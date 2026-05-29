Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka

Otroci, rojeni v znamenju dvojčka, so zelo živahni, nadvse radovedni, iznajdljivi in dojemljivi. So komunikativni in v primerjavi z vrstniki zgodaj spregovorijo. Radi čebljajo, se pogovarjajo in veliko sprašujejo. So družabni, simpatični in očarljivi. Imajo veliko prijateljev in so središče skupine. Hitro navežejo stike z drugimi otroki in se jim tudi prilagodijo, je pojasnila astrologinja in univerzitetna diplomirana filozofinja Špela Plemelj .

Nočejo se dolgočasiti. Zahtevajo veliko vaše pozornosti in potrpežljivosti, zato jih ne smete puščati samih. Na trenutke so neučakani in lahko tudi površni. "Četudi si boste vzeli več časa, da razložite, kaj bi radi, bodo oni vseeno naredili po svoje in zato tudi pričakovali pohvalo," je razložila Špela Plemelj. Zna se zgoditi, da se bodo z vami raje pregovarjali, kaj bi bilo po njihovem mnenju bolje.

Zelo hitro spreminjajo razpoloženje, zato se ne čudite, če bodo v enem trenutku zelo veseli in navdušeni nad vašim darilom, takoj zatem pa že nejevoljni in užaljeni, ker darilo nima nekega dodatka. A hitro si bodo premislili, ko bodo našli nov način uporabe tega darila, je dodala. Zanje so najboljše igrače sestavljanke, s katerimi ga boste lahko zamotili za dlje časa. Celo popoldne zna tudi preživeti ob branju knjig. Blestel bo v pisanju in razpravah.

Kaj pravite, drži za vašega dvojčka?