Izberite obdobje, v katerem je otrok, in ugotovite, v kateri razvojni fazi je:

1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 5. teden 6. teden 7. teden 8. teden 9. teden 10. teden 11. teden 12. teden 13. teden 14. teden 15. teden 16. teden 17. teden 18. teden 19. teden 20. teden 21. teden 22. teden 23. teden 24. teden 25. teden 26. teden 27. teden 28. teden 29. teden 30. teden 31. teden 32. teden 33. teden 34. teden 35. teden 36. teden 37. teden 38. teden 39. teden 40. teden 1. mesec 1. teden 1. mesec 2. teden 1. mesec 3. teden 1. mesec 4. teden 2. mesec 1. teden 2. mesec 2. teden 2. mesec 3. teden 2. mesec 4. teden 3. mesec 1. teden 3. mesec 2. teden 3. mesec 3. teden 3. mesec 4. teden 4. mesec 1. teden 4. mesec 2. teden 4. mesec 3. teden 4. mesec 4. teden 5. mesec 1. teden 5. mesec 2. teden 5. mesec 3. teden 5. mesec 4. teden 6. mesec 1. teden 6. mesec 2. teden 6. mesec 3. teden 6. mesec 4. teden 7. mesec 1. teden 7. mesec 2. teden 7. mesec 3. teden 7. mesec 4. teden 8. mesec 1. teden 8. mesec 2. teden 8. mesec 3. teden 8. mesec 4. teden 9. mesec 1. teden 9. mesec 2. teden 9. mesec 3. teden 9. mesec 4. teden 10. mesec 1. teden 10. mesec 2. teden 10. mesec 3. teden 10. mesec 4. teden 11. mesec 1. teden 11. mesec 2. teden 11. mesec 3. teden 11. mesec 4. teden 12. mesec 1. teden 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto Poglej