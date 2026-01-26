Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet

Kot so poročali britanski mediji, med drugim ITV News, so videoposnetki dveletnega Judea, ki jih objavlja njegov ponosni oče Luke, pritegnili na tisoče ogledov in oboževalcev po vsem svetu.
Jude je svojo pot v svetu snookerja začel pri domači mizi. Njegov oče Luke, ki sam igra biljard že od otroštva, mu je kupil majhno mizo in otroško palico, s katero naj bi preizkusil zanimanje za igro. Luke je povedal, da ga je presenetilo, kako je Jude postavljal roko in usmerjal udarce, čeprav mu ni nikoli razložil, kako naj drži palico ali kako naj igra.
Luke je posnetke začel objavljati na TikToku in Instagramu, kjer ima Jude svoj profil. Sprva so videoposnetki nastali zgolj za družinski arhiv, a so se hitro razširili in postali pravi viralni hit. Eden izmed prvih videoposnetkov je dosegel več kot milijon ogledov, gledalce pa je očaral Judejev naravni talent in očitna ljubezen do igre.
Lokalni snooker klub v manchestrskem predelu Tameside je navdušen nad Judejevim razvojem, člani in trenerji pogosto komentirajo njegovo igralsko spretnost in "nadpovprečno" razumevanje igre za tako mladega otroka. Luke je poudaril, da želi, da Jude snooker igra predvsem zaradi zabave in užitka, ne zaradi pritiska slavnega občinstva. Ponosni oče upa tudi, da bo Jude s svojo zgodbo navdihnil tudi druge mlade igralce in družine, saj je snooker šport, ki pogosto velja za "umirajoč" ali rezerviran za odrasle.
Čeprav Jude uživa v pozornosti, se včasih srečata z manj prijaznimi reakcijami, saj ju na nekaterih mestih, ki ne dovoljujejo otrok pri mizah, občasno zavrnejo. Oče pa želi kljub temu ohraniti dejavnost zabavno in sproščeno, brez pritiska, ki bi utegnil otroka preobremeniti. Luke je ob tem povedal: "Najpomembnejše je, da imamo skupaj lepe spomine, ostalo se bo že izoblikovalo."
