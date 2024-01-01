Vzgoja otrok je ena najlepših, a hkrati tudi najzahtevnejših nalog v življenju staršev. Včasih pa se zgodi, da starši, ne da bi se tega zavedali, uporabijo metode, ki otroku povzročajo bolečino, strah ali sram. Psiholog Miroslav Rajter opozarja, da vsako dejanje, ki otroku škoduje – fizično ali psihično – ni vzgoja, temveč nasilje.
Ste opazili, da se vaš otrok obnaša povsem drugače, kadar je z vami, kot takrat, ko je z vašim partnerjem? Niste edini. Psihologi razkrivajo, zakaj se otroci pogosto vedejo bolj razdraženo ali čustveno prav v prisotnosti matere.
Prehod v novo leto nosi simboliko novih začetkov, sveže energije in tihega upanja, da bomo kot družina stopili v obdobje, kjer bo več povezanosti in notranjega miru. In tako kot odrasli tudi otroci ustvarjajo svoje novoletne zaobljube - želijo si izboljšati kakšno spretnost ali odnos, preizkusiti nekaj novega, preseči svoje strahove ...
PFAPA sindrom je redka, a ponavljajoča se bolezen, ki prizadene predvsem otroke. Pojavi se z nenadnimi epizodami vročine, vnetja grla, aft in oteklih bezgavk. Čeprav običajno ni nevaren, lahko povzroča neprijetnosti, vendar ob ustreznem zdravljenju večinoma izzveni sam od sebe.
Vplivnica Jodie Weston trdi, da je ostala brez denarja, potem ko je za božična darila za svojega dvajsetmesečnega sina porabila kar 17.500 evrov. Velik del tega zneska je šel predvsem za luksuzni adventni koledar, poln presenečenj.
Vsako otroštvo je edinstveno, prav tako način, kako otroci dojemajo praznične like, kot so Dedek Mraz, Božiček ali Miklavž. A kako prepoznati, da je otrok pripravljen na resnico o njih?
Ko se približuje božični čas, se številni starši sprašujejo, kako otrokom pripraviti darila, ne da bi pretirano zapravljali, hkrati pa jih naučili hvaležnosti. Tu pride v ospredje pravilo štirih daril – preprost in učinkovit način, kako združiti varčevanje in vrednote obdarovanja.
Praznični čas je pogosto obdobje veselja, druženja in topline, a hkrati lahko predstavlja velik izziv tako za odrasle kot za otroke. Velika družinska srečanja, spremembe dnevne rutine, neznano okolje in hrup lahko pri otrocih sprožijo nelagodje ali preobremenjenost. Zato strokovnjaki za starševstvo poudarjajo, kako pomembno je, da se z otroki o teh situacijah pogovorimo vnaprej.
Božični sejmi so čarobni, a za otroke in starše lahko postanejo tudi naporni. AMZS, pediatrinja in Policija ponujajo praktične nasvete, kako z otroki varno in sproščeno na izlet – od vožnje z avtom in toplih oblačil do zdravja in varnosti v praznični gneči ter ravnanja, če se otrok izgubi. Da je dobra priprava res pomembna, vesta tudi petletni Blaž, ki svetuje "smučarsko perilo, puhasto bundo, smučarske hlače, čaj in bonbon", in njegova starejša sestra Špela, ki priporoča "rezervna oblačila, čaj, denar, bratca in družino".
Narcistična motnja v psihologiji in psihiatriji velja za 'osebnostno motnjo'. Ta motnja vpliva na odnose, kariero in vsakdanje življenje. Oseba s to motnjo se nikoli ne bo in ne more spremeniti.
Obiski restavracij z otroki so lahko prijetna družinska izkušnja – če so otroci nanjo pripravljeni. Vedenje, ki ga doma morda spregledamo (na primer razposajenost, polivanje, srkanje ali nemirno sedenje), pa lahko postane v javnosti hitro moteče.
