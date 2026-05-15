Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes

S.B.
Malček 0
15. 05. 2026 04.00

Odraščanje z bratom je lahko prava čustvena vrtiljak – en trenutek vas spravlja ob živce, že naslednji pa vas brani, nasmeji ali vam stoji ob strani, ko ga najbolj potrebujete. Kljub številnim prepirom, draženju in tekmovanju je brat pogosto oseba, na katero se lahko vedno zanesete. Povezanost med brati in sestrami je edinstvena – prežeta z ljubeznijo, zvestobo in skupnimi spomini, ki trajajo vse življenje.

brat

Če imate brata, potem že veste, kako neverjetna bitja so bratje, po eni strani so tisti, ki že od samega začetka navihano skrbijo za raznorazne potegavščine ali pa želijo dokazati dominanco med sorojenci, po drugi strani pa so ravno bratje tisti, ki so steber vsega in ponudijo pomoč, kadar potrebujemo tolažbo, spodbudno besedo ali pa nekoga, ki bi se nam postavil v bran. In veliko razlogov obstaja, zakaj jih v življenju ne bi smeli jemati kot samoumevne.

Rezultati študije, ki so jo opravili na Univerzi Duke, kažejo, da obstajajo določene dokazane prednosti deklic, ki imajo to srečo, da odraščajo v družbi brata. "To, da otroci odraščajo s sorojenci nasprotnega spola, jih lahko skozi življenje in izkušnje nauči, kako biti komunicirati z drugim spolom," pojasnjuje Susan M. McHale, direktorica družbenih znanosti na Univerzi Duke. 

Zaradi brata ste boljša verzija samih sebe

Odraščanje z bratom vas lahko spodbuja k temu, da postanete boljša oseba, saj vas odnos z bratom uči večjega občutka za sočutje, dokazuje študija iz leta 2014, ki so jo izvedli na Univerzi Brighama Younga. Raziskovalci pa dodajajo, da močna vez z bratom vpliva tudi na altruizem ali pripravljenost žrtvovati se za druge v obdobju najstništva. 

Vez med bratoma ali bratom in sestro namreč spodbuja empatijo, kar pozitivno učinkuje na vso družino. "Naše raziskovanje je pokazalo, da imajo večinoma tovrstni odnosi sicer večji učinek na deklice oz. sestre kot na fante oz. brate,"  je pojasnila avtorica raziskave, Laura Padilla-Walker, in dodala: "No, četudi so bili odnosi med brati in sestrami nekoliko drugačni kot med samimi brati, pa je bila sama navezanost med njimi enako pomembna za njihovo delovanje."

Brat pozitivno vpliva na življenje sorojenca, še posebej sestrice. FOTO: Shutterstock

Raziskave, ki so temeljile na proučevanju odnosov med sorojenci, so tudi dokazale, da so imele deklice, ki so odraščale ob bratu, boljše komunikacijske veščine od tistih, ki so odraščale ob sestri ali kot edinke. Suzan McHale je pojasnila, da bi to lahko bilo zato, ker so bratje vir informacij in nasvetov, ko najstniki začnejo razvijati heteroseksualne odnose. 

Strokovnjaki pa tudi trdijo, da lahko odraščanje z bratom zmanjša stres, ker naj bi moška družba zmanjševala količino kortizola v telesu, ki velja za stresni hormon. Z drugimi besedami – brat je tista oseba, ki vam bo pomagala, da se boste umirili v trenutku, ko se bo vse okoli vas zdelo kaotično. 

Hkrati pa bratje poskrbijo za raznolikost in zabavo v življenju ter pokrivajo nešteto drugih področij, kot sta učenje in sodelovanje pri športnih aktivnostih, naučijo vas, kako se postaviti zase, ne dovolijo vam ponavljati napak, ki so jih v preteklosti storili sami, vedo, kaj je dobro za vas, in vas želijo obvarovati pred slabimi izkušnjami in krivdo vedno prevzamejo nase. Morda si ne vzamejo vsak dan časa za vas, vendar pa so vedno tu, kadar jih resnično potrebujete.

In kako bratu povrniti za pozitivne vplive na vaše življenje, se sprašujete?

"S toplino, razumevanjem in komplimenti," še zaključuje strokovnjakinja McHaleova.  

Brat – spravlja vas ob živce, hkrati pa je vaš najboljši prijatelj.FOTO: Shutterstock
