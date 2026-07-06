Kako ravnati, če vašega otroka piči čebela ali osa

Odstranite želo (če je prisotno). Čebele pustijo želo v koži, ose ga običajno ne. Odstranite ga s strganjem (npr. s kartico ali nohtom), ne s stiskanjem. Stiskanje lahko vbrizga še več strupa.

Umijte mesto pika z vodo in milom, nato nežno osušite in na mestu pika držite hladen obkladek 10–20 minut. To bo zmanjšalo bolečino in oteklino. Dvignite prizadeti del (če je mogoče), npr. roko ali nogo. To lahko pomaga zmanjšati otekanje.