Kako izbrati darilo, ki razveseli in spodbuja razvoj otrok

Darila imajo pri vseh, še posebej pa pri otrocih, močan čustveni naboj; vzbujajo nestrpno pričakovanje ali predstavljajo prijetna presenečenja. A vpliv na ustvarjalnost, razvoj in učenje ni v samem darilu. Odvisen je predvsem od tega, kako dobro poznamo otroka, ki mu je darilo namenjeno. "Ni najpomembnejše, kakšna sta vrednost in videz darila, temveč, kam ga bo otrok lahko umestil v odnosu do samega sebe, drugih in sveta okrog sebe," je poudaril dr. Tadej Rifel, sodelavec Familylaba, pedagog, zgodovinar in filozof ter oče štirih otrok, ki svoji dve starejši hčerki trenutno izobražuje doma. Prav tovrstna umestitev je podlaga otrokovega nadaljnjega razvoja, tudi na področju ustvarjalnosti in novih spoznanj.

icon-expand Pri darilih je ključen odnos – ne cena ali videz. Zato pri izbiri izhajajmo iz odnosa in poznavanja konkretnega otroka, ki mu je darilo namenjeno, svetuje dr. Tadej Rifel. FOTO: osebni arhiv

Svobodna igra je temelj razvoja

Številne igrače so danes zelo namensko zasnovane – otrok naj bi z njimi uril določeno veščino, dosegal vnaprej predviden rezultat ali sledil navodilom. Vendar taka usmerjenost ne odraža vedno otrokovih dejanskih potreb niti ne spodbuja razvoja samostojne osebnosti. "Na splošno velja izbirati darila, ki otroku omogočajo svobodno igro. V takem stanju se otrok najbolj spontano razvija v samostojno osebnost," je izpostavil dr. Tadej Rifel. Strokovnjaki opozarjajo na pomembno razliko med igro in delom. Medtem ko je delo ciljno usmerjeno, je igra odprta in svobodna. "Zato darila v obliki iger, ki neposredno krepijo posamezno veščino, pogosto niso v največjo korist otrokovemu razvoju. Velikokrat namreč bolj zadostijo pričakovanjem odraslih," je pojasnil sogovornik. Zlasti pri mlajših otrocih naj bo zato v ospredju igra brez vnaprej določenih ciljev in usmerjanja, saj se prav skozi svobodno izkušnjo najmočneje razvijata ustvarjalnost in domišljija.

icon-expand Darila, ki jih ustvarimo sami, imajo zgodbo, so edinstvena, največ pomenijo in so najdlje zanimiva. FOTO: Profimedia

Preprosti materiali so pogosto boljši od kompletov z navodili

Za otroke so še posebej dragoceni preprosti materiali, ki omogočajo uporabo na različne načine in spodbujajo raziskovanje. Veliko jih lahko najdemo v naravi, kar je pogosto tudi dostopnejše od kupljenih igrač. Papir, barve, les, glina in tekstil ponujajo otrokom nešteto možnosti za oblikovanje, gradnjo, pisanje, risanje in ustvarjanje. V primerjavi z ustvarjalnimi seti so pogosto boljša izbira, saj puščajo prostor za ideje, napake in iskanje rešitev ter omogočajo izražanje različnih čustev – od veselja, navdušenja in ponosa do jeze in razočaranja. "Ustvarjanje je po definiciji povezano z razmišljanjem izven okvirjev in učenjem na lastnih napakah, kar je veliko več vredno kot šablonsko sledenje navodilom in vnovično stremljenje h končnim rezultatom v obliki vnaprej zamišljenih izdelkov," je prepričan dr. Tadej Rifel. Prav v ustvarjalnem procesu se odvija širok spekter razvojnih izkušenj, ki pomembno prispevajo k otrokovi čustveni zrelosti in samostojnosti. Ustvarjalna darila po starosti: Predšolski otroci (3–6 let): - papir, zvezki, barvice, barve, voščenke, plastelin ali glina, - lesene kocke, naravni materiali (kamenčki, storži, školjke), - lutke in figurice za domišljijsko igro. Mlajši šolarji (6–9 let): - ustvarjalni materiali, - gradniki, magnetne ploščice, konstrukcijski materiali, - zvezek, dnevnik, knjiga ali - glasbeni instrument. Starejši šolarji (9–12 let): - skicirni blok, zvezek, dnevnik, knjiga, - materiali za ročna dela (les, tekstil, žica, volna), - polaroidni fotoaparat, - družabna igra, ki spodbuja sodelovanje, razmišljanje, strategijo in pogovor. Izbirajte darila brez natančnih navodil, ki otrokom puščajo največ prostora za domišljijo, učenje, lastne ideje in samostojnost.

Katera darila so najbolj dragocena in najdlje zanimiva?

V poplavi poceni in manj kakovostnih izdelkov se starši pogosto sprašujejo, kako izbrati darilo s trajnejšo vrednostjo, ki bo otroka dlje časa pritegnilo. Dr. Tadej Rifel izpostavlja pomen časa in osebnega pristopa. Vrednost darila se ne skriva le v predmetu, temveč tudi v času, ki ga "posvetimo njegovi pripravi in izdelavi. Zato bi veljalo razmisliti o darilih, ki jih sami ustvarimo. V takih darilih je skrita zgodba, so osebna in edinstvena."

icon-expand Otroci si ne zapomnijo vseh daril, zapomnijo pa si občutek, ko smo z njimi veseli in pristni. FOTO: Profimedia

Ko vemo, da je nekdo darilo ne le podaril, temveč ga je tudi ustvaril, v naših očeh naraste tudi njegova vrednost. Prav zaradi vloženega truda, pozornosti in namena taka darila bistveno bolj cenimo od kupljenih, je prepričan sogovornik. Otroku sporočajo, da je vreden časa in pozornosti, kar presega vse materialno.

Kako spodbujati ustvarjalnost?

Ustvarjalnosti ne spodbujamo le z darili in ustvarjanjem, temveč zlasti z načinom, kako smo z otrokom. Dr. Tadej Rifel je spomnil na misel priznanega danskega družinskega terapevta Jesperja Juula: "Imejte se lepo in uživajte v družbi svojih otrok. To je največ, kar lahko storite zase in zanje." Pogosto govorimo o posvečenem času, ki ga namenjamo otrokom, pri čemer lahko hitro spregledamo pomembno vprašanje: kakšno vrednost ima ta čas za nas odrasle? Prav občutek, s katerim vstopamo v skupno preživljanje časa, bodo začutili tudi otroci in prav to bo naše resnično darilo. Ustvarjalni kotiček doma ne zahteva veliko – pomembnejša od prostora in pripomočkov sta vzdušje in kakovosten čas, ki ga starši z veseljem in pristno preživimo z otrokom.

Katere so najpogostejše napake pri izbiri daril?

Ena pogostejših napak sodobnega obdarovanja je, da izbiro daril povsem prepustimo otrokom – brez meja in brez dialoga. Po mnenju dr. Tadeja Rifla tega bremena otroci ne bi smeli nositi sami, pri čemer se opre na besede Jesperja Juula, ki staršem ob vprašanju božičnega obdarovanja in odpiranja daril sporoča: "Vse družine in družbe imajo korist od pravil, ki ustvarjajo dobro in spodbudno vzdušje. Narobe gre tam, kjer ni nobenih pravil, enako narobe pa tudi, če jih je preveč. Božič v postmoderni potrošniški družini ne more biti prijeten, če odrasli ne prevzamejo vodstva in ne določijo pravil igre, ki preprečujejo kaos, hkrati pa otrokom pomagajo pri učenju osnov vljudnosti in spodobnosti."

Letos podarite sebe. Pristno in z veseljem