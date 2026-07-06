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Kako ravnati, če vašega otroka piči čebela ali osa

S.B.
Malček 0
06. 07. 2026 04.00

Piki os in čebel so pri otrocih pogosti in v večini primerov nenevarni. Ključno pa je hitro ukrepanje in prepoznavanje znakov alergijske reakcije.

čebela

Takoj po piku

Odstranite želo (če je prisotno). Čebele pustijo želo v koži, ose ga običajno ne. Odstranite ga s strganjem (npr. s kartico ali nohtom), ne s stiskanjem. Stiskanje lahko vbrizga še več strupa.

Umijte mesto pika z vodo in milom, nato nežno osušite in na mestu pika držite hladen obkladek 10–20 minut. To bo zmanjšalo bolečino in oteklino. Dvignite prizadeti del (če je mogoče), npr. roko ali nogo. To lahko pomaga zmanjšati otekanje.

Čebele pustijo želo v koži, ose ga običajno ne.
Čebele pustijo želo v koži, ose ga običajno ne.FOTO: Adobe Stock

Kaj je normalna reakcija?

Večina otrok ima:

- pekočo bolečino

- rdečino

- oteklino

- srbenje

Oteklina se lahko povečuje do 24–48 ur, nato postopno izgine.

Kaj lahko pomaga doma?

- antihistaminik (po navodilu pediatra)

- hladilni gel ali kalamin

- protibolečinsko zdravilo (paracetamol ali ibuprofen – po starosti)

Umijte mesto pika z vodo in milom, nato nežno osušite in na mestu pika držite hladen obkladek 10–20 minut.
Umijte mesto pika z vodo in milom, nato nežno osušite in na mestu pika držite hladen obkladek 10–20 minut. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je NUJNO k zdravniku?

Takoj pokličite 112 ali pojdite na urgenco, če se pojavi težko dihanje, otekanje ustnic, jezika ali grla, razširjena koprivnica (izpuščaji po telesu), omotica ali omedlevica ali hitro poslabšanje stanja. To so namreč znaki anafilaksije (hude alergijske reakcije), ki je lahko življenjsko nevarna.

Posebna previdnost pri otrocih

Otroci so bolj občutljivi, ker, hitreje otečejo, težje izrazijo simptome, dehidracija in stres pa hitreje vplivata na telo. Zato je pomembno otroka opazovati vsaj 30–60 min po piku in nikakor ne podcenjevati sprememb v obnašanju.

Česa ne smete storiti?

- ne iztiskajte pika

- ne praskajte

- ne dajajte ledu neposredno na kožo

- ne ignorirajte otekanja obraza ali ust

Preprečevanje pikov

Da bi preprečili pike žuželk, se izogibajte sladkim pijačam na prostem, pokrivajte hrano, nosite predvsem svetla oblačila, bodite brez močnih parfumov ter bodite predvsem dodatno previdni v bližini sadja, smeti in rož.

Večina pikov je nenevarnih, a alergijska reakcija se lahko pojavi tudi prvič. Zato vedno velja, da morate opazovati otroka, hitro ukrepati in nikoli ne smete podcenjevati simptomov.

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Vir: Mayo Clinic

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