Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?

S.B.
Malček 0
20. 04. 2026 04.00

Ob pomembnih verskih mejnikih, kot so krst, prvo obhajilo in birma, se številni znajdejo pred enakim vprašanjem: kaj podariti in koliko je "primerno" zapraviti? Čeprav se zdi, da so pravila jasna, v praksi pogosto vlada precejšnja zmeda.

Krst otroka je prvi in najpomembnejši zakrament.

Darila ob zakramentih so predvsem izraz pozornosti, simbolike in osebnega odnosa do otroka oziroma družine. Najpogosteje se tako podarjajo manjša simbolna darila ali bolj trajni spomini, kot so nakit, albumi, križci, rožni venci ali personalizirani spominki.

Nakit je lahko vedno lep spominek na ta dogodek.FOTO: Adobe Stock

Ni uradne "cene", obstajajo pa nepisana pravila

Kot poudarjajo različni viri, za darila ob teh priložnostih ne obstaja nobena uradna tarifa ali pravilo, koliko naj bi gost ali boter porabil. Odločitev je odvisna od bližine odnosa, finančnih zmožnosti in družinskih običajev.

V praksi to pomeni, da:

- bližnji sorodniki in botri pogosto podarijo nekoliko vrednejša darila,

- drugi gostje izberejo simbolična ali manjša darila,

- vedno bolj priljubljena pa so tudi personalizirana darila z imenom in datumom obreda.

Bližnji sorodniki in botri pogosto podarijo nekoliko vrednejša darila.FOTO: Adobe Stock

 

Kaj je danes najbolj priljubljeno?

Med najpogostejšimi darili za krst in obhajilo ostajajo:

- srebrn ali zlati nakit (križci, zapestnice, uhani),

- albumi za fotografije in spomine,

- angeli in verski simboli,

- varčevalne knjižice ali denarna darila,

- personalizirani spominki (npr. križci, angelčki, rožni venci z gravuro),

Vedno več ljudi pa se odloča tudi za praktična darila ali kombinacijo simbolnega darila in denarne pozornosti.

Darilo ni v vrednosti, ampak v sporočilu

Strokovnjaki in verski portali pogosto poudarjajo, da materialna vrednost darila ni najpomembnejša. Bistvo je v tem, da darilo izraža podporo, ljubezen in prisotnost ob pomembnem življenjskem trenutku. Zato ni pomembno, ali gre za drobno pozornost ali dražji predmet, šteje predvsem namen.

Vir: Žena.net.hr

