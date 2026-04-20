Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?

Darila ob zakramentih so predvsem izraz pozornosti, simbolike in osebnega odnosa do otroka oziroma družine. Najpogosteje se tako podarjajo manjša simbolna darila ali bolj trajni spomini, kot so nakit, albumi, križci, rožni venci ali personalizirani spominki.

Nakit je lahko vedno lep spominek na ta dogodek.

Kot poudarjajo različni viri, za darila ob teh priložnostih ne obstaja nobena uradna tarifa ali pravilo, koliko naj bi gost ali boter porabil. Odločitev je odvisna od bližine odnosa, finančnih zmožnosti in družinskih običajev.

V praksi to pomeni, da:

- bližnji sorodniki in botri pogosto podarijo nekoliko vrednejša darila,

- drugi gostje izberejo simbolična ali manjša darila,

- vedno bolj priljubljena pa so tudi personalizirana darila z imenom in datumom obreda.