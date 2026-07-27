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5 pravil, ki jih mora poznati vsak otrok, preden poboža tujega psa

S.B.
Malček 0
27. 07. 2026 03.45

Psi so za mnoge otroke prava mala atrakcija. Ko na sprehodu zagledajo kosmatinca, bi ga najraje takoj pobožali, ga objeli ali stekli proti njemu. A strokovnjaki opozarjajo: tudi prijazen in ljubek pes ni vedno pripravljen na stik z neznancem. Otroci se morajo naučiti, kako se psu približati na varen način – zase in za žival.

pes

Čeprav so psi pogosto čudoviti družabniki otrok, lahko do ugriza pride tudi pri sicer mirnih psih, predvsem kadar so prestrašeni, presenečeni, v bolečinah ali se počutijo ogrožene. Otroci so pri stikih s psi še posebej ranljivi, saj pogosto ne prepoznajo pasje govorice telesa.

1. Vedno najprej vprašaj: Ali lahko pobožam vašega psa?

Prvo pravilo je preprosto: otrok se nikoli ne približa tujemu psu brez dovoljenja lastnika.

Tudi če pes maha z repom, je videti igriv ali prijazen, to še ne pomeni nujno, da želi stik. Lastnik najbolje pozna svojega psa in ve, ali mu druženje z otroki ustreza.

Otroku razložite, da je pes živo bitje s svojim prostorom, podobno kot ljudje. Nekateri psi obožujejo pozornost, drugi pa se ob neznancih počutijo neprijetno.

Prvo pravilo je preprosto: otrok se nikoli ne približa tujemu psu brez dovoljenja lastnika.
Prvo pravilo je preprosto: otrok se nikoli ne približa tujemu psu brez dovoljenja lastnika.FOTO: Adobe Stock

2. Ne steci proti psu in ga ne preseneti

Otroci pogosto naredijo napako, ker jih prevzame navdušenje in stečejo proti psu, ga objamejo ali ga pobožajo od zgoraj po glavi.

Za psa je lahko hiter prihod neznane osebe stresen. Bolje je, da otrok počasi pristopi, ostane miren, pusti psu, da ga najprej povoha ter se izogiba sunkovitim gibom.

Pes svet zaznava predvsem z vohom, zato je ovohavanje njegov način spoznavanja.

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3. Psa ne božaj med jedjo, spanjem ali počitkom

Ena najpomembnejših stvari, ki jih morajo otroci razumeti: pes ni igrača, ki je vedno pripravljena na igro.

Otroci naj psa pustijo pri miru, kadar je pri hrani, ko ima igračo ali kost, kadar spi, ko skrbi za mladičke in kadar se umika ali skriva.

Tudi zelo prijazen pes se lahko odzove obrambno, če ga nekdo zmoti v trenutku, ko se počuti ogroženega.

Otroci pogosto naredijo napako, ker jih prevzame navdušenje in stečejo proti psu.
Otroci pogosto naredijo napako, ker jih prevzame navdušenje in stečejo proti psu.FOTO: Adobe Stock

4. Nauči otroka opazovati pasjo govorico telesa

Psi ne govorijo z besedami, zato svoje počutje sporočajo z vedenjem.

Otrok naj se nauči prepoznati znake, da pes morda ne želi stika:

- odmikanje stran,

- obračanje glave stran,

- oblizovanje smrčka,

- zehanje,

- spuščena ušesa,

- skrivanje,

- renčanje.

Pomembno je, da otroku razložimo: renčanje ne pomeni, da je "pes poreden", ampak opozorilo, da se pes ne počuti dobro in želi več prostora.

5. Psa ne objemaj in mu ne približuj obraza

Otroci pogosto izražajo ljubezen tako, da psa objamejo ali mu dajo obraz tik ob gobček. Čeprav se to zdi prikupno, večina psov tega ne doživlja tako kot ljudje.

Objem lahko pes razume kot omejevanje gibanja ali grožnjo, še posebej, če gre za tujega psa. Strokovnjaki zato priporočajo, da otroci raje psa nežno pobožajo po boku ali prsnem košu, če pes sam pokaže, da si želi stika.

Psi ne govorijo z besedami, zato svoje počutje sporočajo z vedenjem.
Psi ne govorijo z besedami, zato svoje počutje sporočajo z vedenjem.FOTO: Adobe Stock

Kako otroka naučiti varnega stika s psom?

Najboljši način je, da pravila vadite doma, še preden otrok sreča neznanega psa:

- vprašaj lastnika za dovoljenje

- počasi pristopi

- počakaj, da pes pride do tebe

- nežno ga pobožaj

- spoštuj, če se pes umakne

Starši pa naj imajo v mislih še eno pomembno pravilo: majhnih otrok nikoli ne puščamo samih s psom, tudi če gre za družinskega ljubljenčka. Nadzor odraslega je ključnega pomena za varnost otroka in psa.

Pes je lahko otrokov čudovit prijatelj

Pravilno spoznavanje psov otrokom pomaga razvijati spoštovanje, empatijo in občutek odgovornosti. Ko otrok razume, da ima tudi žival svoje meje in potrebe, lahko nastane čudovit odnos, ki traja leta.

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Vir: Healthychildren.org

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