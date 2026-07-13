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Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?

S.B.
Malček 0
13. 07. 2026 04.00

Poletje prinaša daljše dni, več gibanja na prostem, počitnice in pogosto bolj sproščen urnik. Otroci lahko zvečer težje zaspijo, zjutraj dlje spijo ali pa imajo povsem drugačen ritem kot med šolskim letom. Toda ali poleti dejansko potrebujejo manj spanja?

spanje

Odgovor strokovnjakov je jasen: otroške potrebe po spanju se zaradi poletja ne zmanjšajo. Otrok še vedno potrebuje toliko spanja, kot ga njegovo telo zahteva glede na starost. Spremeni se predvsem način, kako do spanja pride.

Daljši dnevi lahko premaknejo čas uspavanja

Eden glavnih razlogov, zakaj otroci poleti pogosto hodijo pozneje spat, je večerna svetloba. Naravna svetloba vpliva na notranjo biološko uro (cirkadiani ritem) in lahko zamakne sproščanje melatonina, hormona, ki telesu pomaga prepoznati, da je čas za spanje.

Raziskave kažejo, da otroci v obdobjih daljše dnevne svetlobe pogosto spijo manj, ker se čas odhoda v posteljo premakne pozneje. To ne pomeni, da potrebujejo manj spanja, ampak da lahko zaradi poletnega ritma izgubijo del potrebnega počitka.

Malčki od 1 do 2 let potrebujejo 11–14 ur spanca.
Malčki od 1 do 2 let potrebujejo 11–14 ur spanca.FOTO: Adobe Stock

Koliko spanja potrebuje otrok?

Priporočila strokovnjakov glede količine spanja ostajajo enaka tudi poleti:

- dojenčki od 4 do 12 mesecev: približno 12–16 ur na dan (vključno z dremeži),

- malčki od 1 do 2 let: 11–14 ur,

- predšolski otroci od 3 do 5 let: 10–13 ur,

- šolarji od 6 do 12 let: 9–12 ur,

- najstniki od 13 do 18 let: 8–10 ur.

Poleti se te potrebe ne spremenijo. Otrok, ki je med šolskim letom potreboval 10 ur spanja, jih potrebuje tudi julija in avgusta.

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Zakaj so otroci poleti pogosto bolj utrujeni?

Čeprav imajo počitnice in manj obveznosti, imajo mnogi otroci poleti manj urejen spanec. Razlogi so:

- poznejše večerne ure zaradi svetlobe,

- več uporabe zaslonov zvečer,

- potovanja in spremembe okolja,

- poznejši obroki,

- več aktivnosti čez dan,

- neredni urniki.

Pomanjkanje spanja se lahko pokaže kot razdražljivost, slabša koncentracija, več čustvenih izbruhov ali težave pri jutranjem vstajanju. Zadostna količina kakovostnega spanja je povezana z boljšim počutjem, pozornostjo in zdravjem otrok.

Pomanjkanje spanja se lahko pokaže kot razdražljivost, slabša koncentracija, več čustvenih izbruhov ali težave pri jutranjem vstajanju.
Pomanjkanje spanja se lahko pokaže kot razdražljivost, slabša koncentracija, več čustvenih izbruhov ali težave pri jutranjem vstajanju. FOTO: Adobe Stock

Ali naj starši poleti dovolijo poznejše odhode v posteljo?

Strokovnjaki ne priporočajo popolne opustitve rutine. Nekaj prilagodljivosti je pričakovane, vendar je koristno ohraniti približno enak ritem spanja.

Pomaga lahko:

- podobna ura vstajanja vsak dan,

- umirjena večerna rutina,

- manj svetlobe in zaslonov pred spanjem,

- hladnejša in temnejša spalnica,

- dovolj gibanja čez dan.

Če se otrok poleti navadi zelo poznega odhajanja v posteljo, je lahko vrnitev na šolski urnik jeseni težja. Zato strokovnjaki priporočajo, da se rutina pred začetkom šole postopoma prilagodi.

Torej: več ali manj spanja poleti?

Najbolj natančen odgovor je: otrok poleti ne potrebuje manj spanja. Nekateri otroci lahko zaradi več prostega časa in manj jutranjih obveznosti spijo nekoliko dlje, vendar njihove biološke potrebe ostajajo enake.

Poletje je lahko odličen čas za več počitka, vendar dolgi dnevi ne pomenijo, da otrok potrebuje manj spanja. Prav nasprotno, starši morajo pogosto pomagati otroku zaščititi dovolj časa za kakovosten spanec.

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Vir: American Academy of Sleep Medicine

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