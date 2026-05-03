Imate doma trmastega bikca?

Bik (20. april do 20. maj) Večinoma so otroci, rojeni v znamenju bika, bolj občutljivi in sramežljivi. "V povprečju so zelo mirni in potrpežljivi otroci. To lahko pomeni tudi, da so premalo aktivni in potrebujejo veliko spodbude in podpore, da nekaj naredijo," pravi astrologinja in univerzitetna diplomirana filozofinja Špela Plemelj.

So trmasti. "Svojo voljo uveljavljajo (pre)dolgo in tudi (pre)močno, kar najbolje poznamo pod sinonimom trma, ki jo še posebej mladi bikci s pridom uporabljajo in tudi izrabljajo." Ne bodo se zapletali v fizično dokazovanje svoje moči in volje, čeprav so lahko zelo neomajni pri svojih stališčih. "Njihova največja moč se skriva v njihovih očeh, ki so še posebno zgovorne in s katerimi vas lahko prepričajo v kar koli." Radi širijo svoje ideje, ki jih je treba uresničiti na način, kot so si ga oni zamislili, in nikakor drugače. Ne marajo presenečenj, prisegajo na rutino in predvidljivost. Zato jih morate dovolj zgodaj pripraviti na morebitne spremembe in jim omogočiti prehodno obdobje.

Zelo radi se crkljajo in čutijo vašo bližino, nežen dotik in prijazno besedo. "Ker jim dotik veliko pomeni, se bodo raje zadrževali na tleh, posebej na zemlji. Navdušeno se bodo igrali v peskovnikih, se igrali s plastelinom in tudi s hrano." Ne jezite se, saj tako spoznavajo svet okoli sebe. Sovražijo hitenje. V bistvu so precej počasni, in če jim boste naložili preveč za en dan, verjetno ne bodo uspeli dokončati vseh nalog. Njihova počasnost je izrazita pri jedi, saj si za obrok vzamejo "sto let". Pa tudi jedli bodo, ko in kar jim paše. Radi si izmišljujejo: enkrat bodo jedli pire krompir, ker ga obožujejo, drugič se bodo namrdnili, da ni dober. Predvsem jih boste morali brzdati pri sladkarijah.

