Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več

Mnogi starši se s tem vprašanjem prvič soočijo šele, ko jim kdo mimogrede reče: "Kako zelo je otrok podoben tebi – preden si si popravil nos." Takrat estetski posegi, ki so bili prej izključno osebna odločitev odraslega, nenadoma postanejo del širše zgodbe o identiteti, genetiki in odnosu do telesa.

Ko genetika razkrije preteklost

Otroci dedujejo gene, ne estetskih popravkov. Oblika nosu, ustnic, oči ali čeljusti, ki jo je starš kasneje spremenil, se lahko pri otroku pojavi v izvirni obliki. To je za nekatere starše neprijetno presenečenje, ki sproži notranja vprašanja: Ali bo otrok nekoč opazil razliko? Ali bo pomislil, da z njegovim obrazom nekaj ni v redu? Kot so poročali v razpravah na spletni strani The New York Times, se številni starši znajdejo v tihem konfliktu med pravico do osebne odločitve in odgovornostjo do sporočil, ki jih – zavestno ali nezavedno – posredujejo otrokom o videzu, vrednosti in sprejemanju samega sebe.

icon-expand Za nekatere starše je še posebej občutljivo vprašanje, ali estetski posegi otroku sporočajo, da naravni videz ni dovolj dober. FOTO: Adobe Stock

"Imam nov obraz, moj otrok pa mojega starega"

Za nekatere starše je še posebej občutljivo vprašanje, ali estetski posegi otroku sporočajo, da naravni videz ni dovolj dober. To postane še bolj pomembno v obdobju, ko otroci začnejo oblikovati lastno samopodobo in se primerjati s starši. Razvojni psihologi opozarjajo, da otroci pogosto doživljajo sebe kot podaljšek staršev. Če opazijo, da je starš določene telesne poteze spremenil, oni pa jih nosijo naprej, lahko to – brez razlage – sproži dvome ali negotovost. Strokovnjaki poudarjajo, da težava ni v posegu samem, temveč v tišini okoli njega.

Estetski posegi niso laž – so pa zgodba

Kot navajajo strokovnjaki na platformi RealSelf, kjer se o estetskih posegih pogosto oglašajo tudi starši, se največ težav pojavi takrat, ko starši spremembe poskušajo prikriti ali jih banalizirati, čeprav so otrokom očitne. Estetski poseg sam po sebi ni problem – problem je, če postane skrivnost, obremenjena s sramom ali zanikanjem. Ključno vprašanje zato ni, ali bi se starši smeli odločiti za estetski poseg, temveč kako svojo odločitev umestijo v zgodbo o sebi. Je to del osebne poti, ki vključuje tudi sprejemanje preteklosti, ali nekaj, kar bi najraje izbrisali?

Plastična kirurgija in otroci: kaj naj starši povedo?