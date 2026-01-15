Bibaleze.si
Je varno, da otrok jé sneg?

B.R.
Malček
15. 01. 2026 02.59

Ko prvič zapade sneg, se mnogi otroci radi dotaknejo pobeljene površine s prsti ali poskusijo ugrizniti sneg kar na dvorišču ali igrišču. To je del zimske zabave, a starši se pogosto sprašujejo: Ali je varno, da otroci jedo sneg? Odgovor ni povsem enoznačen, saj je varnost odvisna od več dejavnikov.

otrok je sneg

Kaj je v snegu? Ne le voda

Morda se zdi, da je sneg le "zamrznjena voda", a strokovnjaki opozarjajo, da sneg ni popolnoma čist. Ko snežinke padajo skozi zrak, lahko ujamejo prah, kemijske delce in druge onesnaževalce, prisotne v okolju. Poleg tega sneg, ki že leži na tleh, pogosto vsebuje sol, gnojila ali druge kemikalije. Zaradi tega je pomembno paziti, kakšen sneg otrok poskusi.

Kdaj je bolj varno in kdaj bolj tvegano

1. Sveže zapadel bel sneg je najmanj tvegan

Sneg, ki je sveže zapadel, bel in pristen, običajno vsebuje manj nečistoč in onesnaževal kot sneg, ki je že dolgo na tleh. Majhen grižljaj svežega snega je po mnenju strokovnjakov običajno varen.

2. Ne jejte snega, ki je bil premaknjen ali umazan

Snega, ki je bil premaknjen s tal ali se nahaja ob cestah, ne smemo jesti. Tak sneg lahko vsebuje delce iz izpušnih plinov, pesek, sol in celo ostanke živalskih ali človeških iztrebkov.

Morda se zdi, da je sneg le "zamrznjena voda", a strokovnjaki opozarjajo, da sneg ni popolnoma čist.
Morda se zdi, da je sneg le "zamrznjena voda", a strokovnjaki opozarjajo, da sneg ni popolnoma čist. FOTO: Adobe Stock

3. Kraj bivanja šteje

V urbanih ali industrijskih območjih je tveganje za onesnažen sneg večje, saj ujame delce iz zraka. V ruralnih območjih je sneg običajno čistejši, a je kljub temu treba paziti na okolico.

Ali sneg dejansko lahko škodi?

Bakterije in mikrobi: Sneg lahko vsebuje mikroorganizme, kot so bakterije in virusi. Količina običajno ni velika, a pri otrocih z nezrelim imunskim sistemom ali ob zaužitju večje količine snega obstaja večje tveganje za prebavne težave.

Ohladitev in dehidracija: Z uživanjem večje količine snega se telo hladi, saj porabi energijo, da sneg stopi in ga ogreje do telesne temperature. To lahko poveča tveganje za hipotermijo, še posebej, če je otrok že moker ali izpostavljen mrazu.

Težave s prebavo: Nekateri otroci po zaužitju snega občutijo nelagodje v trebuhu, napihnjenost ali prebavne težave, saj telo poskuša obdelati tuje delce in hladno snov.

Praktični nasveti za starše

Izberite najčistejši sneg: zgornji bel sloj, ki ni bil premaknjen ali stopljen.

Izogibajte se snegu, ki je rumen, siv ali rjav.

Ne dovolite uživanja večjih količin snega.

Bodite pozorni na okolje: v mestih ali ob cestah je tveganje večje zaradi onesnaženosti.

Če otrok po zaužitju snega občuti simptome, se posvetujte z zdravnikom.

Viri: Cleveland Clinic, Nationwide Children's Hospital, Prevention

uživanje snega varnost otrok zimske radosti prebavne težave pri otrocih ohladitev
