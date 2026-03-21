Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo

B.R.
Malček 1
21. 03. 2026 04.00

Vsak starš se je že znašel v trenutku, ko otrokovo obnašanje prebuja jezo in frustracijo. Kričanje je pogosto spontana reakcija, a dolgoročno ne gradi zaupanja in ne uči otroka obvladovanja čustev.

mama

Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali? Pri Motherly svetujejo, da so takrat najbolj učinkoviti preprosti, pomirjujoči stavki, ki pomagajo ohraniti mir in hkrati graditi zdravo vez z otrokom.

Ko čustva prerastejo v kaos, ni trenutek za dolga pojasnila ali filozofiranje. Takrat potrebujete kratek, jasen stavek, ki postavi meje, a ne izgubi nadzora nad situacijo. Spodaj predstavljamo pet primerov stavkov, ki jih lahko uporabite takoj, skupaj s pojasnili, zakaj delujejo.

1. Meja brez kričanja

Kričanje je pogosto spontana reakcija, a dolgoročno ne gradi zaupanja in ne uči otroka obvladovanja čustev.
Kričanje je pogosto spontana reakcija, a dolgoročno ne gradi zaupanja in ne uči otroka obvladovanja čustev. FOTO: Adobe Stock

"Ne bom kričala. Premaknila bom kozarec na pult. Poskusiva znova, ko se bodo tvoje roke pomirile."

Zakaj deluje: Ta stavek jasno postavlja mejo, hkrati pa ne vključuje izgube nadzora. Otroku sporoča, da obstajajo pravila in omejitve, vendar na miren način. Pomaga ohraniti notranjo stabilnost starša in daje otroku občutek varnosti.

2. Popravilo po konfliktu

"Povišala sem glas. Opravičujem se. Ti me nisi prisilil, da kričim – učim se ostati mirna. Lahko začnemo znova."

Zakaj deluje: S tem prevzamete odgovornost za svoje dejanje. Otroku pokažete, da so napake del učenja in da je prevzemanje odgovornosti pomembna življenjska veščina. Hkrati se gradi zaupanje – otrok vidi, da starši priznajo svoja čustva in jih znajo regulirati.

3. Meja z empatijo

"Vem, da si želiš še nekaj časa pred ekranom. A za danes je dovolj. Jutri se lahko spet pogovoriva o tem."

Zakaj deluje: Otrokove želje so priznane, a starš ostaja pri odločitvi in vzpostavi jasno mejo. Tak pristop uči otroka, da so čustva legitimna, a da ne more vedno dobiti vsega, kar želi. Empatija in trdnost se tako združita v uravnotežen odziv.

Kot starši smo včasih soočeni s trenutki, ko nas otrokovo vedenje spravi v jezo ali frustracijo.
Kot starši smo včasih soočeni s trenutki, ko nas otrokovo vedenje spravi v jezo ali frustracijo. FOTO: Adobe Stock

4. Pomirjujoči "time-in"

"Tvoje telo je napeto. Pridi, sedi k meni. Vdih štiri, izdih štiri. Ko boš pripravljen, bova skupaj rešila."

Zakaj deluje: Namesto da otroka izolirate ali kaznujete, mu ponudite bližino in povezavo. Pomagajte mu regulirati čustva z zavestnim dihanjem in prisotnostjo. Ta metoda krepi čustveno inteligenco in uči otroka, kako pomiriti svoje telo in misli v stresnih trenutkih.

5. Naravna posledica + učenje

"Kocke so letale vse naokoli. Danes kocke počivajo. Jutri lahko vadimo: kocke ostanejo na kupčku."

Zakaj deluje: Posledice so naravne in logične, otrok pa se uči, kaj lahko naslednjič naredi drugače. S tem stavkom se izognemo kaznovanju, hkrati pa gradimo občutek odgovornosti in razumevanje vzroka in posledice.

Starševstvo je polno izzivov in trenutkov, ko bi najraje reagirali nagonsko. Uporaba preprostih, premišljenih stavkov pa vam omogoča, da ohranite mir, učite otroka čustvene regulacije in gradite zaupanje. Ključ je v tem, da postavite meje, priznate otrokova čustva in ponudite podporo, ne da bi izgubili nadzor nad situacijo.

Z nekaj vaje lahko ti stavki postanejo vaš vsakodnevni pripomoček za bolj mirno in uravnoteženo starševstvo.

Fraza, ki otroku naredi več škode kot koristi
Komentarji (1)

periot22 21. 11. 2025 09.26
Današnja vzgoja otrok je na čisti nuli!
