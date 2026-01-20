Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje

Učenje osnov finančne pismenosti je ključnega pomena za otrokov razvoj. Z učenjem, kako ravnati z denarjem, otroci pridobijo dragocene življenjske veščine, kot so štetje, ocenjevanje vrednosti, sprejemanje odločitev in upravljanje pričakovanj. Pomembno je, da otroci že v mladosti razumejo, kaj pomeni varčevanje, zakaj je pomembno postavljati prioritete in kako najti ravnovesje med željami in potrebami.

- Otroci se naučijo obvladovati lastni proračun skozi mesec.

Eden najučinkovitejših načinov, kako otrokom pomagati pri učenju upravljanja z denarjem, je uporaba mesečne žepnine. Namesto tedenske žepnine, ki lahko otrokom oteži sledenje svojim financam, starši pogosto izberejo mesečni znesek, ki je razdeljen na tri dele: trošenje, varčevanje in darovanje.

Za mlajše otroke je pomembna vizualizacija denarja. Enostavna tehnika je uporaba treh kozarcev, ki predstavljajo različne kategorije: varčevanje, nakupi in darovanje.

Kako to deluje:

Kozarec za varčevanje : Ta kozarec je namenjen dolgoročnemu varčevanju. Otroci lahko spremljajo, kako njihov denar raste, kar jim pomaga razumeti pomen dolgoročnega varčevanja.

Kozarec za nakupe : Ta kozarec je namenjen denarju, ki ga lahko otrok porabi takoj. Ko gredo v trgovino, preprosto pogledajo, koliko denarja imajo na voljo, in se odločijo, kaj si lahko privoščijo.