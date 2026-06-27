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Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni

Š.Z.
Malček 4
27. 06. 2026 04.00

Otroci rojeni v znamenju raka potrebujejo kar nekaj časa, da se opogumijo in pridejo iz svojega oklepa. Najraje na svetu imajo svojo mamico.

fantek

Rak - 22. junij do 22. julij

Mali rakci so eni izmed najbolj mirnih in občutljivih, po drugi strani pa tudi najbolj scrkljanih in nesamostojnih, opisuje astrologinja in univerzitetna diplomirana filozofinja Špela Plemelj

So sramežljivi in potrebujejo kar nekaj časa, da pridejo iz svojega oklepa. Potrebujejo veliko spodbude, motivacije in usmeritve, saj je pred njimi (pre)veliko širno obzorje, ki jim je nepoznano. "Rakci so kar nekoliko počasni in pasivni. A vse je del njihovega prilagajanja novemu izzivu, ki mu rečemo življenje," dodaja.

Mali rakci so eni izmed najbolj mirnih in občutljivih, po drugi strani pa tudi najbolj scrkljanih in nesamostojnih.
Mali rakci so eni izmed najbolj mirnih in občutljivih, po drugi strani pa tudi najbolj scrkljanih in nesamostojnih.FOTO: Adobe Stock

Zelo veliko jim pomenita varnost in zavetje, ki jim ga ponuja bližina mame in doma. "To jih tudi upočasnjuje, da morda ne dosegajo enakih rezultatov kot njihovi vrstniki," je razložila. "Čeprav sami potrebujejo veliko pozornosti in razumevanja, znajo to tudi podeliti z drugimi in pokazati veliko podpore vsem, ki to potrebujejo." 

Tudi zato so pravi vzorniki medsebojnega sodelovanja in so čustveno izredno inteligentni. Ker si želijo bližine in pohvale, se močno povežejo s svojim vzornikom in ga začnejo posnemati. "To je najbolj očitno doma, kjer želijo pomagati pri domačih opravilih, zato jih nikar ne odrivajte stran, ampak jim dajte priložnost, da se izkažejo," poziva.

Astrologi ugotavljajo, da so rakci prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni. Hitro znajo menjati razpoloženje, včasih so lahko zelo jezni in naslednji trenutek mirni in zbrani. Biti njihov starš je hkrati izziv in pravi užitek, kajne?

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Komentarji (4)

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User1964037 28. 06. 2022 11.47
Pripisovanje podedovanju inteligence izključno mami, posploševanje otrok na podlagi horoskopa? Res vrhunsko novinarstvo. Še malo pa bo natalna karta veljala za znanstveno dognanje.
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0 0
devlon 28. 06. 2022 11.13
Predvsem so ubogi tisti otroci, katerih matere verjamejo v horoskop..
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0 0
Daisy Spencer 02. 07. 2021 11.26
+2
Vsi bedaki, ki verujejo v to srednjeveško neumnost, torej astrologijo, so kvečjemu zgolj čustveno inteligentni
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2 0
slo_veter 02. 07. 2021 09.21
+1
zateženi smo
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