Kako otroka naučiti vedenja v restavraciji

Z naslednjimi praktičnimi nasveti bo vaš naslednji obisk restavracije prijetnejši – za vašo družino, osebje in vse ostale goste.
Otroka pripravite že doma
Preden zapustite dom, otroku razložite:
- kam greste (na primer "Pizzerija Mario"),
- kaj lahko pričakuje na jedilniku (na primer "lahko naročiš pico ali testenine"),
- kako naj se obnaša (sedi vzravnano, govori tiho, uporabljaj pribor, prtiček v naročju, ne moti ostalih miz ...).
Če otrok že vnaprej razume pričakovanja, je manj možnosti za neprimerno vedenje za mizo.
Izberite otrokom prijazno restavracijo
- Pri izbiri lokala imejte v mislih starost in temperament otroka.
- Družinske restavracije z otroškimi meniji, barvicami in prijaznim osebjem so idealne za otroke do 5. leta starosti.
- Elegantne restavracije z belimi prti in kristalnimi kozarci naj počakajo, dokler otrok ne dopolni vsaj 10 let – ali dokler ni dovolj umirjen.
Razložite pomen "notranjega glasu"
Otroku povejte, da ljudje med obrokom cenijo mir, zato je pomembno govoriti tiho. Če ga bo treba med obrokom večkrat opomniti, to storite mirno in prijazno – brez slabe volje.
Pripravite se na dolgčas in nemir
Otroci težko mirno sedijo več kot 45 minut, zlasti če hrana zamuja.
S seboj prinesite tihe igrače ali pobarvanke, manjše prigrizke ter pripravljenost, da otroka po potrebi za nekaj minut odpeljete ven.
Če je preveč – brez slabe vesti odidite
Če otrok kljub vsem naporom postane moteč, ni nič narobe, če se odločite za odhod.
- Prosite za račun,
- naročite hrano za s seboj,
- obrok zaključite doma ali v parku.
Strokovnjakinja Pamela Gould še dodaja: "Če ste med obrokom tako zaposleni s popravljanjem otrokovega vedenja, da sami ne morete uživati, je čas za spremembo načrta."
Kaj otroci zmorejo glede na starost
Do 4. leta:
- Mirno sedijo 30–45 minut z barvicami ali igračami
- Z občasnimi opomniki kulturno jedo v družinskih restavracijah
Od 5. do 8. leta:
- Zdržijo tudi do ene ure
- Jedo vljudno z minimalnim nadzorom
- Sodelujejo v pogovorih
- Poskusijo tudi nove jedi
Vir: babycenter
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV