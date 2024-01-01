Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Vzgoja in vrtec

Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje

Vzgoja otrok je ena najlepših, a hkrati tudi najzahtevnejših nalog v življenju staršev. Včasih pa se zgodi, da starši, ne da bi se tega zavedali, uporabijo metode, ki otroku povzročajo bolečino, strah ali sram. Psiholog Miroslav Rajter opozarja, da vsako dejanje, ki otroku škoduje – fizično ali psihično – ni vzgoja, temveč nasilje.

Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Malček

Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?

Ste opazili, da se vaš otrok obnaša povsem drugače, kadar je z vami, kot takrat, ko je z vašim partnerjem? Niste edini. Psihologi razkrivajo, zakaj se otroci pogosto vedejo bolj razdraženo ali čustveno prav v prisotnosti matere.

Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Malček

Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube

Prehod v novo leto nosi simboliko novih začetkov, sveže energije in tihega upanja, da bomo kot družina stopili v obdobje, kjer bo več povezanosti in notranjega miru. In tako kot odrasli tudi otroci ustvarjajo svoje novoletne zaobljube - želijo si izboljšati kakšno spretnost ali odnos, preizkusiti nekaj novega, preseči svoje strahove ...

PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Zdrav otrok

PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?

PFAPA sindrom je redka, a ponavljajoča se bolezen, ki prizadene predvsem otroke. Pojavi se z nenadnimi epizodami vročine, vnetja grla, aft in oteklih bezgavk. Čeprav običajno ni nevaren, lahko povzroča neprijetnosti, vendar ob ustreznem zdravljenju večinoma izzveni sam od sebe.

17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Novice

17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja

Vplivnica Jodie Weston trdi, da je ostala brez denarja, potem ko je za božična darila za svojega dvajsetmesečnega sina porabila kar 17.500 evrov. Velik del tega zneska je šel predvsem za luksuzni adventni koledar, poln presenečenj.

Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?
Malček

Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?

Vsako otroštvo je edinstveno, prav tako način, kako otroci dojemajo praznične like, kot so Dedek Mraz, Božiček ali Miklavž. A kako prepoznati, da je otrok pripravljen na resnico o njih?

Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Vzgoja in vrtec

Veste, kaj je pravilo štirih daril?

Ko se približuje božični čas, se številni starši sprašujejo, kako otrokom pripraviti darila, ne da bi pretirano zapravljali, hkrati pa jih naučili hvaležnosti. Tu pride v ospredje pravilo štirih daril – preprost in učinkovit način, kako združiti varčevanje in vrednote obdarovanja.

Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Malček

Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja

Praznični čas je pogosto obdobje veselja, druženja in topline, a hkrati lahko predstavlja velik izziv tako za odrasle kot za otroke. Velika družinska srečanja, spremembe dnevne rutine, neznano okolje in hrup lahko pri otrocih sprožijo nelagodje ali preobremenjenost. Zato strokovnjaki za starševstvo poudarjajo, kako pomembno je, da se z otroki o teh situacijah pogovorimo vnaprej.

Na božični sejem z otroki brez stresa in solz
Malček

Na božični sejem z otroki brez stresa in solz

Božični sejmi so čarobni, a za otroke in starše lahko postanejo tudi naporni. AMZS, pediatrinja in Policija ponujajo praktične nasvete, kako z otroki varno in sproščeno na izlet – od vožnje z avtom in toplih oblačil do zdravja in varnosti v praznični gneči ter ravnanja, če se otrok izgubi. Da je dobra priprava res pomembna, vesta tudi petletni Blaž, ki svetuje "smučarsko perilo, puhasto bundo, smučarske hlače, čaj in bonbon", in njegova starejša sestra Špela, ki priporoča "rezervna oblačila, čaj, denar, bratca in družino".

Narcisoidna mama? To je 6 ključnih znakov
Vzgoja in vrtec

Narcisoidna mama? To je 6 ključnih znakov

Narcistična motnja v psihologiji in psihiatriji velja za 'osebnostno motnjo'. Ta motnja vpliva na odnose, kariero in vsakdanje življenje. Oseba s to motnjo se nikoli ne bo in ne more spremeniti.

Malček

Kako otroka naučiti vedenja v restavraciji

Obiski restavracij z otroki so lahko prijetna družinska izkušnja – če so otroci nanjo pripravljeni. Vedenje, ki ga doma morda spregledamo (na primer razposajenost, polivanje, srkanje ali nemirno sedenje), pa lahko postane v javnosti hitro moteče.

Kako otroka naučiti vedenja v restavraciji
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Neobičajni manever predsednika vlade
novice Neobičajni manever predsednika vlade
Zmage, ki presegajo dosežke na kolesu
šport Zmage, ki presegajo dosežke na kolesu
Kaj so Božičku letos napisali naši znani obrazi?
popin Kaj so Božičku letos napisali naši znani obrazi?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vizita.si Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Slastna praznična sladica brez peke
okusno.je Slastna praznična sladica brez peke
Tega nocoj ne smete spregledati
Zadovoljna.si Tega nocoj ne smete spregledati
Pevec ima raka
Moskisvet.com Pevec ima raka
Kako do popolnih družinskih fotografij?
Bibaleze.si Kako do popolnih družinskih fotografij?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Cekin.si Babica: Vnukom ne kupujem daril
Stonehenge, zimski solsticij in črna mačka: dobro ali slabo znamenje?
Dominvrt.si Stonehenge, zimski solsticij in črna mačka: dobro ali slabo znamenje?
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Zadovoljna.si Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329