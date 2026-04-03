Trik za barvanje velikonočnih jajc, ki bo navdušil otroke

Gre za preprosto in zabavno tehniko, pri kateri boste potrebovali le flomastre, papirnate prtičke in nekaj kisa. Rezultat pa bodo unikatna jajca z nežnimi, razlivajočimi se vzorci.

Pripravite naslednje pripomočke:

- trdo kuhana jajca, najbolje še nekoliko topla - papirnate brisače ali prtičke - flomastre, priporočljivo je, da so na vodni osnovi - kis - čajno žličko

Najprej jajca skuhajte v vodi brez dodatkov. Medtem ko se hladijo, vzemite papirnat prtiček in nanj narišite z različnimi barvami vzorce. Lahko ustvarjate pike, črte ali bolj kompleksne vzorce, otroci pa naj brez omejitev izrazijo svojo domišljijo. Ko je prtiček porisan, vanj previdno zavijte jajce in ga na vrhu rahlo pritrdite. Nato s pomočjo žličke po prtičku nakapajte nekaj kisa. Ta bo poskrbel, da se barve razpustijo in prenesejo na lupino ter ustvarijo zanimiv, rahlo akvarelen učinek.

Za nekoliko drugačen učinek lahko jajce, zavito v prtiček, za kratek čas pomočite v mešanico vode in kisa. Ko končate, jajce pustite, da se popolnoma posuši in šele nato odstranite prtiček. Za še boljši občutek, kako ustvarjanje poteka, si lahko ogledate video spodaj, ki ga je na svojem Instagram profilu @kleine_schlawiner delila avtorica.

Vsako jajce bo postalo edinstveno

Posebnost te tehnike je v tem, da končnega videza nikoli ne morete povsem predvideti. Barve se med seboj prelivajo in ustvarjajo vedno nove kombinacije. Prav ta nepredvidljivost je razlog, da je ustvarjanje še bolj zabavno, predvsem za otroke. Z izbiro barv lahko dosežete nežne pastelne odtenke ali bolj izrazite kombinacije. Vsako jajce postane mala umetnina, ki nosi svoj značaj.

Koristni nasveti

Za najboljši učinek uporabite jajca z belo lupino, saj bodo barve na njih lepše prišle do izraza. Pri dodajanju kisa bodite zmerni, da se prtiček ne razmoči preveč. Preden jajca vzamete v roke, počakajte, da se popolnoma posušijo. Poskusite tudi različne barvne kombinacije in vzorce, saj bodo tako nastali še bolj zanimivi rezultati. Tak način barvanja jajc ni le preprost, ampak tudi spodbuja otroško ustvarjalnost in skupno preživljanje časa. Letos lahko tradicionalno barvanje nadgradite v pravo družinsko ustvarjalno delavnico.