Pozvali smo vas, da glasujete, katero fantovsko ime vam je najlepše. Izjemno veliko glasov sta zbrali imeni Luka in Filip, zato smo se odločili, da predstavimo kar obe.
V središče pozornosti ta teden postavljamo ime Silvester, ki nas seveda asociira na silvestrovo, zadnji dan v letu, ko se vsi po svetu poveselijo in svečano pričakajo novo leto. Kako pogosto je pri nas in ali se starši zadnja leta odločajo, da tako poimenujejo otroka?
Prvi dobri mož je po tradiciji že razveselil otroke. In ker mu je ime Miklavž, smo pobrskali, kaj ime sploh pomeni in koliko moškim v Sloveniji je pravzaprav tako ime.
Bodoči starši niso samo navdušeni nad mlado aktivistko Greto Thunberg, temveč jim je tudi navdih. Glede na anketo si vse več parov v Nemčiji želi hčerko poimenovati po njej.
Že veste, o katerem imenu govorimo? Tokrat bomo v rubriki Ime tedna predstavili ime Martin. 11. novembra se dan sv. Martina praznuje kot praznik vina.
''Pozdravljeni, toliko lepih imen otrok predstavljate, vendar nikoli nisem zasledila redkega imena Briana. Mogoče dobra ideja za naslednji pomen imena,'' smo prejeli zasebno sporočilo na Facebooku Bibaleze.si in se lotili raziskovanja.
Na Facebooku Bibaleze.si smo prejeli prošnjo, da v rubriki Ime tedna predstavimo moško ime Edvin. 'Bibe' smo se lotile raziskovanja in ugotovile, da to ime ni tako pogosto v Sloveniji.
To je najbolj milo ime. Ste uganili, za katero ime gre? Ja, tokrat vam bomo v rubriki Ime tedna predstavili žensko ime Mila.
Inna je rusko ime, ki ga je nosil pravoslavni moški mučenik, toda trenutno se uporablja le kot žensko ime.
Prejeli smo prošnjo, da poiščemo kakršne koli podatke o imenu Just, zato smo se odločili, da ga izberemo za ime tedna ter ga predstavimo.
Za ime tedna smo tokrat na Bibaleze.si izbrali dekliško ime Flora. Kako pogosto je in kje v Sloveniji lahko srečate največ Flor?
