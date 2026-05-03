Imate doma trmastega bikca?

03. 05. 2026 04.00

Mali bikci so večinoma umirjeni in zbrani, a so hkrati lahko tudi zelo trmasti. Čeimate enega doma, vas čaka zanimiv izziv pri vzgoji.

Bik (20. april do 20. maj)

Večinoma so otroci, rojeni v znamenju bika, bolj občutljivi in sramežljivi. "V povprečju so zelo mirni in potrpežljivi otroci. To lahko pomeni tudi, da so premalo aktivni in potrebujejo veliko spodbude in podpore, da nekaj naredijo," pravi astrologinja in univerzitetna diplomirana filozofinja Špela Plemelj.

Ste starši malemu ovnu? To morate vedeti!

So trmasti. "Svojo voljo uveljavljajo (pre)dolgo in tudi (pre)močno, kar najbolje poznamo pod sinonimom trma, ki jo še posebej mladi bikci s pridom uporabljajo in tudi izrabljajo."

Ne bodo se zapletali v fizično dokazovanje svoje moči in volje, čeprav so lahko zelo neomajni pri svojih stališčih. "Njihova največja moč se skriva v njihovih očeh, ki so še posebno zgovorne in s katerimi vas lahko prepričajo v kar koli."

Radi širijo svoje ideje, ki jih je treba uresničiti na način, kot so si ga oni zamislili, in nikakor drugače. Ne marajo presenečenj, prisegajo na rutino in predvidljivost. Zato jih morate dovolj zgodaj pripraviti na morebitne spremembe in jim omogočiti prehodno obdobje.

Je vaš otrok ribica? Svet vidi drugače kot ostali

Zelo radi se crkljajo in čutijo vašo bližino, nežen dotik in prijazno besedo. "Ker jim dotik veliko pomeni, se bodo raje zadrževali na tleh, posebej na zemlji. Navdušeno se bodo igrali v peskovnikih, se igrali s plastelinom in tudi s hrano." Ne jezite se, saj tako spoznavajo svet okoli sebe.

Sovražijo hitenje. V bistvu so precej počasni, in če jim boste naložili preveč za en dan, verjetno ne bodo uspeli dokončati vseh nalog. Njihova počasnost je izrazita pri jedi, saj si za obrok vzamejo "sto let". Pa tudi jedli bodo, ko in kar jim paše. Radi si izmišljujejo: enkrat bodo jedli pire krompir, ker ga obožujejo, drugič se bodo namrdnili, da ni dober. Predvsem jih boste morali brzdati pri sladkarijah.

Če imate doma malega bikca, vas čaka zanimiv izziv pri vzgoji.

Prisegajo na pošteno igro, zato tudi težje prenašajo kritike in krivico. So zvesti in čustveno zelo uravnovešeni, pa tudi pozitivno naravnani. Starejši znajo biti zelo odgovorni, če bo imel domačega ljubljenčka, bo lepo skrbel zanj. Preudarno pa znajo tudi ravnati z denarjem.

Navedeno velja za večino bikcev. Imate takega tudi pri vas doma?

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

