Takšen je pomen imena, ki sta ga izbrala za hčerkico
Takšen je pomen imena, ki sta ga izbrala za hčerkico

Ustvarjalne počitnice: Zabavne ideje za otroke
Ustvarjalne počitnice: Zabavne ideje za otroke

Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1
Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1

Zakaj je les spet "in"?
Zakaj je les spet "in"?

Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie
Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie

Prekrasni fantovski imeni za vse, ki pričakujete
Prekrasni fantovski imeni za vse, ki pričakujete

Pozvali smo vas, da glasujete, katero fantovsko ime vam je najlepše. Izjemno veliko glasov sta zbrali imeni Luka in Filip, zato smo se odločili, da predstavimo kar obe.

Koliko Slovencem je ime Silvester?
Koliko Slovencem je ime Silvester?

V središče pozornosti ta teden postavljamo ime Silvester, ki nas seveda asociira na silvestrovo, zadnji dan v letu, ko se vsi po svetu poveselijo in svečano pričakajo novo leto. Kako pogosto je pri nas in ali se starši zadnja leta odločajo, da tako poimenujejo otroka?

Koliko Slovencem je ime Miklavž?
Koliko Slovencem je ime Miklavž?

Prvi dobri mož je po tradiciji že razveselil otroke. In ker mu je ime Miklavž, smo pobrskali, kaj ime sploh pomeni in koliko moškim v Sloveniji je pravzaprav tako ime.

Greta navdih staršem pri izbiri imena
Greta navdih staršem pri izbiri imena

Bodoči starši niso samo navdušeni nad mlado aktivistko Greto Thunberg, temveč jim je tudi navdih. Glede na anketo si vse več parov v Nemčiji želi hčerko poimenovati po njej.

To ime te dni največkrat izrečeno
To ime te dni največkrat izrečeno

Že veste, o katerem imenu govorimo? Tokrat bomo v rubriki Ime tedna predstavili ime Martin. 11. novembra se dan sv. Martina praznuje kot praznik vina.

Briana: samo 11 jih je v Sloveniji s takšnim imenom
Briana: samo 11 jih je v Sloveniji s takšnim imenom

''Pozdravljeni, toliko lepih imen otrok predstavljate, vendar nikoli nisem zasledila redkega imena Briana. Mogoče dobra ideja za naslednji pomen imena,'' smo prejeli zasebno sporočilo na Facebooku Bibaleze.si in se lotili raziskovanja.

Od leta 2011 do leta 2018 le 20 dečkom izbrali tako ime
Od leta 2011 do leta 2018 le 20 dečkom izbrali tako ime

Na Facebooku Bibaleze.si smo prejeli prošnjo, da v rubriki Ime tedna predstavimo moško ime Edvin. 'Bibe' smo se lotile raziskovanja in ugotovile, da to ime ni tako pogosto v Sloveniji.

Spoznajte najbolj milo ime
Spoznajte najbolj milo ime

To je najbolj milo ime. Ste uganili, za katero ime gre? Ja, tokrat vam bomo v rubriki Ime tedna predstavili žensko ime Mila.

Po letu 2011 je ime postalo aktualno v Sloveniji
Po letu 2011 je ime postalo aktualno v Sloveniji

Inna je rusko ime, ki ga je nosil pravoslavni moški mučenik, toda trenutno se uporablja le kot žensko ime.

Vse, kar ste želeli vedeti o nevsakdanjem imenu za dečka
Vse, kar ste želeli vedeti o nevsakdanjem imenu za dečka

Prejeli smo prošnjo, da poiščemo kakršne koli podatke o imenu Just, zato smo se odločili, da ga izberemo za ime tedna ter ga predstavimo.

Redko, a čudovito ime za deklico

Za ime tedna smo tokrat na Bibaleze.si izbrali dekliško ime Flora. Kako pogosto je in kje v Sloveniji lahko srečate največ Flor?

Redko, a čudovito ime za deklico
Ste že postavili božično drevo?
