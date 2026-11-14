Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi

Škorpijon – od 23. oktobra do 21. novembra Otroci, rojeni v znamenju škorpijona, so skrivnostni in na trenutke zadržani, a hkrati potrebujejo veliko zasebnosti in pozornosti. Čustva skrivajo globoko v sebi, pokažejo jih šele, ko so sami pripravljeni. "So velika uganka za vse starše, saj njihovo razpoloženje lahko zelo niha," ugotavlja astrologinja in univerzitetna diplomirana filozofinja Špela Plemelj. Včasih so navzven videti popolnoma v redu, medtem ko znotraj doživljajo pravi vihar. Še posebej, ko so skoraj preveč mirni in ko vam nezadovoljstvo kažejo z molkom. Vi jih morate umirjeno in potrpežljivo pregovoriti, naj vam zaupajo svoja čustva, da bi jim lahko pomagali.

Preverite predloge za poimenovanje malih škorpijonov: A vendar so lahko nezaupljivi, zato skušajte biti starši karseda iskreni in pošteni do njih. So namreč zelo dojemljivi, zato boste težko kaj skrili pred njimi. Vedeli bodo, če je kaj narobe ali čudno. Odkrili bodo vse družinske skrivnosti in vse, kar jim boste skušali prikriti. In po drugi strani so sami zelo skrivnostni. Radi se igrajo skrivalnice, privlačijo jih skrivnosti in čarovnije. So dobri detektivi, saj radi iščejo globlje, globoko, najgloblje. Navdušuje jih iskanje vsega zelo dobro skritega in prikritega. "Ti otroci se lahko zelo intenzivno potopijo v igro ali delo, ki jim ga naložite, tako da bodo pri tem vztrajali čisto predolgo časa. Druga stran tega pa je, da bodo na vso moč, silo in z vso intenziteto potrebovali pojasnilo, zakaj. Zakaj morajo nekaj narediti? Zakaj ne smejo delati tega ali onega?" pravi Špela Plemelj. "Razlago bodo zahtevali tako dolgo, dokler sami ne bodo čutili potešitve ali zadovoljstva. To so otroci, pri katerih vam preprosto zmanjka odgovorov na 'zakaj?'," je dodala.

icon-expand Med izpadom trme raje izhajajte iz ljubezni kot avtoritete. FOTO: Shutterstock

Mali škorpijoni so trmasti, strastni in zahtevni. Med izpadom trme raje izhajajte iz ljubezni kot avtoritete, pa se bodo prej umirili. Imajo namreč močan karakter in se ne pustijo ustrahovati. Veliko več kot z jezo boste dosegli z ljubeznijo. Zelo jim je pomemben občutek varnosti in ena največjih skrbi jim je oblikovati dobro, dolgotrajno in čustveno vez s starši. Tudi zato znajo preizkusiti brezpogojno ljubezen mamice in očka, na kar se kar navadite. "Tudi pri njih sta trma in ta neverjetna vztrajnost pri svojem prepričanju zelo veliki in izpostavljeni. Problem, ki je največkrat izpostavljen pri teh otrocih, je, da so včasih tako zelo občutljivi in prestrašeni, da sploh ne upajo izraziti svojih misli, svojih želja ali strahov. Zato veliko stvari potlačijo, se zapirajo vase in tako razvijajo nezaupanje. Kljub vsemu pa so izjemno dobri poslušalci in zelo dobro zaznajo potrebe drugih," je pojasnila Špela Plemelj. Škorpijončki so zelo čustveni. Znajo biti izrazito naklonjeni in hkrati zadržani, predani in ljubeči ter obenem manipulativni. Nikoli jih ne boste popolnoma razbrali, saj jih lahko v zelo kratkem času preplavi paleta različnih čustev, s katerimi se še sami ne znajo spopasti. Za njih je značilno, da lahko v enem trenutku neutolažljivo jokajo, v drugem se že smejejo. Vi jih morate znati preusmeriti iz negativnih v pozitivna čustva.