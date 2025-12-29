Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka

B.R.
Malček 0
29. 12. 2025 02.14

Otroška soba je prostor, kjer otroci preživijo veliko časa – igrajo se, raziskujejo in spijo. Starši pogosto skušajo narediti ta prostor čim bolj prijeten in varen, vendar se pod površjem lahko skrivajo nevarnosti, ki vodijo do poškodb, zadušitve, zastrupitve ali padcev.

Montessori otroška sobica.

Zdravniki in strokovnjaki za varnost poudarjajo, da je ključnega pomena prepoznati in odstraniti te pogoste nevarnosti, preden pride do nesreče.

1. Majhni predmeti in baterije – skrita zadušitvena in notranja nevarnost

Majhni predmeti, kot so gumbi, kovanci, magnetni deli in gumbne baterije, predstavljajo izjemno nevarnost za otroke. Gumbne baterije so še posebej nevarne, saj lahko:

- pri zaužitju hitro reagirajo s slino,

- povzročijo resne notranje opekline ali perforacijo požiralnika,

- so lahko življenjsko nevarne že v dveh urah, če niso odstranjene.

Tudi drugi drobni predmeti so pogost vzrok zadušitve, zato jih moramo skrbno odstraniti iz otroških sob in s tal.

2. Nepritrjeno pohištvo – nevarnost padcev in poškodb

Otroci radi raziskujejo svet okoli sebe in se pogosto povlečejo ali povzpnejo na pohištvo, da bi dosegli igračo ali predmet. Če pohištvo ni pravilno pritrjeno, lahko težji predmeti, kot so omare, police ali televizorji, padejo nanje ali na otroke, kar lahko povzroči:

- hujše udarce, zlomljene kosti ali udarnine,

- v najhujših primerih celo življenjsko nevarne poškodbe.

Rešitev: Pohištvo vedno pritrdite na steno z ustreznimi nosilci ali sidri.

Majhni predmeti, kot so gumbi, kovanci, magnetni deli in gumbne baterije, predstavljajo izjemno nevarnost za otroke.
Majhni predmeti, kot so gumbi, kovanci, magnetni deli in gumbne baterije, predstavljajo izjemno nevarnost za otroke. FOTO: Adobe Stock

3. Vrvice, kabli in trakovi za senčila – tveganje za zadušitev

Vrvice za senčila, kabli za električne naprave in podaljški so pogosto spregledana nevarnost:

Lahko se zataknejo okoli otrokovega vratu in povzročijo zadušitev.

Električni kabli predstavljajo tudi nevarnost električnega udara, če jih otrok odgrize ali vanje zapiči kovinske predmete.

Najbolj varna rešitev je namestitev brezvrvičnih senčil in skritje oziroma zaščita kablov zunaj dosega otrok.

4. Okna, balkoni in nezavarovane odprtine – nevarnost padcev

Otroci radi stojijo na stolih in se približujejo oknom ali odprtinam. Nevarnost padcev skozi okna ali balkonske ograje je resna:

Padci skozi okno lahko povzročijo hude poškodbe ali smrt.

Starejši komarniki pogosto ne zagotavljajo dovolj zaščite.

Nasvet: Namestite varovala za okna ali omejevalnike, ki preprečijo večje odpiranje, in pohištvo postavite stran od oken.

5. Nevarne igrače ali neprimerna oprema – skrite pasti

Tudi igrače, ki se zdijo povsem običajne, lahko predstavljajo nevarnost, še posebej:

Magnetne igrače, ki jih otrok lahko pogoltne – več kosov magnetov je še posebej nevarnih zaradi notranjih poškodb črevesja.

Trampolini ali premikanje težkih igral v sobi brez nadzora.

Kabli in ostanki naprav (npr. monitorji, lučke) lahko povzročijo padce ali se zapletejo otroku okoli vratu.

Preverite oznake starosti na igračah in se izogibajte tistim z majhnimi ali odstranljivimi deli.

Preverite oznake starosti na igračah in se izogibajte tistim z majhnimi ali odstranljivimi deli.
Preverite oznake starosti na igračah in se izogibajte tistim z majhnimi ali odstranljivimi deli. FOTO: Shutterstock

Kako preprečiti nesreče – praktični nasveti

Organizirajte in preverite sobo z otrokovimi očmi

Pogosto nevarnosti spregledamo, ker jih ne vidimo z nižjega zornega kota. Spustite se na kolena in si oglejte sobo z otrokove perspektive.

Redno odstranjujte drobne predmete

Preverite tla in police za gumbe, baterije, kroglice ali drobne dele igrač.

Uporabite varnostne dodatke

Vtičnice zaščitite z zaščitnimi pokrovi, pohištvo pritrdite, kablom in vrvicam pa se izognite.

Učenje in nadzor

Pojasnite otrokom osnovna pravila varnosti in jih nadzorujte, še posebej, ko postajajo bolj radovedni.

Čeprav je otroška soba namenjena igri in sproščenemu bivanju, se v njej lahko skriva več nevarnih stvari, ki vodijo do poškodb, zadušitev ali drugih resnih zapletov. Od gumbnih baterij in majhnih predmetov do nepritrjenega pohištva, vrvic in odprtih oken – številne nevarnosti lahko preprečimo z nekaj preprostimi ukrepi in rednim pregledom prostora. Zdravniki in strokovnjaki za varnost priporočajo, da damo prednost preprečevanju nesreč z odstranitvijo ali varnim shranjevanjem teh predmetov.

Skoraj umrl zaradi električnega udara: opozorilo za vse starše
Preberi še
Skoraj umrl zaradi električnega udara: opozorilo za vse starše

Viri: NIJZ, Mayo Clinic Health System, SafeWise

varnost otrok otroška soba preprečevanje nesreč nevarni predmeti zadušitev
Prejšnji članek
Vzgoja in vrtec

Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise

Naslednji članek
Vzgoja in vrtec

Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440