodobo in nudi občutek skupnosti. Nasprotno pa zanikanje pomeni, da nekdo sporoči, da so izkušnje in občutki druge osebe napačni. Seveda to lahko povečuje negativna čustva in poškoduje odnose. Če vaš otrok reče, da je žalosten, ker je zamudil rojstni dan, pokažite, da razumete. Recite nekaj takega: "Tudi meni je žal zaradi tega." Nato ponudite način, kako preoblikovati pogovor. Na primer: "Kaj če skupaj premisliva, katero ročno delo lahko naredimo za tvojega prijatelja za njegov rojstni dan in mu ga dostavimo, ko se boš počutil bolje?"

icon-expand Če vaš otrok reče, da je žalosten, pokažite, da razumete ... FOTO: Adobe Stock

Vedno obstaja pozitiven vidik

Karkoli se že zdi slabo, vedno obstaja pozitiven vidik. Otroci se opirajo na predvidljive rutine, ki jim omogočajo, da pričakujejo in se veselijo. Ko se soočijo z razočaranjem, jim lahko nekaj, česar se veselijo, pomaga napredovati.

Znova poskusi

Ko se vaš otrok bori z nalogo, je koristno reči nekaj takega: "Mogoče se ti zdi, da ti ne gre dobro, ampak čim več boš vadil, tem boljši boš postal." Nato bodite pozorni in pohvalite otroka, ko se za kaj trudi, ne glede na rezultat. Če ima vaš otrok še vedno težave z matematiko, vendar vztraja, ga pohvalite za vztrajnost in se z njim veselite, ko mu končno uspe. Pomembno je, da otroku omogočite, da se nauči premagati izzive sam, ne da bi vi prevzeli nalogo. Raziskave so pokazale, da otroci pogosto postanejo manj vztrajni, ko starši težko nalogo opravijo namesto njih.

icon-expand Pomembno je, da otroku omogočite, da se nauči premagati izzive sam ... FOTO: Adobe Stock

Lahko si pogumen

Učenje vožnje brez pomožnih koles, rolkanje ali vrtenje je odlična priložnost za otroke, da vadijo pogum. Dr. Shlisky pravi, da lahko poskušanje novih stvari, obkroženo z družino, otrokom pomaga, da se naslonijo na starše in brate ali sestre za dodatno pomoč. Če je to učenje vožnje na dvokolesu, se vsak dan po kosilu odpravite na vožnjo s kolesom in preživite nekaj minut skupaj na kolesih, da pokažete otroku, da ni ničesar, česar bi se moral bati. Če vaš otrok misli, da je videti smešen, ko pleše, organizirajte plesno zabavo z njim in se tudi sami popolnoma sprostite (otroci se bodo zabavali ob tem, da se vam smejijo, in jih bo manj skrbelo zase!). Ko pridejo trenutki, v katerih je pred otrokom na preizkušnji vaš značaj, jim pokažite svojo moč in stopite izven svoje cone udobja – tako boste gradili občutek povezanosti, ki ga bodo otroci zaznali.

icon-expand Raziskave so pokazale, da je potrjevanje čustev ključno, saj pomaga pri uravnavanju stresa. FOTO: Adobe Stock

Najdi svoj mir

Otroci so pogosto frustrirani med odraščanjem, ko se učijo biti neodvisni. Vendar se morajo naučiti, kako obvladovati frustracije in jih predelovati na produktiven način. Lahko jim pomagate hitreje obvladati frustracije, če jim postavite zgled. Vzemite si čas za povezovanje z otrokom, prisluhnite njegovim frustracijam in skrbem ter poskusite razumeti, zakaj se počuti tako, kot se. Recite nekaj takega: "Vidim, da si jezen" ali "Zdiš se res razburjen." Priznanje njihovega razpoloženja vam bo pomagalo priti do jedra problema. Poleg tega bo poimenovanje čustva otroku pomagalo, da se bo naučil, kako poimenovati telesne občutke, ki jih doživlja. Priporoča se, da skupaj z otrokom razmislite o načinih, kako se lahko pomiri, ko postane frustriran zaradi šolskih nalog ali ker mora ostati doma še en deževen dan. Nekaj idej vključuje: Sedenje v najljubšem stolu ali na kavču za sprostitev. Poslušanje najljubše pesmi. 10 globokih vdihov z zaprtimi očmi. Te meditativne prakse so odličen način, da otroku pomagate uravnotežiti čustva. Sčasoma bo otrok razvil navado, da se odpravi v svoj mirni prostor in uporablja katero koli strategijo pomiritve, ki mu najbolj ustreza.