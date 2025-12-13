Na božični sejem z otroki brez stresa in solz

Božični sejmi v Sloveniji in tujini so za otroke pravo zimsko doživetje – sijoče lučke, praznična glasba, obiski dobrih mož, sladkanje z dobrotami in čarobnost, ki ostane v spominu. Za starše pa so lahko poleg radosti tudi precejšen organizacijski zalogaj zaradi dolge vožnje, gneče, mraza in otrok, ki včasih postanejo utrujeni že ob prihodu. Koristne nasvete, kako se pripraviti na adventni izlet, da bo prijeten, varen in čim manj stresen, so podali v AMZS, pediatrinja in na Policiji.

Priporočila AMZS za varno in udobno vožnjo

December pogosto pomeni gnečo na cestah in počasnejše potovanje. Zato v Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) svetujejo skrbno načrtovanje poti: odhod naj bo takrat, ko so ceste manj obremenjene, starši pa naj se pripravijo, da bodo zastoji del poti. Pred odhodom na pot najprej poskrbite za varnost v avtomobilu. Otroški varnostni sedež naj bo pravilno nameščen, pasovi pa tesno ob telesu. Otroka pred pripenjanjem slecite iz zimskega kombinezona ali bunde in ga po potrebi raje pokrijte z odejico.

icon-expand Če se z otroki odpravljate na sejem z avtomobilom, ničesar ne prepustite naključju. Poskrbite za varnost ter načrtujte pot brez hitenja in z veliko potrpežljivosti. FOTO: Profimedia

V AMZS staršem priporočajo, naj otroke že od prvih voženj navajajo, da je otroški varnostni sedež samoumeven del vsake poti, tudi najkrajše. Največ šteje zgled: odrasli moramo biti vedno pripeti, da otroci vidijo, da je to nujen in normalen del vožnje. Pomembno je tudi, da otrok ne strašimo s policisti ali globami; pripnemo se, ker želimo poskrbeti za svojo in njihovo varnost. Tudi med spanjem mora biti otrok udobno nameščen in pravilno pripet, poudarjajo v AMZS. Če sedež omogoča prilagoditev naklona, ga nežno nastavite, sicer lahko pomagate z ustreznim oblazinjenjem ali ovratno blazino. Otroci med spanjem temperaturo pogosto občutijo drugače: če se poti, mu obrišite pot ali podložite tetra plenico, če ga zebe, ga pokrijte. Varnostnih pasov med spanjem nikoli ne odpenjajte ali rahljajte in ne posegajte v sedež drugače, kot dovoljuje proizvajalec. Tako poskrbite za varnost in udobje tudi med počitkom. Da bo vožnja prijetnejša, naj bodo otroci oblečeni večplastno, ne premalo in ne pretoplo, ter udobno. V avtu jim lahko ponudite manjše mehke igračke ali knjigice ali pa se igrate preproste družinske igre, kot so uganke, štetje mostov ali rumenih avtomobilov ter iskanje predmetov na določeno črko. Gledanje risank ali igranje igric na mobilnih napravah lahko pomaga, a jih je treba uporabljati zmerno, da se izognete slabosti in dolgoročno gledano zasvojenosti z zasloni.

icon-expand Otrok naj bo v sedežu pravilno nameščen in primerno oblečen. Primerne igrače, najljubša glasba ali preproste družinske igre pripomorejo k mirnejši vožnji. FOTO: Profimedia

Še posebej je pomembno, da otrokom omogočimo postanke. Zlasti dojenčki ne bi smeli v lupinici preživeti predolgega časa, pa tudi starejši otroci težko prenašajo predolgo vožnjo. Zato se vsakih nekaj časa ustavite, se skupaj razmigajte in vsem omogočite predah. Pomaga tudi, če pri načrtovanju poti upoštevate otrokovo naravno rutino in skrbite za redne obroke, dovolj tekočine in čas za spanec. Tako bo vožnja minila kar se da mirno in hitro. Pediatrinja Eva Koželj, dr. med., spec.: "Za dojenčkov razvoj se priporoča, da čim manj časa preživi v lupinici, pri daljših vožnjah pa je treba delati premore in takrat otroka vzeti iz lupinice. V svoji ambulanti pogosto podam primerjavo, da lahko starši z otrokom v lupinici z avtom prevozijo od Ljubljane do Bleda, če pa gredo potem še na sprehod okrog jezera, je treba dojenčka prestaviti v voziček z večjo košaro."

Pripravite vozilo za zimo

Pozimi morate biti še posebej pripravljeni na nepredvidljive situacije. V avtu s kakovostnimi in ustreznimi zimskimi pnevmatikami (globina profila najmanj 4 mm) naj bodo manjša lopata, vreča peska, dodatna oblačila, odeja, dežnik, kabli za zagon motorja, polnilnik za mobilni telefon, praskalo za led, dodatna zimska tekočina, metlica za sneg in svetilka. Dobro je imeti tudi toplo pijačo v termovki.

icon-expand Otroci mraz doživljajo drugače kot odrasli, zato je pomembno, kako jih oblečemo in obujemo ter kaj vzamemo s seboj. FOTO: Profimedia

Pred daljšo potjo napolnite rezervoar goriva, preverite delovanje luči, brisalce, hladilno tekočino, čistilo za steklo, ogrevalni sistem in akumulator, saj je prav slabo delujoč akumulator najpogostejši vzrok okvar v hladnih mesecih, opozarjajo v AMZS. Če potujete v tujino, pred odhodom preverite način cestninjenja (vinjeta), veljavnost slovenske vinjete in cestnoprometne predpise, ki veljajo v državi.

V gneči vozite strpno, previdno in počasi

Vožnja v prazničnih dneh je pogosto počasnejša zaradi večje gostote prometa. Zato vozite počasi, previdno, strpno, z večjo varnostno razdaljo in s prižganimi zasenčenimi lučmi, ko je to potrebno. Pozorni bodite na tramvaje, kjer so. Parkirajte na urejenih, osvetljenih parkiriščih, v večjih mestih pa je pogosto lažje pustiti avto na obrobju in se do središča odpraviti peš ali z javnim prevozom. Če bi se radi izognili gneči in parkiranju, je adventni izlet z vlakom Slovenskih železnic odlična možnost – otroci se med vožnjo lahko sprehodijo, starši pa so bolj sproščeni, saj se ognejo vožnji in parkiranju v gneči. Ob potovanju z avtobusom pa je obvezna uporaba varnostnih pasov, kjer so nameščeni.

Pediatrinja: Pripravljen je primerno oblečen in spočit otrok

Na adventno dogajanje na prostem se je dobro odpraviti pripravljeni tudi z vidika otrokovega zdravja in počutja. Eva Koželj, dr. med., spec., iz predšolske ambulante Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Moste, priporoča rezervna oblačila, pijačo in prigrizke, pri dojenčkih po potrebi mlečno formulo in rezervne plenice. S seboj je dobro imeti priljubljeno igračko, pobarvanko, barvice ali knjigico. Če na pot odidete za dlje časa, vedno spakirajte mini komplet prve pomoči s termometrom, zdravilom za zniževanje vročine, obliži in pršilom za nos, kar lahko hitro reši marsikatero težavo. Za manjše otroke, ki so hitreje utrujeni, je priporočljiv voziček ali nosilka oziroma nahrbtnik za nošenje. "Praviloma je na božičnih sejmih in prazničnih dogodkih res velika gneča, zato se mora družina oziroma skupina držati skupaj in paziti drug na drugega. Poganjalci in kolesa v takih razmerah niso najbolj varni, saj se otrok lahko hitro preveč oddalji," je opozorila pediatrinja.

icon-expand Mlajše otroke nosite ali jih trdno držite za roko in se izogibajte preveliki gneči. Dogovorite se tudi, kako postopati, če se izgubite. FOTO: Profimedia

Kako obleči otroka za sejem na prostem?

Otroke oblecite v več plasti oziroma po čebulnem sistemu ter poskrbite, da so oblačila nepremočljiva in dovolj topla. Za spodnji sloj so najpraktičnejši smučarsko perilo, žabice in spodnje majice, čez pa nepremočljiv zimski kombinezon, ki dobro prenese sneg, dež in tudi polit kakav ali pobeglo marmelado iz palačinke. Priporočljivi so šal, kapa in rokavice, obutev pa naj bo nepremočljiva, podložena, udobna in z dovolj debelim podplatom, da otroka po nekajurnem sprehodu na mrazu ne bo zeblo, svetuje pediatrinja. Ko vstopite v notranje prostore, slecite vsaj vrhnjo plast oblačil in tako preprečite pregrevanje. Otroku slecite povrhnja oblačila, po potrebi tudi pulover ali jopico. Če je otrok že večji, vam bo sam povedal, kdaj mu je vroče ali kdaj ga zebe. Pri mlajšem otroku pa preverite toploto rokic, opazujte potno glavico ali zatilje, nelagodje pa lahko pokaže tudi z jokom. Kako preprečiti, da bi otrok zbolel zaradi hitrih temperaturnih prehodov (notri/ven)? Pediatrinja Eva Koželj pojasnjuje: "Temperaturni prehodi lahko okrepijo kašelj ali izcedek iz nosu, če je otrok že prehlajen, niso pa sami po sebi vzrok za okužbe. Te nastanejo zaradi virusnih ali bakterijskih povzročiteljev, kar pomeni, da otrok ne bo zbolel le zato, ker ni nosil kape ali je bil na prepihu." Če se otrok zmoči, prezebe ali pokaže prve znake nelagodja, ga čim prej preoblecite, odpeljite na toplo in ugotovite, kaj mu povzroča težavo. Če se tako slabo počuti, da nič ne pomaga, je izlet bolje končati. Kot pravi sogovornica iz ZD Ljubljana: "Z glavo skozi zid nima smisla riniti."

Otroke vključite v načrtovanje

Pediatrinja Eva Koželj je kot mamica dodala še lep starševski nasvet: izlet je uspešnejši, če otroke že doma vključimo v načrtovanje. Zlasti starejši naj vedo, kam greste, kaj si boste ogledali in kakšne zanimivosti jih čakajo. "Tako se že pred izletom ustvari pozitivno vzdušje, ki izletu da piko na i. Lažje se tudi soočamo z majhnimi "popestritvami", na primer ko otroka v vseh slojih oblačil v največji gneči prime lulat, ko ugotovite, da ste doma pozabili termovko s čajem, ali ko otrok pade v prvo lužo ob poti ..." je opisala. Izjemno simpatičen je pogled njenih otrok. Petletni Blaž je na vprašanje, kaj se mu zdi dobro vzeti s seboj na božični sejem, odgovoril: "smučarsko perilo, puhasto bundo, smučarske hlače, čaj in bonbon", osemletna Špela pa priporoča "rezervna oblačila, čaj, denar, bratca in družino" in dodaja, da "bratca in družine ne bi dala v nahrbtnik". Tako, zdaj veste: če se otroci dobro počutijo, je izlet uspešen, četudi ne vidite vseh lučk, ki ste jih načrtovali.

Priporočila Policije za varnost v množici: Kaj, če se otrok izgubi ali poškoduje?

Božični sejmi so čudoviti, a skoraj vedno polni ljudi, zato lahko radovedni otroci hitro odtavajo. Varnost je zato še posebej pomembna.

icon-expand Otroke že doma naučite, kako naj ravnajo, če se izgubijo: naj ostanejo mirni in na mestu, kjer so vas nazadnje videli. FOTO: Adobe Stock

Na Policiji pozivajo, naj imajo starši otroke vedno na očeh, naj mlajše držijo za roko in se čim bolj izogibajo najhujši gneči. Če se znajdete sredi množice, je najvarneje, da otroka trdno držite za roke, majhnega pa nosite v naročju ali nosilki. Otroke že doma naučite, kako naj ravnajo, če se izgubijo: naj ostanejo mirni in na mestu, kjer so vas nazadnje videli. Lahko določite tudi zbirno točko. Otrok naj poišče osebo v uniformi – policista, varnostnika ali prodajalca. Če v bližini ni nikogar v uniformi, naj se obrne na odraslo osebo z otroki, ki se mu zdi zaupanja vredna. Otrok naj nikoli ne odhaja z neznancem, četudi mu obljublja, da ga bo peljal k staršem ali mu ponuja darila. Prav tako naj ne verjame, da odrasli potrebuje njegovo pomoč; če ga ogovori neznanec s takimi pretvezami, naj zakliče: "Ne!" in se takoj oddalji. Če se otrok izgubi, naj torej le zaupanja vredni osebi opiše težavo ter pove svoje ime in priimek. Dobro je, če ima v žepu listek s kontaktnimi podatki (ime in priimek otroka, polno ime starša in telefonska številka), medtem ko naj starejši poznajo vašo telefonsko številko na pamet. Zapestnice z imenom ali GPS-naprave so lahko v pomoč, a sledilniki niso vedno natančni. Odrasla oseba bo poskrbela, da bodo poklicali starše ali organizirali iskanje. Otrok bo na varnem, dokler vas ne najdejo, pravijo na Policiji. Če se otrok poškoduje, mu najprej sami nudite pomoč; pri hujših poškodbah ga odpeljite k zdravniku ali pokličite 112. Če je le prestrašen, se pogovorite, ga umirite in mu stojte ob strani, dodajajo. Preden se odpravite od doma na adventne sejme, preverite, če imate: - topla oblačila in rezervna oblačila za otroka, - termovko s toplim čajem, vodo in manjše prigrizke, - plenice in formulo, če ju otrok potrebuje, - najljubšo igračko ali pobarvanko, - mini komplet prve pomoči (termometer, antipiretik, obliži, pršilo za nos) za daljše izlete, - poln mobilni telefon in prenosni polnilec, - pravilno pripet otroški sedež, - zimsko opremo v avtu ter - dogovor, kaj storiti, če bi se kdo izgubil.

Naj bo izlet čaroben in sproščen