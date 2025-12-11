Kako otroka naučiti vedenja v restavraciji

Z naslednjimi praktičnimi nasveti bo vaš naslednji obisk restavracije prijetnejši – za vašo družino, osebje in vse ostale goste.

Preden zapustite dom, otroku razložite:

- kam greste (na primer "Pizzerija Mario"),

- kaj lahko pričakuje na jedilniku (na primer "lahko naročiš pico ali testenine"),

- kako naj se obnaša (sedi vzravnano, govori tiho, uporabljaj pribor, prtiček v naročju, ne moti ostalih miz ...).

Če otrok že vnaprej razume pričakovanja, je manj možnosti za neprimerno vedenje za mizo.