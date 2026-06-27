Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni

So sramežljivi in potrebujejo kar nekaj časa, da pridejo iz svojega oklepa. Potrebujejo veliko spodbude, motivacije in usmeritve, saj je pred njimi (pre)veliko širno obzorje, ki jim je nepoznano. " Rakci so kar nekoliko počasni in pasivni. A vse je del njihovega prilagajanja novemu izzivu, ki mu rečemo življenje ," dodaja.

Mali rakci so eni izmed najbolj mirnih in občutljivih, po drugi strani pa tudi najbolj scrkljanih in nesamostojnih, opisuje astrologinja in univerzitetna diplomirana filozofinja Špela Plemelj .

Mali rakci so eni izmed najbolj mirnih in občutljivih, po drugi strani pa tudi najbolj scrkljanih in nesamostojnih.

Zelo veliko jim pomenita varnost in zavetje, ki jim ga ponuja bližina mame in doma. "To jih tudi upočasnjuje, da morda ne dosegajo enakih rezultatov kot njihovi vrstniki," je razložila. "Čeprav sami potrebujejo veliko pozornosti in razumevanja, znajo to tudi podeliti z drugimi in pokazati veliko podpore vsem, ki to potrebujejo."

Tudi zato so pravi vzorniki medsebojnega sodelovanja in so čustveno izredno inteligentni. Ker si želijo bližine in pohvale, se močno povežejo s svojim vzornikom in ga začnejo posnemati. "To je najbolj očitno doma, kjer želijo pomagati pri domačih opravilih, zato jih nikar ne odrivajte stran, ampak jim dajte priložnost, da se izkažejo," poziva.

Astrologi ugotavljajo, da so rakci prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni. Hitro znajo menjati razpoloženje, včasih so lahko zelo jezni in naslednji trenutek mirni in zbrani. Biti njihov starš je hkrati izziv in pravi užitek, kajne?