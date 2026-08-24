Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?

Na vsa ta vprašanja odgovarja Anja Apih , mag. profesorica logopedije in surdopedagogike.

Neznani sogovornik naj bi razumel 50 % govora 2-letnika in 75 % govora 3-letnika. 4-letni otrok naj bi bil popolnoma razumljiv vsakemu poslušalcu. Če opazite, da otrokov govor ni dovolj razumljiv, poiščite logopedsko pomoč.

Ali se moj otrok razvija "normalno"?

Če otrok pri dveh letih ne govori, to pomeni, da zaostaja v govornem razvoju. Ob tem je vsekakor priporočljivo, da se poišče logopedsko pomoč. Logoped naredi oceno otrokovih predgovornih veščin, ki lahko napovedujejo, ali bo otrok potreboval logopedsko obravnavo.

Vseeno pa obstaja nekaj opozorilnih znakov, ki napovedujejo, da bo otrok za učinkovit govorni razvoj potreboval logopedsko pomoč.

- Malo oglašanja v razvoju.

- Pogosta vnetja ušes.

- Omejeno število soglasnikov (npr. p, b, m, t, d, n, k, g).

- Ne imitira besed.

- Uporablja večinoma samostalnike in malo glagolov.

- Ima težave pri igri z vrstniki.

- Ima težave z razumevanjem.

- V družini so se pojavljale komunikacijske ali učne težave.

- Uporablja malo gest.