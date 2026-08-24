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Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?

Bibaleze.si
Malček 2
24. 08. 2026 16.09

Govorni razvoj otroka se prične s prvim dnem, ko malček pride na svet in z jokom prvič aktivira svoje glasilke. S starostjo se govorni razvoj počasi razvija do te točke, da malček prične govoriti razumljivo. Starši, ki opazujemo otrokov razvoj, se nam pri tem pojavljajo številna vprašanja, ki ste nam jih zaupali tudi naši sledilci na družbenih medijih. Med njimi so: 'kdaj bo moj otrok postal razumljiv?', 'kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?', 'kako vem, kdaj je treba obiskati logopeda?' in številna druga.

otrok

Na vsa ta vprašanja odgovarja Anja Apih, mag. profesorica logopedije in surdopedagogike.

Kdaj bo moj otrok postal razumljiv?

Neznani sogovornik naj bi razumel 50 % govora 2-letnika in 75 % govora 3-letnika. 4-letni otrok naj bi bil popolnoma razumljiv vsakemu poslušalcu. Če opazite, da otrokov govor ni dovolj razumljiv, poiščite logopedsko pomoč.

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Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?

Če otrok pri dveh letih ne govori, to pomeni, da zaostaja v govornem razvoju. Ob tem je vsekakor priporočljivo, da se poišče logopedsko pomoč. Logoped naredi oceno otrokovih predgovornih veščin, ki lahko napovedujejo, ali bo otrok potreboval logopedsko obravnavo.

Vseeno pa obstaja nekaj opozorilnih znakov, ki napovedujejo, da bo otrok za učinkovit govorni razvoj potreboval logopedsko pomoč.

- Malo oglašanja v razvoju.

- Pogosta vnetja ušes.

- Omejeno število soglasnikov (npr. p, b, m, t, d, n, k, g).

- Ne imitira besed.

- Uporablja večinoma samostalnike in malo glagolov.

- Ima težave pri igri z vrstniki.

- Ima težave z razumevanjem.

- V družini so se pojavljale komunikacijske ali učne težave.

- Uporablja malo gest.

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Moj otrok krajša besede. Kako naj mu pomagam, da jih ne bo več?

Do 3. leta je izpuščanje nenaglašenih zlogov ali zadnjega soglasnika v besedi nekaj popolnoma običajnega (otrok npr. namesto banana reče nana). Če pa ta vzorec vztraja po 3. letu, to ni več običajen pojav. Ko otrok besedo skrajša, jo za njim vedno pravilno ponovite. Npr. ko otrok reče nana namesto banana, lahko vi rečete "Ja, to je banana. Rumena banana." Otrok ob tem dobiva slušni vtis, kako se beseda pravilno izgovarja.

Ob primernih trenutkih ga lahko spodbujate tudi, da besedo ponovi za vami, število zlogov pa lahko ponazorite z zamaški ali žetončki. Otroku, ki izpušča zloge v besedah, bo koristilo urjenje njegove slušne pozornosti. Spodbujajte ga, da za vami ponavlja ritmizacije, ploskanje, zloge in besede.

Do 3. leta je izpuščanje nenaglašenih zlogov, ali zadnjega soglasnika v besedi nekaj popolnoma običajnega (otrok npr. namesto banana, reče nana).
Do 3. leta je izpuščanje nenaglašenih zlogov, ali zadnjega soglasnika v besedi nekaj popolnoma običajnega (otrok npr. namesto banana, reče nana).FOTO: Adobe Stock
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Komentarji (2)

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Prelepa Soča 13. 05. 2025 14.11
Morda mu pa ni potrebno govoriti, ker je z vsem zadovoljen 🤪.
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provokatorr 14. 11. 2022 13.51
logoped otroku ne more pomagati, če slabo sliši. torej je članek navadna bedarija, ker piše samo o logopedu.
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