Mit: otrok mora vedno deliti igrače

Deljenje ni prirojena veščina

Otroci se ne rodijo z razumevanjem deljenja stvari. Postopoma se učijo razumevanja. Pri majhnih otrocih (še posebej med 1. in 3. letom starosti) je močno prisoten občutek lastništva. To ni znak egoizma, ampak normalen del razvoja. Strokovnjaki poudarjajo, da otrok najprej razume koncept "moje" in šele kasneje "naše". Zato pričakovanje, da bo otrok vedno pripravljen deliti, pogosto presega njegove razvojne zmožnosti.

Deljenje ni ena veščina, ampak skupek socialnih sposobnosti

Strokovnjaki opozarjajo, da "deljenje" v resnici ni ena sama veščina, temveč kombinacija več kompleksnih sposobnosti, kot so: - samoregulacija (zmožnost čakanja in obvladovanja impulzov), - empatija (razumevanje čustev drugih), - komunikacija (dogovarjanje in izražanje želja), - kognitivna fleksibilnost (preklapljanje med "moje" in "tvoje"), - razumevanje časa (koncept "čez nekaj minut"). Te sposobnosti se razvijajo postopoma skozi otroštvo in niso enakomerno prisotne pri vseh otrocih.

Prisila k deljenju lahko naredi več škode kot koristi

Če otroka silimo, da mora takoj predati igračo, lahko to povzroči občutek izgube nadzora, več konfliktov z vrstniki in odpor do deljenja v prihodnosti. Namesto učenja prijaznosti pa se otrok lahko nauči, da njegove meje niso spoštovane.

icon-expand Pri majhnih otrocih (še posebej med 1. in 3. letom starosti) je močno prisoten občutek lastništva. FOTO: Adobe Stock

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Organizacije, kot sta American Academy of Pediatrics in razvojni strokovnjaki pri Zero to Three, poudarjajo pomembnost postopnega učenja socialnih veščin. - Namesto ukaza "Daj mu igračo!" priporočajo učenje čakanja, v smislu "Zdaj se igra on, potem boš ti.", - pomoč pri izražanju čustev, recimo: "Vem, da si jezen, ker želiš igračo nazaj", - spodbujanje izmenjave in ne prisile.

Deljenje se uči skozi izkušnje

Otroci se deljenja naučijo skozi opazovanje odraslih, igro z vrstniki ter izkušnje menjavanja in dogovarjanja. Pomembno je, da imajo dovolj časa, da razvijejo občutek varnosti pri lastnih stvareh, saj šele potem lahko začnejo prostovoljno deliti. Vloga odraslih je torej postaviti pravi zgled. Otroci se največ naučijo z opazovanjem odraslih, ki delijo, se pogajajo, čakajo ter spoštujejo meje drugih.

Kdaj otroci začnejo res razumeti deljenje?