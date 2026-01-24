15 minut do milijona besed

Kot so zapisali na spletni strani West Hempstead Union Free School District, ta preprosta navada ustvarja močno osnovo za nadaljnje učenje in pripravo na šolo.

Več kot milijon besed na leto

Kot poročajo na omenjeni spletni strani, že 15 minut branja z otrokom vsak dan pomeni, da je otrok izpostavljen več kot milijonu besed v enem letu. To bogato jezikovno okolje gradi močno osnovo za bralno razumevanje, razumevanje sveta okoli sebe in nadaljnje akademske dosežke.

Kako branje spodbuja možgane

Strokovnjaki na področju otroškega razvoja opozarjajo, da redno branje pomaga krepiti nevronske povezave v otrokovih možganih, še posebej v zgodnjih letih življenja, ko se možgani razvijajo najhitreje. Kot so zapisali na spletni strani Read20 Georgia, izpostavljenost besedam in dialogu med branjem gradi temelje za jezik, spomin, razmišljanje in reševanje problemov. Nevroraziskave kažejo, da otroci, ki poslušajo zgodbe in se pogovarjajo o prebranem, razvijajo boljše kognitivne sposobnosti, vključno z obdelavo informacij in sposobnostjo razumevanja kompleksnih konceptov.

V sodobnem svetu, kjer otroci preživijo veliko časa pred zasloni, raziskave in strokovnjaki vse bolj poudarjajo, kako lahko že 15 minut vsakodnevnega branja knjig bistveno izboljša otrokovo kognitivno, jezikovno in čustveno rast. FOTO: Adobe Stock

Razširjanje besedišča in splošnega znanja

Po poročanju Child Mind Institute otroci, ki jim starši redno berejo, slišijo bistveno več besed kot njihovi vrstniki, ki te navade nimajo. Branje uvaja otroke v širši krog besedišča in konceptov, od preprostih besed do kompleksnih idej o svetu, kar olajša razumevanje šolskega gradiva in prispeva k boljšim akademskim rezultatom.

Poglobitev odnosa in čustveni razvoj

Branje skupaj ni le jezikovna vaja, temveč tudi priložnost za čustveno povezovanje. Strokovnjaki opozarjajo, da je čas, ki ga starši in otroci preživita ob knjigi, dragocen za občutek varnosti in zaupanja. Zgodbe pomagajo otrokom razvijati empatijo in razumevanje čustev – skozi like in situacije v knjigah se otroci učijo socialnih veščin in sočutja.

Ritual, ki gradi navado in stabilnost

Spletna stran Centenary Childcare poudarja, da branje vsak dan ni samo učna aktivnost, ampak tudi dragocen ritual, ki otroku ponuja stabilnost in predvidljiv ritem dneva. To je še posebej pomembno za otroke, ki potrebujejo strukturo ali se težje pomirijo z rutino.

Kako začeti in vztrajati