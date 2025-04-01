Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?
Malček

Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Vzgoja in vrtec

Veste, kaj je pravilo štirih daril?

Ko se približuje božični čas, se številni starši sprašujejo, kako otrokom pripraviti darila, ne da bi pretirano zapravljali, hkrati pa jih naučili hvaležnosti. Tu pride v ospredje pravilo štirih daril – preprost in učinkovit način, kako združiti varčevanje in vrednote obdarovanja.

Za očka: Kako se povezati z dojenčkom?
Očkov kotiček

Za očka: Kako se povezati z dojenčkom?

Kljub temu da sta si starša enakovredna, je mama tista, ki se prej začne povezovati z otrokom, saj je ta že od samega začetka v njenem telesu in na ta način mati čuti njegove gibe, premike in brce ter se že zaveda njegovega obstoja. Medtem pa očetje po navadi še povsem ne dojamejo, da se jim bo pridružilo malo bitjece, vse dokler ga prvič ne zagledajo in prejmejo v naročje. In od tistega trenutka naprej steče povezovanje med očetom in otrokom. Na kakšne načine ga lahko okrepite? Preverite.

Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?
Problematični najstnik

Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?

Neobvladljivo obnašanje pri najstnikih je pogosto zunanji znak intenzivnih čustev, s katerimi se ne znajo spoprijeti. Preverite, kako jim pomagati.

Manj igrač, več sreče: strokovnjaki opozarjajo na nakupovalno pretiravanje
Novice

Manj igrač, več sreče: strokovnjaki opozarjajo na nakupovalno pretiravanje

Vsako leto znova starši tedne, včasih celo mesece, razmišljamo, izbiramo in kupujemo popolna božična darila za otroke. Iščemo igrače, ki so poučne, zanimive, trendovske, "must-have", takšne, ki naj bi naredile božično jutro popolno ...

Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad
Vzgoja in vrtec

Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad

Vse preveč staršev se premalo zaveda, kako pomembno je pravzaprav branje knjig in pravljic za otroke v zgodnjem otroštvu in pozneje v obdobju najstništva. Knjige namreč nudijo pobeg v svet domišljije, spodbujajo in razvijajo otrokov besedni zaklad, ga učijo kritičnega razmišljanja, širijo njegovo znanje in splošno razgledanost, pomenijo zatočišče, prispevajo k nadaljnjemu uspehu otroka in ga učijo komunicirati. A kako otroku približati ljubezen do knjig? Odgovarja strokovnjakinja Barbara Baloh, doktorica jezikoslovnih znanosti in raziskovalka.

Rejništvo v Sloveniji: ni poklic, je poslanstvo – a brez podpore ne gre
Novice

Rejništvo v Sloveniji: ni poklic, je poslanstvo – a brez podpore ne gre

Za večino otrok je dom samoumeven. Za tiste, ki so ga izgubili, pa je dom nekaj, kar mora nekdo znova ustvariti – s toplino, potrpežljivostjo in razumevanjem. Rejniki so tisti, ki jim to omogočijo. Njihovo delo ni le odgovornost, temveč poslanstvo. Vendar pa se za njihovim vsakdanom skriva veliko izzivov, sistemskih ovir in premalo podpore. O tem je spregovorila Maksimiljana Mali iz Rejniškega društva Slovenije.

Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Malček

Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?

Ko otrok preboli nalezljivo bolezen ali okužbo, se starši pogosto znajdejo pred pomembnim vprašanjem: kako in kdaj je najboljši čas, da se otrok vrne v vrtec ali šolo? Pravočasna vrnitev je ključna za otrokovo dobro počutje in zdravje celotne skupnosti, vendar mora biti previdna in upoštevati priporočila strokovnjakov.

Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih
Dojenček

Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih

V času, ko cene otroške opreme, oblačil in igrač nenehno rastejo, se vse več staršev odloča za nakup rabljenih ali podedovanih stvari.

Ste dobra mama? 4 slogi starševstva, ki škodijo vašim otrokom
Za mami

Ste dobra mama? 4 slogi starševstva, ki škodijo vašim otrokom

Če ste tudi sami starš, potem veste, da je vzgoja otrok vse prej kot preprosta. Vsak ima svoje vzgojne metode, svoje pristope. Pogosto temeljijo na tem, kar smo sami prejeli v otroštvu. Obstajajo pa štirje slogi starševstva, ki lahko otrokom dolgoročno škodijo. Preverite, kateri.

Preprosti in zabavni recepti za noč čarovnic, ki jih bodo otroci oboževali
Prehrana

Preprosti in zabavni recepti za noč čarovnic, ki jih bodo otroci oboževali

Noč čarovnic je odlična priložnost, da se poigrate v kuhinji in pripravite strašno dobre prigrizke! Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin in ščepec domišljije. Spodaj najdete 4 preproste ideje, ki bodo navdušile otroke, polepšale zabavo in ustvarile pravo čarovniško vzdušje.

Novice

Kaj pomeni fraza "6 7" in zakaj jo mladi tako pogosto uporabljajo?

Vsakodnevno se med mladimi pojavljajo nove fraze, katerih pomen in izvor pogosto ostaneta nejasna odraslim. Ena izmed teh fraz, ki je postala viralna med generacijo Alfa (otroke, rojene po letu 2010), je "6 7".

Kaj pomeni fraza "6 7" in zakaj jo mladi tako pogosto uporabljajo?
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic'
novice 'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic'
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
šport Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
Katere božične pesmi spadajo med najbolj dobičkonosne?
popin Katere božične pesmi spadajo med najbolj dobičkonosne?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Vizita.si 5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Okusno.je Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Zadovoljna.si Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
S tem je obseden David Beckham
Moskisvet.com S tem je obseden David Beckham
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Bibaleze.si Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Cekin.si Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Dominvrt.si Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Piješ preveč alkohola?
Vizita.si Piješ preveč alkohola?
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329