Iščete popolno darilo za otroka? Morda je odgovor precej preprostejši, kot si mislite

1. Manj vnaprej določenih pravil, več prostora za domišljijo

Eden pomembnejših kriterijev pri izbiri igrače je, koliko svobode pušča otroku. Igrače, ki imajo en sam predviden način uporabe, lahko otroka sprva navdušijo, vendar se zanimanje zanje včasih hitro zmanjša. Povsem drugače je pri igračah, ki ne določajo, kaj mora otrok početi, temveč mu omogočajo, da sam ustvarja zgodbe, preizkuša različne možnosti in si izmišlja nove načine igre. Prav takšne igrače lahko spremljajo otroka skozi različna razvojna obdobja. Lesene kocke so odličen primer. En dan iz njih nastane visoka stolpnica, naslednji dan živalski vrt, grad ali cesta za avtomobilčke. Podobno velja za leseno železnico, ki se lahko z nekaj domišljije spremeni v potovanje skozi neznane dežele, ali kuhinjico, v kateri otrok pripravlja domišljijske pojedine za družino in svoje plišaste prijatelje. Igrača tako ni zanimiva samo zaradi svoje oblike, temveč predvsem zaradi vseh možnosti, ki jih ponuja. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi igrače, ki spodbujajo prosto igro brez stalnih zvočnih in svetlobnih učinkov. Ko igrača otroku ne narekuje vsakega naslednjega koraka, mora pobudo prevzeti sam. Razmišlja, načrtuje, preizkuša in ustvarja. To ne pomeni, da so interaktivne igrače nujno slaba izbira, temveč da je pri sestavljanju otroške zbirke dobro poskrbeti tudi za takšne, ki spodbujajo samostojno raziskovanje.

icon-expand Eden pomembnejših kriterijev pri izbiri igrače je, koliko svobode pušča otroku FOTO: Arhiv naročnika

2. Kakovost in materiali: igrača mora prenesti tudi otroško navdušenje

Pri izbiri igrače ne gre spregledati njene kakovosti izdelave. Otroci se med igro ne ukvarjajo vedno nežno s svojimi najljubšimi predmeti. Igrače premikajo, sestavljajo, podirajo, prenašajo iz sobe v sobo in jih vključujejo v najrazličnejše dogodivščine. Zato je smiselno izbrati izdelke, ki so primerno izdelani, stabilni in prilagojeni načinu uporabe, ki ga lahko pričakujemo pri določeni starosti. Med materiali, ki jih starši vse pogosteje vključujejo v svoje odločitve, je tudi les. Lesene igrače imajo poseben čar zaradi svojega naravnega videza, prijetne teksture in pogosto preprostega, brezčasnega oblikovanja. Poleg tega so lahko zelo vsestranske. Kakovostna lesena sestavljanka, komplet kock ali igralna železnica lahko otroka spremljajo dlje časa, saj se z njegovim razvojem spreminja tudi način, kako jih uporablja. Pri nakupu je dobro biti pozoren tudi na izvor materialov. Lesene igrače iz trajnostno pridobljenega lesa, kot je FSC certificiran les, so lahko premišljena izbira za vse, ki jim je pomembno tudi, od kod prihajajo materiali izdelkov. Certifikat FSC je povezan z odgovornim gospodarjenjem z gozdovi, zato predstavlja dodatno informacijo pri odločanju. Seveda pa naravni material sam po sebi še ne zagotavlja varnosti: pomembni so tudi kakovost izdelave, ustrezni varnostni standardi, nepoškodovanost izdelka in upoštevanje priporočil proizvajalca.

3. Starostna primernost in razvojne spretnosti naj gresta z roko v roki

Igrača, ki je za otroka prezahtevna, lahko hitro povzroči frustracijo, tista, ki je preveč preprosta, pa morda ne bo ponudila dovolj izziva. Zato je pri nakupu pomembno upoštevati otrokovo starost, razvojno stopnjo in njegove trenutne interese. Starostne oznake na embalaži so dobro izhodišče, vendar je treba upoštevati tudi individualne razlike med otroki. Nekateri se bodo prej navdušili nad sestavljanjem, drugi nad igro vlog, tretji pa nad raziskovanjem oblik, barv in različnih materialov. Različne igrače lahko na zanimiv način spodbujajo tudi razvoj spretnosti. Sestavljanje lesenih kock, vstavljanje oblik v ustrezne odprtine ali povezovanje delov železnice zahteva koordinacijo med očmi in rokami ter spodbuja fino motoriko. Pri sestavljankah otrok prepoznava vzorce, primerja oblike in razmišlja, kako posamezni deli sestavljajo celoto. Z gradnjo različnih konstrukcij pa postopoma razvija prostorsko predstavo in se uči, kako lahko s spreminjanjem položaja posameznih elementov ustvari nekaj novega. Pomembno je tudi, da igrača otroku omogoča napredovanje. Dobra izbira je lahko tista, ki jo sprva uporablja na zelo preprost način, pozneje pa v njej odkrije nove možnosti. Kocke lahko najprej samo zlaga, čez čas iz njih gradi zahtevnejše konstrukcije, nato pa jih vključi v domišljijske zgodbe. Podobno se lahko kuhinjica iz prostora za preprosto posnemanje vsakdanjih opravil razvije v prizorišče igre vlog, v kateri otrok prevzema različne vloge in ustvarja lastne scenarije.

icon-expand Različne igrače lahko na zanimiv način spodbujajo tudi razvoj spretnosti FOTO: Arhiv naročnika

4. Premišljena izbira darila ne pomeni nujno velikega stroška

Ko se približujejo prazniki, se marsikdo znajde pred vprašanjem, kako izbrati lepo in kakovostno darilo, ne da bi pri tem presegel svoj proračun. Še posebej zahtevno je lahko obdarovanje otrok, ki imajo doma že precej igrač. V takšnih primerih je smiselno razmišljati nekoliko drugače: namesto da iščemo največje ali najbolj bleščeče darilo, se vprašajmo, kaj bo otroka resnično zanimalo in mu ponudilo dovolj možnosti za igro. Pri tem je vredno raziskati tudi cenovno dostopnejše možnosti, saj dobra igrača ne potrebuje nujno visoke cene. Pomembneje je, da ustreza otrokovim interesom, je primerna njegovi starosti in omogoča kakovostno igro. Prav zato so lahko lesene igrače zanimiva izbira za starše, stare starše, tete, strice in vse druge, ki iščejo darilo z nekoliko daljšo uporabno vrednostjo. Med različnimi možnostmi lahko izbirajo glede na otrokovo zanimanje, od ustvarjalnih sestavljank in kock do večjih igralnih kompletov. Tudi letošnja praznična ponudba prinaša kar nekaj idej za takšno obdarovanje. V Lidlu je od 2. novembra na voljo pestra izbira lesenih igrač, med katerimi najdemo kuhinjice, železnice, hiške, delavnice, kocke, sestavljanke in druge igralne komplete. Ponudba vključuje tudi igrače iz FSC certificiranega lesa, ki združujejo naravni material in klasične igralne koncepte. Za tiste, ki želijo pred nakupom preveriti različne možnosti, je na voljo tudi Lidlov katalog igrač.

5. Ne pozabimo na varnost in praktičnost

Ne glede na to, kako privlačna je igrača, mora biti njena varnost vedno na prvem mestu. Pred nakupom preverimo, ali je namenjena otrokovi starostni skupini, ali ima ustrezne oznake in ali izpolnjuje veljavne varnostne zahteve. Pri najmlajših je treba biti še posebej pozoren na majhne dele, ki bi jih otrok lahko pogoltnil, ter na morebitne ostre robove ali slabo pritrjene sestavne elemente. Pri igračah, ki jih otrok uporablja pogosto, je smiselno občasno preveriti tudi njihovo stanje in morebitne poškodbe. Prav tako ni treba, da je vsako darilo veliko. Včasih lahko praznično presenečenje dopolnimo z manjšo pozornostjo, ki otroka razveseli na drugačen način. V Lidlu bodo od 26. novembra na voljo tudi Lupilu plišaste skokice Superlupis. Na voljo bo šest različnih figuric za zbiranje, posamezna pa bo stala 2,99 evra. Takšne prikupne malenkosti so lahko simpatičen dodatek k večjemu darilu ali samostojno presenečenje za najmlajše.

icon-expand Ne glede na to, kako privlačna je igrača, mora biti njena varnost vedno na prvem mestu FOTO: Arhiv naročnika

Najboljša igrača je tista, h kateri se otrok rad vrača