Ko se približuje božični čas, se številni starši sprašujejo, kako otrokom pripraviti darila, ne da bi pretirano zapravljali, hkrati pa jih naučili hvaležnosti. Tu pride v ospredje pravilo štirih daril – preprost in učinkovit način, kako združiti varčevanje in vrednote obdarovanja.
Kljub temu da sta si starša enakovredna, je mama tista, ki se prej začne povezovati z otrokom, saj je ta že od samega začetka v njenem telesu in na ta način mati čuti njegove gibe, premike in brce ter se že zaveda njegovega obstoja. Medtem pa očetje po navadi še povsem ne dojamejo, da se jim bo pridružilo malo bitjece, vse dokler ga prvič ne zagledajo in prejmejo v naročje. In od tistega trenutka naprej steče povezovanje med očetom in otrokom. Na kakšne načine ga lahko okrepite? Preverite.
Neobvladljivo obnašanje pri najstnikih je pogosto zunanji znak intenzivnih čustev, s katerimi se ne znajo spoprijeti. Preverite, kako jim pomagati.
Vsako leto znova starši tedne, včasih celo mesece, razmišljamo, izbiramo in kupujemo popolna božična darila za otroke. Iščemo igrače, ki so poučne, zanimive, trendovske, "must-have", takšne, ki naj bi naredile božično jutro popolno ...
Vse preveč staršev se premalo zaveda, kako pomembno je pravzaprav branje knjig in pravljic za otroke v zgodnjem otroštvu in pozneje v obdobju najstništva. Knjige namreč nudijo pobeg v svet domišljije, spodbujajo in razvijajo otrokov besedni zaklad, ga učijo kritičnega razmišljanja, širijo njegovo znanje in splošno razgledanost, pomenijo zatočišče, prispevajo k nadaljnjemu uspehu otroka in ga učijo komunicirati. A kako otroku približati ljubezen do knjig? Odgovarja strokovnjakinja Barbara Baloh, doktorica jezikoslovnih znanosti in raziskovalka.
Za večino otrok je dom samoumeven. Za tiste, ki so ga izgubili, pa je dom nekaj, kar mora nekdo znova ustvariti – s toplino, potrpežljivostjo in razumevanjem. Rejniki so tisti, ki jim to omogočijo. Njihovo delo ni le odgovornost, temveč poslanstvo. Vendar pa se za njihovim vsakdanom skriva veliko izzivov, sistemskih ovir in premalo podpore. O tem je spregovorila Maksimiljana Mali iz Rejniškega društva Slovenije.
Ko otrok preboli nalezljivo bolezen ali okužbo, se starši pogosto znajdejo pred pomembnim vprašanjem: kako in kdaj je najboljši čas, da se otrok vrne v vrtec ali šolo? Pravočasna vrnitev je ključna za otrokovo dobro počutje in zdravje celotne skupnosti, vendar mora biti previdna in upoštevati priporočila strokovnjakov.
V času, ko cene otroške opreme, oblačil in igrač nenehno rastejo, se vse več staršev odloča za nakup rabljenih ali podedovanih stvari.
Če ste tudi sami starš, potem veste, da je vzgoja otrok vse prej kot preprosta. Vsak ima svoje vzgojne metode, svoje pristope. Pogosto temeljijo na tem, kar smo sami prejeli v otroštvu. Obstajajo pa štirje slogi starševstva, ki lahko otrokom dolgoročno škodijo. Preverite, kateri.
Noč čarovnic je odlična priložnost, da se poigrate v kuhinji in pripravite strašno dobre prigrizke! Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin in ščepec domišljije. Spodaj najdete 4 preproste ideje, ki bodo navdušile otroke, polepšale zabavo in ustvarile pravo čarovniško vzdušje.
Vsakodnevno se med mladimi pojavljajo nove fraze, katerih pomen in izvor pogosto ostaneta nejasna odraslim. Ena izmed teh fraz, ki je postala viralna med generacijo Alfa (otroke, rojene po letu 2010), je "6 7".
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.