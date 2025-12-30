Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo

1. Odštevalni koledar iz kuvert

Pripravite odštevalni koledar iz papirnatih kuvert ali majhnih vrečk iz blaga. Vsako uro ali pol ure otrok odpre kuverto in odkrije majhno presenečenje, nalogo ali sporočilo, kot so: - mini igra ali izziv (ples, petje, mini športna aktivnost), - risbica ali nalepka, - sporočilo ali želja za novo leto. Tak odštevalni sistem je trajnosten, reciklirljiv in večkratno uporaben, hkrati pa ohranja pričakovanje in navdušenje skozi ves večer.

2. Ustvarjalna časovna kapsula – spomini za prihodnja leta

Ustvarite družinsko časovno kapsulo, ki jo boste odprli naslednje silvestrovo ali čez nekaj let. Otroci lahko vanjo dodajo risbe, fotografije, pisma ali male predmete, ki predstavljajo leto, ki se poslavlja. Ta preprosta aktivnost je odlična priložnost za pogovor o največjih dogodkih leta in željah za prihodnost.

Umetnost in ustvarjanje sta odlična načina, da otrokom omogočite izražanje njihove domišljije na praznični večer. FOTO: Thinkstock

3. 'Glow stick' plesna zabava

Ko pade noč, lahko dnevno sobo spremenite v plesno dvorano s svetlobnimi paličicami. Otrokom razdelite svetleče paličice, zapestnice ali ogrlice in prižgite otroško glasbo za mini 'disco vajb'. To je varna, ustvarjalna in vizualno privlačna aktivnost, ki porabi energijo in ustvari edinstveno praznično vzdušje.

4. Ustvarjalna delavnica: čas za umetnost

Umetnost in ustvarjanje sta odlična načina, da otrokom omogočite izražanje njihove domišljije na praznični večer. Lahko pripravite: - barvanje in okraševanje novoletnih kap ali mask, - izdelovanje žarečih zvezd, - ali "ognjemetno umetnost" s črnim papirjem in svetlimi barvami. Takšne aktivnosti so preproste, poceni in dajejo otrokom lastne spominke na praznovanje.

5. Pozdrav "novo leto prej" – mini odštevanje

Za majhne otroke, ki težko ostanejo budni do polnoči, je odlična ideja organizirati mini odštevanje že zvečer – na primer ob 20.00 ali 21.00. Lahko gledate predvajani "polnočni" odštevalnik (npr. s televizije ali videom), žvižgate, spremljate minute do "novega leta" in nazdravite s penino iz jabolčnega soka ali penečega soka za otroke. Tako doživijo veselje ob odštevanju, ne da bi zamudili spanec. Silvestrovo je odlična priložnost, da družina skupaj ustvari nove spomine, ne glede na starost otrok. S preprostimi, varnimi in ustvarjalnimi idejami – kot je eko odštevalni koledar iz kuvert ali vrečk – lahko večer postane posebno doživetje, polno smeha, zabave in skupnega ustvarjanja. Ključ je v vključevanju otroških interesov, njihovih spretnosti in družinskega duha praznovanja, ne v popolnosti ali velikih stroških.