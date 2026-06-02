Zato so junijski otroci tako posebni

Junij je šesti po vrsti, zaznamuje ga šestica, ki simbolizira toplino in poseben odnos do doma in svojih domačih ter nas uči zdrave ljubezni do sebe. "Osebam, rojenim junija, običajno veliko pomenita toplina doma in lepota življenja. A pazijo naj, da se ne bodo preveč razdajale," je za naš portal pojasnila numerologinja Lili Sorum.
Malčki, rojeni junija, pa imajo nekaj odličnih lastnosti. Večinoma so na primer zelo optimistični in veseli, kar ni nič čudnega, če upoštevamo, da so dnevi zdaj daljši in je sonca vedno več, kar ima velik vpliv na počutje ljudi. Poleg tega, da lahko otroci, rojeni junija, za razliko od tistih, rojenih pozimi, pogosto praznujejo rojstni dan zunaj, je tu še nekaj prednosti za junijske otroke:
So visoki in zdravi
Glede na študijo Univerze Columbia lahko mesec in sezona rojstva potencialno vplivata na zdravje otroka. Ko gre za junijske dojenčke, se je izkazalo, da v primerjavi z drugimi meseci ni pomembnih slabosti za njihovo zdravje. Poleg tega lahko dojenčki, rojeni v tem mesecu, zrastejo v visoke ljudi. Glede na študijo, ki so jo izvedli v Veliki Britaniji, so ti dojenčki, ko odrastejo, praviloma višji od tistih, rojenih v drugih mesecih, poroča everymum.ie.
Po horoskopu bo v znaku Dvojčka ali Raka
Če je vaš otrok rojen med 1. in 20. junijem, bo po horoskopu v znaku dvojčka, ki slovi kot radoveden, vesel, strasten in vedno aktiven, poleg tega pa se izvrstno prilagaja različnim okoljem. Če bo vaš malček prišel na svet konec meseca, torej po 20. juniju, bo po horoskopu rak, to pa so ljudje, ki so znani po svoji empatiji, skrbnosti, veljajo pa tudi za bolj čustvene in inteligentnejše od ljudi, rojenih v drugih znakih zodiaka.
Najverjetneje bo nočna ptica
Študija, ki je preučevala spanje, je pokazala, da lahko mesec rojstva nekoliko vpliva na vzorce spanja. Ko gre za otroke, rojene v juniju, pa tudi otroke, rojene v drugih poletnih mesecih, so bolj nagnjeni k poznemu ležanju v posteljo v primerjavi z otroki, rojenimi v zimskih mesecih.
Mogoče bo prejel Nobelovo nagrado
Zdi se, da imajo junijski dojenčki boljše možnosti za Nobelovo nagrado v primerjavi z recimo tistimi, rojenimi januarja ali februarja. Še več, statistično gledano imajo junijski dojenčki, ki so rojeni v znamenju dvojčkov, še več možnosti za to.
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