Zato so junijski otroci tako posebni

Junij je šesti po vrsti, zaznamuje ga šestica, ki simbolizira toplino in poseben odnos do doma in svojih domačih ter nas uči zdrave ljubezni do sebe. "Osebam, rojenim junija, običajno veliko pomenita toplina doma in lepota življenja. A pazijo naj, da se ne bodo preveč razdajale," je za naš portal pojasnila numerologinja Lili Sorum.

Malčki, rojeni junija, pa imajo nekaj odličnih lastnosti. Večinoma so na primer zelo optimistični in veseli, kar ni nič čudnega, če upoštevamo, da so dnevi zdaj daljši in je sonca vedno več, kar ima velik vpliv na počutje ljudi. Poleg tega, da lahko otroci, rojeni junija, za razliko od tistih, rojenih pozimi, pogosto praznujejo rojstni dan zunaj, je tu še nekaj prednosti za junijske otroke: